2026.02.28.

Heti Menü – Tavaszköszöntő zöldséglevesek, serpenyős húsok és édes piskóták hete

Nincs mese, ha esik a hó, ha mínusz van, akkor is itt a március! A naptári tavasz első hetét finom zöldséges levesek, serpenyőben készre sült hús- és halételek illetve klasszikus és/vagy újhullámos édes, puha piskóták körében töltjük.

Beköszöntött a naptári tavasz, elérkezett a március, ér pezsgőt bontani! Mi ezt a hetet úgy ünnepeljük, hogy tavaszköszöntő zöldségleveseket prezentálunk - néhol hússal, néhol anélkül - , főételként pedig serpenyőben sült húsételek illetve egy esetben lazac kerül asztalra. Karaj, csirkemell, sertéscsíkok, de még elegáns bélszín is készül majd, a pontot az i-re pedig piskótás sütemények teszik fel. Finom lesz minden, ígérjük!

Zöldségraguleves
Zöldségraguleves tárkonnyal és citrommal, receptért katt a képre!
Íme, következik is március első hetére szánt heti menünk, inspirálódjatok, főzzetek és süssetek velünk!

