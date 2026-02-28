Heti Menü – Tavaszköszöntő zöldséglevesek, serpenyős húsok és édes piskóták hete

Beköszöntött a naptári tavasz, elérkezett a március, ér pezsgőt bontani! Mi ezt a hetet úgy ünnepeljük, hogy tavaszköszöntő zöldségleveseket prezentálunk - néhol hússal, néhol anélkül - , főételként pedig serpenyőben sült húsételek illetve egy esetben lazac kerül asztalra. Karaj, csirkemell, sertéscsíkok, de még elegáns bélszín is készül majd, a pontot az i-re pedig piskótás sütemények teszik fel. Finom lesz minden, ígérjük!
Íme, következik is március első hetére szánt heti menünk, inspirálódjatok, főzzetek és süssetek velünk!
Leves
Leves: Zöldségleves orzoval
Főétel: Serpenyős sertéskaraj
Desszert
Desszert: Rizslisztes citromos piskóta
hétfő
Leves: Zöldborsóleves
Főétel
Főétel: Thai bazsalikomos sertéshús
Desszert: Túrós piskóta
kedd
Leves: Csirkeleves
Főétel
Főétel: Serpenyős pásztortarhonya
Desszert
Desszert: Menzás piskóta csokiöntettel
szerda
Leves: Zöldségleves
Főétel
Főétel: Krémes toszkán lazac
Desszert
Desszert: Körtés piskóta karamellszósszal
csütörtök
Leves: Spárgakrémleves
Főétel
Főétel: Joghurtos csirke
Desszert
Desszert: Piskótatekercs sárgabaracklekvárral
péntek
Leves: Zöldborsóleves
Főétel: Bélszín gombamártással
Desszert
Desszert: Babapiskóta
szombat
Leves: Zöldségleves
Főétel: Serpenyős csirkemell
Desszert
Desszert: Óriás piskótatalér
vasárnap
