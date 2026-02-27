A pogácsa igazi közönségkedvenc csipegetnivaló, amit a nap bármely időszakában magunkhoz tudnánk venni. Szerencsére megunhatatlan műfaj, hiszen ahány ház, annyi szokás és elkészítési mód, na meg persze ízesítés. Mi most egy olyan nagyiféle trükköt mutatunk nektek, amitől napokig puha marad a házi pogácsa!

Nagyiféle tippet osztunk meg, a napokig pihe-puha pogácsáért

Mindenkinek megvan a maga jól bevált receptje, amitől nehezen válik meg, akár csak egy sütés erejéig is. Mi azért teszünk egy próbát, ami nem módosítja a pogácsa ízét, viszont napokig puha állagú pogit ehetünk. Na persze erre sok háztartásban nincs szükség, hiszen gyorsan fogy a frissen sült apróság, de ha például nagyobb adaggal készülsz, vagy vendégségbe vinnéd magaddal, akkor jól jöhet az alábbi nagyiféle trükk.

Mi kell a napokig puha pogácsa tésztájába?

Ha volt már olyan alkalom, amikor jól jött volna, hogy kicsit tovább bírja puha mivoltában a pogácsa, akkor ez a tipp neked szól.

A nagymamák jól bevált trükkje nem más, mint az, hogy egy kisebb főtt burgonyát széttörve beletesznek a pogácsa tésztájába.

Így napokig friss és puha marad, ráadásul nem változtat a pogácsa ízén sem, hiszen egy burgonyás pogácsába ennél sokkal több kell.

Egy kisebb főtt burgonya napokig puha pogácsát eredményez

További tippek-trükkök

Szintén kiváló trükk a lazább szerkezetű pogácsa eléréséért egy evőkanálnyi almaecet vagy citromlé tésztához való hozzákeverése.

Tipp az extra levegős pogácsáért: A receptedben szereplő tej egy részét (maximum 1/4-ét) cseréld szénsavas ásványvízre!

A pogácsát sokféle ízesítéssel felruházhatjuk, készülhet a klasszikus vonalon sajtos, tepertős, burgonyás, túrós, de ha kicsit merészebben ízesítenénk, akkor akár kolbászos, medvehagymás, juhtúrós, sőt, sütőtökös is.

