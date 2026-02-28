Íme 5 élelmiszer, amit sose fogyassz el lejárati idő után

Bár sok tartós élelmiszer van, amit bőven a lejárat után is meg lehet még enni, és olyanok is, amiket pár nappal a jelzett dátum után még biztonságosan fogyaszthatunk el, nem minden élelmiszer ilyen. Mutatunk 5 olyat, amit a lejárat után sose fogyassz el!
Mi az ami még fogyasztható lejárat után is?
Leginkább a tartós élelmiszerek, mint a száraztészta, müzli, gabonapehely és konzervek, de idetartozik a csomagolt kenyér, ketchup és mustár is.