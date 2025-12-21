Karácsony

2025.12.21.

Heti Menü – A várva várt karácsonyi hét a legfinomabb ünnepélyes fogásokkal

Nosalty profilképe Nosalty

Bajai halászlé, rántott ponty, majonézes saláták, ropogósan csokis tetejű isler, puha mézes krémes, gesztenyés bejgli, ünnepi harcsapaprikás, lusta töltött káposzta.... a legklasszikusabb és legszebb karácsonyi fogások minden kedves olvasónknak! Boldog karácsonyt!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

cantuccini

Cantuccini hagyományosan

Az egyik legtradicionálisabb olasz kekszféle a cantuccini, ez a kétszersült sütemény, ami sokáig eláll és desszertborba vagy forró kakaóba/kávéba mártogatva esik a legjobban. Mint a ...

halragu

Ünnepi mediterrán halragu

Ha ti is szoktatok karácsonyra halat készíteni, akkor most itt egy remek receptötlet, egy egyszerű halragu, amit tetszőleges tengeri halfiléből készíthettek. A vibráló, mediterrán ízek ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept