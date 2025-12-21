Heti Menü – A várva várt karácsonyi hét a legfinomabb ünnepélyes fogásokkal

-
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű238Kalória8.4gFehérje32gSzénhidrát10.3gZsír
Főétel
Krémes zöldborsófőzelékadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória9.3gFehérje27.5gSzénhidrát6.7gZsír
Desszert
Klasszikus non plus ultraadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes370Kalória3.7gFehérje51.4gSzénhidrát17.1gZsír
hétfő
Saláta
Téli capreseadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes543Kalória16.8gFehérje26gSzénhidrát42.3gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes995Kalória86.6gFehérje6.3gSzénhidrát67.1gZsír
Desszert
Csodapuha mézes krémesadagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes649Kalória8.4gFehérje94.4gSzénhidrát26.4gZsír
kedd
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1903Kalória219.2gFehérje193.3gSzénhidrát27.2gZsír
Főétel
Rántott pontypatkóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű2831Kalória54.3gFehérje132gSzénhidrát234.8gZsír
Desszert
Gesztenyés bejgliadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes403Kalória6.3gFehérje63.6gSzénhidrát13.2gZsír
szerda
Leves
Ünnepi borlevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű552Kalória6.9gFehérje36.7gSzénhidrát29.5gZsír
Főétel
Narancsos csirkecombokadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű411Kalória22.1gFehérje19.8gSzénhidrát27.1gZsír
Desszert
Diós hókifli egyszerűenadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű881Kalória11.2gFehérje71.8gSzénhidrát62.9gZsír
csütörtök
Leves
Aranyló tyúkhúslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű231Kalória20.5gFehérje25.5gSzénhidrát5gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű671Kalória31.9gFehérje40.2gSzénhidrát42.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű631Kalória21.9gFehérje78.9gSzénhidrát22.7gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű473Kalória8.8gFehérje55.5gSzénhidrát27.8gZsír
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes483Kalória59.6gFehérje35gSzénhidrát6.5gZsír
Ital
ManhattanadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű353Kalória1.2gFehérje13.1gSzénhidrát6.5gZsír
szombat
Előétel
Ízletes tatár beefsteakadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű306Kalória25.9gFehérje28.5gSzénhidrát9.4gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1655Kalória66.6gFehérje84.9gSzénhidrát112.7gZsír
Nassolnivaló
Négysajtos stangliadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes1440Kalória56.2gFehérje94.4gSzénhidrát91.6gZsír
vasárnap
Heti Menü – A várva várt karácsonyi hét a legfinomabb ünnepélyes fogásokkal
Bajai halászlé, rántott ponty, majonézes saláták, ropogósan csokis tetejű isler, puha mézes krémes, gesztenyés bejgli, ünnepi harcsapaprikás, lusta töltött káposzta.... a legklasszikusabb és legszebb karácsonyi fogások minden kedves olvasónknak! Boldog karácsonyt!