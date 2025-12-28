Advent

2025.12.28.

Heti Menü – Szilveszteri bulireceptek, majd évkezdő gyomorkímélő ételek várnak ránk

Megadjuk a módját az év végi ünneplésnek, és rumos bólé, lencsefőzelék, korhelyleves és malacsült is készül nálunk töltött tojással, utána viszont jó pár napig (vagy akár egész januárban) húsmentes ételek kerülnek asztalunkra! BUÉK!

lencsefőzelék

Lencsefőzelék tejmentesen

A Szilveszter vagy az Újév elmaradhatatlan étele a lencsefőzelék. Tálalhatjuk sült hússal is és ér az év többi részében is lencsét enni, hiszen finom és egészséges!

kekszsüti

Csokiszalámi

A csokiszalámi több szempontból is jó választás. Mindenki szokta szeretni, könnyen elkészül és sütni sem kell. Sőt, általában otthon megtalálható az összes alapanyag is. Ízlés ...

hagyomanyos-lencsefozelek
lencsefőzelék

Hagyományos lencsefőzelék

Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...

korhelyleves-eredeti-magyar-recept-klasszikus
káposztaleves

Az eredeti korhelyleves

A klasszikus korhelyleves valójában inkább egy kiadós főétel, mint egy leves: a savanyú káposztából főzött kolbászos fogás a magyar konyhaművészet egyik ismert és népszerű étele. ...

