Heti Menü – Szilveszteri bulireceptek, majd évkezdő gyomorkímélő ételek várnak ránk

Leves
Lila zöldségkrémlevesadagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű402Kalória7.7gFehérje26gSzénhidrát30.2gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes662Kalória22.3gFehérje34.4gSzénhidrát48.1gZsír
Nassolnivaló
Pogácsa maradék krumplipürébőladagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű456Kalória8.9gFehérje55.3gSzénhidrát22gZsír
hétfő
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű412Kalória22.3gFehérje26.4gSzénhidrát24.9gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű666Kalória32gFehérje40.4gSzénhidrát41.9gZsír
Desszert
Maradékmentő kókuszgolyóadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű523Kalória7.9gFehérje69.6gSzénhidrát25.9gZsír
kedd
Hidegtál
Avokádóval töltött tojásadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű272Kalória16.3gFehérje7.9gSzénhidrát19.6gZsír
Főétel
Szilveszteri mázas sonkaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes290Kalória18.9gFehérje31.3gSzénhidrát10.1gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű110Kalória0.2gFehérje16.1gSzénhidrát0gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes383Kalória14.8gFehérje10gSzénhidrát31.5gZsír
Főétel
Lencsefőzelék egyszerűenadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű728Kalória26.1gFehérje49.1gSzénhidrát48gZsír
Desszert
Zserbó pohárkrémadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű649Kalória6.5gFehérje71.7gSzénhidrát37.7gZsír
csütörtök
Leves
Égetett cukkinikrémlevesadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű132Kalória3.5gFehérje10.9gSzénhidrát9.3gZsír
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű470Kalória20.9gFehérje71.9gSzénhidrát11gZsír
Ital
GyömbérshotadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű209Kalória2.9gFehérje60.1gSzénhidrát0.8gZsír
péntek
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű154Kalória9.1gFehérje7.8gSzénhidrát7.5gZsír
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes499Kalória21.1gFehérje35.7gSzénhidrát30.6gZsír
Desszert
Vegán amerikai palacsintaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű821Kalória11.7gFehérje163gSzénhidrát13.7gZsír
szombat
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű319Kalória12.9gFehérje39.7gSzénhidrát9.7gZsír
Főétel
Zöldfűszeres rakott zöldségadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű275Kalória13.2gFehérje19.8gSzénhidrát17.5gZsír
Desszert
Fűszeres almakompótadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű132Kalória0.4gFehérje32.6gSzénhidrát0.2gZsír
vasárnap
Heti Menü – Szilveszteri bulireceptek, majd évkezdő gyomorkímélő ételek várnak ránk
Megadjuk a módját az év végi ünneplésnek, és rumos bólé, lencsefőzelék, korhelyleves és malacsült is készül nálunk töltött tojással, utána viszont jó pár napig (vagy akár egész januárban) húsmentes ételek kerülnek asztalunkra! BUÉK!