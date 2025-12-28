Heti Menü – Szilveszteri bulireceptek, majd évkezdő gyomorkímélő ételek várnak ránk

Lehet variálni a receptúrát, kipróbálni más nemzetek lencsés ételeit, esetleg vörös lencsére váltani, mi azonban most a magyaros, barna lencséből készült főzeléknél maradunk, és megmutatjuk, mi az az alapanyag és az a pár egyszerű tipp, melyek nélkül nem lesz az igazi a lencsefőzelékünk.