6 gyulladáscsökkentő gabonafajta, amit gyakrabban egyél – Némelyikről szinte biztos, hogy nem hallottál

Felejtsük el, hogy a köret csak fehér rizs és mezei krumpli lehet - tudjuk, hogy finomak, de kénytelenek vagyunk az egészségünkre is figyelni, és nyitni az alternatív gabonák felé is – és most kivételesen nem a bulgurra vagy a kuszkuszra gondolunk. Lássuk azokat az egészséges gabonákat, melyek egyben gyulladáscsökkentőek is!

Rizibizi, tepsis krumpli, majonézes kukorica, burgonyapüré, hasábburgonya, párolt rizs? Az átlag magyar köretek nem éppen kedveznek az alakunknak, az emésztésünknek, a kalóriabevitelnek, hiszen gyorsan felszívódó finomított szénhidrátok, jelentős rosttartalom nélkül, melyek után hamar megéhezünk, így még többet eszünk majd. Emellett pedig a nem teljes kiőrlésű, kevés rostot tartalmazó, finomított élelmiszerek a gyulladásos folyamatokat is fokozhatják a szervezetben, ami cseppet sem vicces:

a krónikus, alacsony szintű gyulladás ugyanis összefüggésbe hozható több krónikus betegség – köztük a szív- és érrendszeri betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség – fokozott kockázatával.

Hogy mit tehetünk?

Hát például azt, hogy jóval több tudatosságot viszünk az étkezésünkbe, kerüljük a finomított szénhidrátokat, feldolgozott ételeket, magunk főzünk, friss alapanyagokból - és több gyulladáscsökkentő, teljes kiőrlésű, rostgazdag gabonát fogyasztunk.

Receptajánló a fent említett gabonákkal:

