Család

2026.02.17.

6 gyulladáscsökkentő gabonafajta, amit gyakrabban egyél – Némelyikről szinte biztos, hogy nem hallottál

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Felejtsük el, hogy a köret csak fehér rizs és mezei krumpli lehet - tudjuk, hogy finomak, de kénytelenek vagyunk az egészségünkre is figyelni, és nyitni az alternatív gabonák felé is – és most kivételesen nem a bulgurra vagy a kuszkuszra gondolunk. Lássuk azokat az egészséges gabonákat, melyek egyben gyulladáscsökkentőek is!

Rizibizi, tepsis krumpli, majonézes kukorica, burgonyapüré, hasábburgonya, párolt rizs? Az átlag magyar köretek nem éppen kedveznek az alakunknak, az emésztésünknek, a kalóriabevitelnek, hiszen gyorsan felszívódó finomított szénhidrátok, jelentős rosttartalom nélkül, melyek után hamar megéhezünk, így még többet eszünk majd. Emellett pedig a nem teljes kiőrlésű, kevés rostot tartalmazó, finomított élelmiszerek a gyulladásos folyamatokat is fokozhatják a szervezetben, ami cseppet sem vicces:

a krónikus, alacsony szintű gyulladás ugyanis összefüggésbe hozható több krónikus betegség – köztük a szív- és érrendszeri betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség – fokozott kockázatával.

Mediterrán, sült csicseris quinoasaláta
Mediterrán, sült csicseris quinoasaláta, receptért katt a képre!

Hogy mit tehetünk?

Hát például azt, hogy jóval több tudatosságot viszünk az étkezésünkbe, kerüljük a finomított szénhidrátokat, feldolgozott ételeket, magunk főzünk, friss alapanyagokból - és több gyulladáscsökkentő, teljes kiőrlésű, rostgazdag gabonát fogyasztunk.

Kattints a képre a galériáért, mutatjuk is őket!

6 fotó

Receptajánló a fent említett gabonákkal:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

rizses hús

Egyedényes kókuszos csirkés rizs

Ez az egyedényes kókuszos csirkés rizs igazi megmentő a rohanós napokon, amikor valami finomat ennél, de nincs kedved órákig a konyhában állni. Egyetlen lábasban készül, mégis gazdag, ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept