6 gyulladáscsökkentő gabonafajta, amit gyakrabban egyél – Némelyikről szinte biztos, hogy nem hallottál

Rizibizi, tepsis krumpli, majonézes kukorica, burgonyapüré, hasábburgonya, párolt rizs? Az átlag magyar köretek nem éppen kedveznek az alakunknak, az emésztésünknek, a kalóriabevitelnek, hiszen gyorsan felszívódó finomított szénhidrátok, jelentős rosttartalom nélkül, melyek után hamar megéhezünk, így még többet eszünk majd. Emellett pedig a nem teljes kiőrlésű, kevés rostot tartalmazó, finomított élelmiszerek a gyulladásos folyamatokat is fokozhatják a szervezetben, ami cseppet sem vicces:
a krónikus, alacsony szintű gyulladás ugyanis összefüggésbe hozható több krónikus betegség – köztük a szív- és érrendszeri betegségek és a 2-es típusú cukorbetegség – fokozott kockázatával.
Hogy mit tehetünk?
Hát például azt, hogy jóval több tudatosságot viszünk az étkezésünkbe, kerüljük a finomított szénhidrátokat, feldolgozott ételeket, magunk főzünk, friss alapanyagokból - és több gyulladáscsökkentő, teljes kiőrlésű, rostgazdag gabonát fogyasztunk.
