Sokan küzdenek testsúlyukkal magukat hibáztatva, hogy nincs elég kitartásuk, túl gyengék, és kevés az akaraterejük ahhoz, hogy eredményt érjenek el. Az egészséges, tartós fogyás viszont sok tényező függvénye. Jöjjön 5 tudnivaló a fogyásról, amit a táplálkozási szakértő szerint mindenkinek ismernie kellene.

A testsúlyunkat genetikai, biológiai, társadalmi és környezeti tényezők együttes kölcsönhatása alakítja. Így azoknak, akik régóta vagy már többszöri nekifutásra is sikertelenek a fogyás műfajában, az alábbi 5 tényt mindenképpen érdemes tudniuk.

5 tudnivaló, amivel illik mindenkinek tisztában lennie a táplálkozási szakértő szerint

Néhány tipp, ami segíthet a tartós fogyásban

A sikeres fogyás nem ördögtől való, de fontos a következetesség. A fogyás akkor a leghatékonyabb, ha kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres mozgással párosul. Fontos, hogy ne gyors megoldásokat keressünk, hanem tartós életmódváltásra törekedjünk. A megfelelő mennyiségű alvás és a stressz csökkentése szintén segíti a testsúly csökkenését. A fokozatosság és a türelem kulcsfontosságú, mert az egészséges fogyás időt igényel.

Tippek a sikeres fogyáshoz:

Igyál elegendő vizet a nap folyamán, mert ez segíti az anyagcserét, és csökkenti az éhségérzetet.

Egyél több zöldséget és fehérjében gazdag ételt, mert ezek hosszabb ideig eltelítenek!

Kerüld a túl sok cukros és feldolgozott élelmiszert!

Mozogj rendszeresen, akár napi 30 perc séta is sokat számít.

Figyelj a megfelelő mennyiségű alvásra, mert az alváshiány lassíthatja a fogyást.

Tűzz ki reális célokat, és haladj lépésről lépésre a tartós eredmény érdekében!

