Heti Menü – A húsvéti maradékmentéstől a zsenge, színes, illatos, gyomorkímélő receptekig

Indítsuk a hetet húsvéthétfővel, és haladjunk tovább maradékmentő, majd könnyed, szezonális gyomorkímélő receptekkel, és élvezzük a melegedő időt, no meg a tavaszt!

Ne gondolkozzunk túl sokat a jövő heti menün, főleg húsvét után, amikor épp eleget főzőcskéztünk és sütögettünk a konyhában. Először is mentsük meg az ünnepi maradékokat:

a fonnyadásnak indult zöldségeket rakjuk savanyúságba, a tojás-, sonka- és kalácsmaradék mehet egy kiadós sós kalácspudingba, a sonkafőzőlé szintén némi fennmaradó sonkával bablevesbe főhet, de még egy extra kreatív és guszta sonkagyrost is mutatunk!

A hét további napjain pedig könnyebb, nehéz húsokban, cukros édességekben és sütikben kevésbé bővelkedő napi menüsorokat vonultatunk fel: zöld smoothie-t az egészségért, zöldséges leveseket, görögsalátát, teát, főzeléket, roston sült halat és csirkét, és minden finomságot, amitől nem nehezülünk el.

Főzzetek velünk ezen a héten is, köszöntsük április első teljes hetét és a bolondos időjárást az alábbi heti menüvel: