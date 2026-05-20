Itt a bodzaszezon! Íme 7 kedvenc desszertünk a mesés virágból

A május végén, június első felében virágzó bodza különleges aromával ruházza fel desszertjeinket. Jó párost alkot a citrommal, málnával, eperrel, de még a fehér csokival is. Kísérletezzünk bátran, és élvezzük az édes falatokat!
Nézd meg, milyen sokszínűen és izgalmasan tudod felhasználni a bodzát!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű208Kalória1.3gFehérje53.1gSzénhidrát0.2gZsír
Gondoltad volna, hogy létezik 3 hozzávalós bodzasorbet? És jó hír, hogy ezt könnyedén elkészítheted te magad is. Akár bolti, akár házi készítésű szörpöd van épp otthon, érdemes belevágni ebbe a pofonegyszerű jeges hűsítőbe, amiért különösen hálás leszel a forró nyári napokon.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű649Kalória0.2gFehérje168gSzénhidrát0gZsír
Klasszikus, szerethető, egész évben jóleső aromás üdítőt tudunk készíteni, ha van egy jóféle, házi szörpünk. Használjuk ki a szezont, és tárazzunk be ebből a csoda nedűből!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes597Kalória9.4gFehérje61.7gSzénhidrát34.9gZsír
A sütésmentes desszerteket egyébként is imádjuk, hát még akkor, ha az illatos bodzát használhatjuk ehhez. Igazi ünnepi finomság, ami születésnapokon és évfordulókon az asztal éke lesz.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű491Kalória8.9gFehérje56gSzénhidrát25.8gZsír
A bodzavirágnak a palacsintában is ott a helye, ráadásul nem egyedül tölti meg a vékony, könnyű palacsintákat, hanem citrommal párba állva nyűgöz le minket.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű598Kalória7gFehérje106.1gSzénhidrát17.4gZsír
Egy örökkedvenc desszert is megérdemli, hogy bodzavirággal bolondítsuk! A tetején is jól mutat a kis virág, de ha igazán bevállalós vagy, akkor a tésztába is süsd bele, de csakis alapos áztatást követően.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű495Kalória6.6gFehérje53.8gSzénhidrát28.9gZsír
Bár semmi ördöngösség nincs ebben a hagyományos angol édességben, mégis nagyon tudunk rajongani érte. Keksz- vagy piskótaalap, bodzával bolondított krém és éppen csak megfőzött gyümölcs harmóniája teszi különösen tetszetőssé.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű120Kalória4.8gFehérje18.6gSzénhidrát2.3gZsír
A lehető legmagyarosabb módon járunk el a maradék bodzavirágunkkal: kirántjuk őket! Mert ilyet is lehet ezzel az aromás növénnyel, ami kicsit sem bánja, hogy jó meleg bundát kap.