2026.05.20.

Itt a bodzaszezon! Íme 7 kedvenc desszertünk a mesés virágból

A desszertek titkos sztárja lehet a bodzavirág, ami nem harsány, nem feltűnő, mégis teszi a dolgát, hiszen kicsit citrusos, virágos, mézes ízével teszi izgalmassá a desszerteket. A klasszikus szörpön túl, most elhoztuk kedvenceinket, hiszen rövid szezonját egyszerűen muszáj kihasználnunk.

A május végén, június első felében virágzó bodza különleges aromával ruházza fel desszertjeinket. Jó párost alkot a citrommal, málnával, eperrel, de még a fehér csokival is. Kísérletezzünk bátran, és élvezzük az édes falatokat!

Bodzás sajttorta sütés nélkül
Nézd meg, milyen sokszínűen és izgalmasan tudod felhasználni a bodzát!

  1. Házi bodzasorbet tálkában, citrommal, mentával

    Gondoltad volna, hogy létezik 3 hozzávalós bodzasorbet? És jó hír, hogy ezt könnyedén elkészítheted te magad is. Akár bolti, akár házi készítésű szörpöd van épp otthon, érdemes belevágni ebbe a pofonegyszerű jeges hűsítőbe, amiért különösen hálás leszel a forró nyári napokon.
  2. Házi készítésű bodzaszörp csatos üvegekben

    Klasszikus, szerethető, egész évben jóleső aromás üdítőt tudunk készíteni, ha van egy jóféle, házi szörpünk. Használjuk ki a szezont, és tárazzunk be ebből a csoda nedűből!
  3. Bodzás sajttorta sütés nélkül

    A sütésmentes desszerteket egyébként is imádjuk, hát még akkor, ha az illatos bodzát használhatjuk ehhez. Igazi ünnepi finomság, ami születésnapokon és évfordulókon az asztal éke lesz.
  4. Bodzás-citromos francia palacsinta

    A bodzavirágnak a palacsintában is ott a helye, ráadásul nem egyedül tölti meg a vékony, könnyű palacsintákat, hanem citrommal párba állva nyűgöz le minket.
  5. Muffin bodzavirággal

    Egy örökkedvenc desszert is megérdemli, hogy bodzavirággal bolondítsuk! A tetején is jól mutat a kis virág, de ha igazán bevállalós vagy, akkor a tésztába is süsd bele, de csakis alapos áztatást követően.
  7. Bodzás-epres fool

    Bár semmi ördöngösség nincs ebben a hagyományos angol édességben, mégis nagyon tudunk rajongani érte. Keksz- vagy piskótaalap, bodzával bolondított krém és éppen csak megfőzött gyümölcs harmóniája teszi különösen tetszetőssé.
  8. Bodzavirág bundába bújtatva

    A lehető legmagyarosabb módon járunk el a maradék bodzavirágunkkal: kirántjuk őket! Mert ilyet is lehet ezzel az aromás növénnyel, ami kicsit sem bánja, hogy jó meleg bundát kap.

