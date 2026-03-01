Újabb hét, újabb kvíz! A tavasz beköszöntével pedig mi mással készülhetnénk, mint a hónap legcsodásabb virágaival, amik sorra ontják majd szép szirmaikat. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!

Alapozzuk meg a tavaszi hangulatot egy szuper kvízzel, amiben a hónap legszebb virágai vonulnak fel!

Nosalty-kvíz – Hány, márciusban nyíló virágot ismersz fel a képekről?

Amikor feléled a természet

Nem véletlen, hogy (jó esetben) márciussal együtt tényleg megérkezik a jó idő, a hajnalok sem deresek már, és napközben is egyre magasabbra kúszik a hőmérő higanyszála. Ezzel párhuzamosan a természet is ébredezni kezd téli álmából, és a melegebb hőmérsékletnek és napsütésnek köszönhetően gyorsan növekedésnek indulnak a fák, a cserjék a virágok és az aljnövényzet is. A hideg tél után az első színek különösen feltűnőek: a még hűvös levegőben és a gyakran nedves talajban olyan növények bontanak szirmot, amik kifejezetten alkalmazkodtak a változékony időjáráshoz.

Milyen virágok érkeznek a márciussal?

Megjelennek a krókuszok, amelyek lila, sárga vagy fehér színeikkel élénk foltokat alkotnak a kertekben és parkokban. Ezek a növények fontos szerepet játszanak a korán ébredő rovarok táplálásában, hiszen az első nektárforrások közé tartoznak.

Március végére egyre több hagymás növény nyílik ki: feltűnnek a nárciszok és a korai tulipánfajták is.

A napfény erősödésével a virágzás szinte napról napra látványosabbá válik, és a természet színesebbé, élénkebbé válik. A virágok megjelenése nemcsak ökológiai szempontból fontos, hanem az emberek hangulatára is jótékony hatással van.

