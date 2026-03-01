Csupa finom, tartalmas fogás:
Mit főzzek ma? Cézársaláta ropogós csicserivel, túrógombóc hagyományosan és barackos jeges tea vár
Nem bízzuk a véletlenre a mai ebédet, tartalmas saláta, főételnek is beillő desszert és barackos jeges tea vár.
Nem bízzuk a véletlenre a mai ebédet, tartalmas saláta, főételnek is beillő desszert és barackos jeges tea vár.
Csupa finom, tartalmas fogás:
A franciasaláta egy klasszikus retró köret, ami nélkül nincs se húsvét, se karácsony, se névnap és szülinap sem. Ha egy kicsivel több időt fordítunk rá és friss zöldségekből ...
A főzés közben a fazékban gőzölgő tészta illata, a pirított morzsa sercegése, a kész gombócot keresztülhasító villa siklása - ez mind-mind a tökéletes túrógombóc ismérve. ...
Ha a nagyböjt alatt nem akarsz unalmas ételeket fogyasztani, akkor ez a tökéletes recept: friss, ropogós zöldségek, szaftos tonhal és a jóllakottságérzet kedvéért egy adag puha lencse. ...
Nem bízzuk a véletlenre a mai ebédet, tartalmas saláta, főételnek is beillő desszert és barackos jeges tea vár.Nosalty
Újabb hét, újabb kvíz! A tavasz beköszöntével pedig mi mással készülhetnénk, mint a hónap legcsodásabb virágaival, amik sorra ontják majd szép szirmaikat. Lássuk, ti hányat ismertek fel közülük!Nosalty
Többféle módszer is létezik rá, és egyik sem bonyolult. Napi Tippünkben megmutatjuk!Szabó Anna
Nem mindegy, mikor kerül földbe a mag: pár hét eltérés is hónapokban mérhető különbséget jelenthet. Mutatjuk a pontos időzítést, hogy erős, egészséges palántákat nevelhess.
Nem hagyhatunk titeket gyermekkort idéző sárgaborsó nélkül, ami most levesbe kerül. A cukkinit imádjátok, így most egy komplett főételben kínáljuk, a mákos gubát pedig senkinek sem kell bemutatni.
Mai Napi Tippünkben megosztjuk veletek a séf tippjét, amivel igazán ízletes rizst készíthettek, ha valami újdonságra vágytok.
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.
A TV-ben láttam ezt a receptet. Annyira gyors és egyszerű, szinte elronthatatlan.