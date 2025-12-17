A kávé rendszeres fogyasztásával kapcsolatban már sok kutatás igazolta, hogy egészségmegőrző hatása is van. A Semmelweis Egyetem dietetikusa, Szabó Adrienn megosztotta, hogyan érdemes inni a koffeintartalmú italt, hogy a lehető legtöbb előnyét élvezzük.

A kávéfogyasztással kapcsolatban megannyi kutatás született már, hiszen egy sokat támadott koffeintartalmú italról van szó, azonban mégis vannak jótékony hatásai. Nem mindegy viszont, hogy hogyan isszuk a kávét. Lássuk, mit javasol a Semmelweis Egyetem!

A Semmelweis Egyetem ajánlása: így idd a kávét, hogy minél több előnyét élvezd

Tejjel, tej nélkül, instant, kotyogós vagy lefőzős? Nem mindegy, hogyan isszuk a kávét, hogy egészségügyi előnyeit is élvezhessük.

A kávét tipikusan a káros szenvedélyek közé szokták sorolni az emberek, pedig sok kutatás megerősítette egészségvédő hatásait. A mérsékelt kávéfogyasztás (maximum napi 400 mg koffein vagy 3-4 csésze) csökkentheti többek között a cukorbetegség, a szív-ér rendszeri betegségek, egyes daganatok és a Parkinson-kór előfordulási rizikóját is – mondja Szabó Adrienn.

A világos pörkölésű kávékban érvényesülnek leginkább az egészséget védő, jótékony növényi vegyületek. Az antioxidánsok mellett szénhidrátok, zsírok, fehérjék, vitaminok és ásványi anyagok is vannak benne. A betegségek megelőzésében szerepe van a koffeinnek is, de a koffeinmentes változatok is kifejtik jótékony hatásukat.

Receptajánló:

A dietetikus szerint egy egészséges embernek éhgyomorra sem árt a kávé, sőt, a magas vérnyomással küzdőknek sem a kávé elhagyása, sokkal inkább a sófogyasztás csökkentése kellene legyen mérvadó.

A kávé egészségre gyakorolt hatása tisztán érvényesül a leginkább, vagyis tej és cukor nélkül, sőt, így még fogszuvasodást gátló hatása is van.

Az üres kávé fogyasztása mellett szól még, hogy rengeteg kalóriát lehet bevenni a tejjel, cukorral és egyéb kiegészítőkkel, így egy bögre cukros-tejes kávé akár egy teljes uzsonna kalóriabevitelének is megfelel.

Forrásunk volt.