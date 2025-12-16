Család

2025.12.16.

3 egyszerű tipp, amitől igazán omlóssá válik a hókifli

Nosalty profilképe Nosalty

A hókifli azon adventi kedvencek közé tartozik, amit minden évben elkészítünk, és nem azért, mert bárki vagy bármi kötelezne minket erre, egyszerűen érezzük, hogy kell. Mai Napi Tippünkben 3 olyan trükköt mutatunk, amitől igazán omlóssá válik.

Lehet, neked is megvan a tuti hókiflirecepted, és elvileg azzal is tisztában vagy, mi kell ahhoz, hogy igazán omlóssá váljon a tészta, de egy kis emlékeztető sose árt. Most 3 olyan egyszerű tippet adunk, amivel garantáltan omlós végeredményt kapsz.

Kattints a képre, és nézd meg az omlós hókifli tippjeit!

3 fotó

Szintén fontos az ideális sütési fok, mert ha a kiflik már a sütőben megbarnulnak, akkor szinte biztosan száraz végeredményt kapsz. 170 foknál ne állítsd többre a sütőt, és a kiflik alja legyen aranybarna, míg a tetejük maradjon fehér.

Receptajánló:

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Legújabb receptek

őzgerinc sütemény

Hagyományos méteres kalács

A méteres kalács vagy méteres sütemény a húsvéti klasszikusok közé sorolható, amivel lehet sokan nem is találkoztak még. Aki viszont ismeri, annak biztosan közel áll a szívéhez. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept