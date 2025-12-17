Mézeskalácsos-csokidarabkás keksz
Hozzávalók
A tésztához
-
110 g vaj (Lurpak® Enyhén sós dán vaj)
-
115 g nádcukor
-
115 g kókuszcukor
-
1 db tojás
-
225 g finomliszt
-
-
1 tk sütőpor
-
30 ml tej
-
70 g fehér csokoládé
-
100 g étcsokoládé
A kekszek tetejére
-
20 g fehér csokoládé
-
20 g étcsokoládé
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
A tésztához
-
22g vaj158 kcal
-
23g nádcukor87 kcal
-
23g kókuszcukor90 kcal
-
11g tojás14 kcal
-
45g finomliszt164 kcal
-
0 kcal
-
0g sütőpor0 kcal
-
6g tej3 kcal
-
14g fehér csokoládé75 kcal
-
20g étcsokoládé109 kcal
A kekszek tetejére
-
22 kcal
-
4g étcsokoládé22 kcal
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
A tésztához
-
110g vaj789 kcal
-
115g nádcukor437 kcal
-
115g kókuszcukor449 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
225g finomliszt819 kcal
-
0 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
30g tej17 kcal
-
70g fehér csokoládé377 kcal
-
100g étcsokoládé546 kcal
A kekszek tetejére
-
20g fehér csokoládé108 kcal
-
20g étcsokoládé109 kcal
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
A tésztához
-
12.8g vaj91 kcal
-
13.3g nádcukor51 kcal
-
13.3g kókuszcukor52 kcal
-
6.4g tojás8 kcal
-
26.1g finomliszt95 kcal
-
0 kcal
-
0.2g sütőpor0 kcal
-
3.5g tej2 kcal
-
8.1g fehér csokoládé44 kcal
-
11.6g étcsokoládé63 kcal
A kekszek tetejére
-
2.3g fehér csokoládé13 kcal
-
2.3g étcsokoládé13 kcal
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
- 10% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.7 g
Zsír
-
Összesen 32.8 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 89 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 489.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 20 mg
-
Kálcium 122 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 51 mg
-
Foszfor 195 mg
-
Nátrium 97 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 104.7 g
-
Cukor 67 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 17.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 168 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 5 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 43 mg
-
Retinol - A vitamin: 165 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 41 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 64 micro
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
- 10% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 43.6 g
Zsír
-
Összesen 164.2 g
-
Telített zsírsav 97 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 47 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 445 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2448 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 101 mg
-
Kálcium 610 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 255 mg
-
Foszfor 974 mg
-
Nátrium 483 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 523.7 g
-
Cukor 333 mg
-
Élelmi rost 15 mg
Víz
-
Összesen 85.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 840 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 26 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 92 micro
-
Kolin: 215 mg
-
Retinol - A vitamin: 824 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 205 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 321 micro
- 5% Fehérje
- 64% Szénhidrát
- 20% Zsír
- 10% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
-
Retinol - A vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.1 g
Zsír
-
Összesen 19 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 52 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 284 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 12 mg
-
Kálcium 71 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 113 mg
-
Nátrium 56 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 60.8 g
-
Cukor 39 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 9.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 97 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 96 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 24 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 37 micro
Elkészítés
A tésztához
- A puha vajat keverjük el a cukrokkal, majd adjuk hozzá a tojást és a tejet, és habosítsuk ki.
- Tegyük a tálba a száraz hozzávalókat is, és keverjük el egy spatulával. Ha már egynemű a tészta, adjuk hozzá az apróra vágott csokoládékat, és azzal is jól keverjük el.
- Ha túl lágy a tészta, tegyük pár percre a fagyasztóba, hogy megdermedjen, úgy könnyebben lehet formázni.
- Egy fagylaltadagoló kanállal gombócozzuk rá a tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsire, kb. 10 cm távolságra egymástól.
- Tegyük előmelegített sütőbe kb. 10-12 percre.
A kekszek tetejére
- Ahogy kivettük a kekszeket a sütőből, tegyünk rájuk a csokidarabkákból, amik a melegtől szépen ráolvadnak a kekszek tetejére.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A mézeskalács is nagyon finom, de ha idén nem babrálnál vele, akkor próbáld ki ezt a szuper szaftos, mézeskalácsfűszeres-csokis kekszet, ami pikkpakk elkészül, és már az illatától garantáltan átjár az ünnepi hangulat!