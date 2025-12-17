r
Mézeskalácsos-csokidarabkás keksz

Lurpak
Mézeskalácsos csokidarabkás keksz
Hozzávalók

A tésztához

A kekszek tetejére

Elkészítés

A tésztához

  1. A puha vajat keverjük el a cukrokkal, majd adjuk hozzá a tojást és a tejet, és habosítsuk ki.
  2. Tegyük a tálba a száraz hozzávalókat is, és keverjük el egy spatulával. Ha már egynemű a tészta, adjuk hozzá az apróra vágott csokoládékat, és azzal is jól keverjük el.
  3. Ha túl lágy a tészta, tegyük pár percre a fagyasztóba, hogy megdermedjen, úgy könnyebben lehet formázni.
  4. Egy fagylaltadagoló kanállal gombócozzuk rá a tésztát egy sütőpapírral bélelt tepsire, kb. 10 cm távolságra egymástól.
  5. Tegyük előmelegített sütőbe kb. 10-12 percre.

A kekszek tetejére

  1. Ahogy kivettük a kekszeket a sütőből, tegyünk rájuk a csokidarabkákból, amik a melegtől szépen ráolvadnak a kekszek tetejére.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 10 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
A mézeskalács is nagyon finom, de ha idén nem babrálnál vele, akkor próbáld ki ezt a szuper szaftos, mézeskalácsfűszeres-csokis kekszet, ami pikkpakk elkészül, és már az illatától garantáltan átjár az ünnepi hangulat!

