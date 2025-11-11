Töltött káposzta dagadóból

Egy igazi kuriózum

A töltött káposzta az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar étel, amely szinte minden ünnepi asztalra odakerül, különösen karácsonykor. Ez a fogás a magyar konyha egyik szimbóluma: egyszerre testes, és ízekben gazdag, azonban érdemes mértékkel fogasztani, mert megfeküdheti a gyomrot. Alapja a savanyú káposzta, amelybe fűszeres darált húst, rizst és egyéb hozzávalókat töltenek, majd lassú tűzön, gyakran füstölt hússal vagy kolbásszal főzik.

Tipp: A töltelékbe kerülhet szárnyas, sertés, marha és ezeknek a keveréke is.

Ez a változat most sertésdagadóból készült, amit bátran tudunk ajánlani, mivel puha és szaftos lesz tőle a gombóc. A sertésdagadó egyébként egyre nagyobb népszerűségnek örvend, (az állat hátsó, alsó részéből származik), ugyanis zsírossága szaftossá és puhává varázsolja a húst. A fűszerezéssel is lehet kísérletezni, a kömény, majoranna, borsikafű, babérlevél kitűnő kiegészítői a káposztának. Szerintünk füstölt húsokkal és kolbásszal az igazi, és minél gazdagabban pakoljuk meg, annál jobb lesz.

Receptajánló:

Töltött káposzta variációk

A töltött káposztának számos változata létezik, attól függően, hogy az ország melyik részén készítik. Erdélyben például kisebb káposztalevelekbe göngyölik a tölteléket, és sokszor füstölt hússal, tejföllel tálalják, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csak a paradicsomos verzióját ismerik.

Az Alföldön inkább a nagyobb, pufibbra töltött darabok jellemzők, hiszen több rizzsel és paprikával készülnek. Vannak, akik savanyú helyett édes káposztával főzik, vagy éppen gerslit használnak rizs helyett, de még a formájában is lehetnek eltérések, mert van aki batyukat formál belőle, míg más inkább gombócokat, de olyan is, aki nem tölti bele a káposztába a húsos-rizses alapot, hanem pőrén a káposztaágyon tálalja.

Húsmentes A töltött káposztát egyébként húsmentesen is el lehet készíteni, úgy, hogy a töltelékbe például gomba, tofu, dió és sárgarépa kerül. Ez a sokszínűség is mutatja, mennyire mélyen gyökerezik a magyar gasztronómiai hagyományokban.

A töltött káposztának nemcsak íze, hanem a hozzá kapcsolódó rituálék is fontosak. A töltött káposztát gyakran előző nap készítik el, mert másnapra még jobban összeérnek az ízek. Sok családban ez az étel az összetartozás szimbóluma: közösen készítik, nagy fazékban főzik, és gyakran barátokkal, rokonokkal együtt fogyasztják el.

Források: 1., 2.