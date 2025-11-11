Töltött káposzta dagadóból
Hozzávalók
Töltött káposzta
-
1000 g sertésdagadó (darált)
-
2 db vöröshagyma
-
5 gerezd fokhagyma
-
50 g füstölt szalonna
-
300 g kolbász
-
400 g császárszalonna (füstölt)
-
1.5 ek füstölt pirospaprika
-
1.5 tk őrölt fűszerkömény
-
1 ízlés szerint só
-
1 ízlés szerint bors
-
250 g rizs (kerek szemű)
-
1200 g savanyú káposzta
-
20 db káposztalevél (savanyú, nagy méretű)
-
3 db babérlevél
-
8 dl víz
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
Töltött káposzta
-
125g sertésdagadó586 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
41 kcal
-
38g kolbász170 kcal
-
50g császárszalonna197 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g só0 kcal
-
0 kcal
-
31g rizs112 kcal
-
150g savanyú káposzta29 kcal
-
48g káposztalevél12 kcal
-
0 kcal
-
100g víz0 kcal
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
Töltött káposzta
-
1000g sertésdagadó4690 kcal
-
180g vöröshagyma66 kcal
-
15g fokhagyma20 kcal
-
50g füstölt szalonna328 kcal
-
300g kolbász1356 kcal
-
400g császárszalonna1572 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g só0 kcal
-
0 kcal
-
250g rizs895 kcal
-
1200g savanyú káposzta228 kcal
-
380g káposztalevél95 kcal
-
0 kcal
-
800g víz0 kcal
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
Töltött káposzta
-
21.8g sertésdagadó102 kcal
-
3.9g vöröshagyma1 kcal
-
0.3g fokhagyma0 kcal
-
1.1g füstölt szalonna7 kcal
-
6.6g kolbász30 kcal
-
8.7g császárszalonna34 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g só0 kcal
-
0 kcal
-
5.5g rizs20 kcal
-
26.2g savanyú káposzta5 kcal
-
8.3g káposztalevél2 kcal
-
0 kcal
-
17.5g víz0 kcal
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.6 g
Zsír
-
Összesen 97.1 g
-
Telített zsírsav 35 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 10 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2478.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 16 mg
-
Kálcium 79 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 43 mg
-
Foszfor 169 mg
-
Nátrium 2166 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 36.4 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 380.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 10 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 41 mg
-
D vitamin: 8 micro
-
K vitamin: 56 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 133 micro
-
Kolin: 46 mg
-
Retinol - A vitamin: 6 micro
-
α-karotin 23 micro
-
β-karotin 32 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 458 micro
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 268.5 g
Zsír
-
Összesen 776.9 g
-
Telített zsírsav 282 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 81 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 28 g
-
Koleszterin 309 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 19830.5 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 130 mg
-
Kálcium 632 mg
-
Vas 32 mg
-
Magnézium 340 mg
-
Foszfor 1351 mg
-
Nátrium 17325 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 291 g
-
Cukor 42 mg
-
Élelmi rost 54 mg
Víz
-
Összesen 3044.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 4 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 332 mg
-
D vitamin: 64 micro
-
K vitamin: 446 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 3 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 32 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1061 micro
-
Kolin: 370 mg
-
Retinol - A vitamin: 46 micro
-
α-karotin 185 micro
-
β-karotin 258 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 3663 micro
- 6% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.9 g
Zsír
-
Összesen 17 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 7 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 433.3 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 14 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 30 mg
-
Nátrium 379 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 6.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 66.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 2 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 6 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 80 micro
Elkészítés
Töltött káposzta
- A szalonnát vágjuk fel apró kockákra, pirítsuk ki zsírjára. A finomra vágott hagymát aranysárgára pároljuk meg benne, utána tegyük hozzá a reszelt fokhagymát, és futtassuk át. Húzzuk félre hűlni, amikor elkészült.
- A darált sertésdagadót szórjuk meg a fűszerpaprikával, köménnyel, sózzuk, borsozzuk meg. Adjuk hozzá a lepirított hagymát.
- A rizst mielőtt hozzáadnánk a húshoz, mossuk át többször, amíg tiszta lesz a szűrővize. Fél órára be is lehet áztatni, de főzni nem szükséges.
- Kavarjuk át alaposan a tölteléket, majd formázzunk belőlük henger alakú gombócokat.
- A káposztalevelek torzsáját vágjuk ki, így könnyebb lesz velük dolgozni. Helyezzük a tölteléket a levélre, tekerjük fel, végül a széleit nyomkodjuk be.
- Aki a nagyobb gombócokat kedveli, az nagyobb leveleket használjon több töltelékkel, de aki a kisebbeket, az vágja ketté a leveleket, így kb. 40 db gombóc jön ki.
- Egy méretesebb sütőtál (római, vasedény, jénai) aljára helyezzünk egy adag savanyú káposztát. Tegyük rá a darabokra vágott császárszalonnát és a kolbászt. Fedjük le káposztával.
- Jöhetnek a gombócok, végül takarjuk le a maradék káposztával, mehet rá a babérlevél is, végül öntsük fel annyi vízzel, hogy nagyjából ellepje a gombócokat.
- Fedjük le az edényt, majd előmelegített sütőbe tegyük be, és legalább 2,5 órát hagyjuk bent sülni.
- Friss kenyérrel és tejföllel tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 150 p
- Sütés módja: alul-felül sütés
A töltött káposzta az az étel, ami minden évben elkészül legalább egyszer, és ha csak egyszer készül, akkor minden bizonnyal a karácsonyi ünnepek idején. Ez a változat ugyan sertéshússal készül, de újítást maga a darált húsrész hoz a receptbe.
A töltött káposzta az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar étel, amely szinte minden ünnepi asztalra odakerül, különösen karácsonykor. Ez a fogás a magyar konyha egyik szimbóluma: egyszerre testes, és ízekben gazdag, azonban érdemes mértékkel fogasztani, mert megfeküdheti a gyomrot. Alapja a savanyú káposzta, amelybe fűszeres darált húst, rizst és egyéb hozzávalókat töltenek, majd lassú tűzön, gyakran füstölt hússal vagy kolbásszal főzik.
Tipp:
Ez a változat most sertésdagadóból készült, amit bátran tudunk ajánlani, mivel puha és szaftos lesz tőle a gombóc. A sertésdagadó egyébként egyre nagyobb népszerűségnek örvend, (az állat hátsó, alsó részéből származik), ugyanis zsírossága szaftossá és puhává varázsolja a húst. A fűszerezéssel is lehet kísérletezni, a kömény, majoranna, borsikafű, babérlevél kitűnő kiegészítői a káposztának. Szerintünk füstölt húsokkal és kolbásszal az igazi, és minél gazdagabban pakoljuk meg, annál jobb lesz.
Receptajánló:
Töltött káposzta variációk
A töltött káposztának számos változata létezik, attól függően, hogy az ország melyik részén készítik. Erdélyben például kisebb káposztalevelekbe göngyölik a tölteléket, és sokszor füstölt hússal, tejföllel tálalják, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csak a paradicsomos verzióját ismerik.
Az Alföldön inkább a nagyobb, pufibbra töltött darabok jellemzők, hiszen több rizzsel és paprikával készülnek. Vannak, akik savanyú helyett édes káposztával főzik, vagy éppen gerslit használnak rizs helyett, de még a formájában is lehetnek eltérések, mert van aki batyukat formál belőle, míg más inkább gombócokat, de olyan is, aki nem tölti bele a káposztába a húsos-rizses alapot, hanem pőrén a káposztaágyon tálalja.
Húsmentes
A töltött káposztának nemcsak íze, hanem a hozzá kapcsolódó rituálék is fontosak. A töltött káposztát gyakran előző nap készítik el, mert másnapra még jobban összeérnek az ízek. Sok családban ez az étel az összetartozás szimbóluma: közösen készítik, nagy fazékban főzik, és gyakran barátokkal, rokonokkal együtt fogyasztják el.