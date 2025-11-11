r
Töltött káposzta dagadóból

Töltött káposzta dagadóból
Simon Gábor
Töltött káposzta
Hozzávalók

Töltött káposzta

Összesen 201 kcal

Elkészítés

Töltött káposzta

  A szalonnát vágjuk fel apró kockákra, pirítsuk ki zsírjára. A finomra vágott hagymát aranysárgára pároljuk meg benne, utána tegyük hozzá a reszelt fokhagymát, és futtassuk át. Húzzuk félre hűlni, amikor elkészült.
  A darált sertésdagadót szórjuk meg a fűszerpaprikával, köménnyel, sózzuk, borsozzuk meg. Adjuk hozzá a lepirított hagymát.
  A rizst mielőtt hozzáadnánk a húshoz, mossuk át többször, amíg tiszta lesz a szűrővize. Fél órára be is lehet áztatni, de főzni nem szükséges.
  Kavarjuk át alaposan a tölteléket, majd formázzunk belőlük henger alakú gombócokat.
  A káposztalevelek torzsáját vágjuk ki, így könnyebb lesz velük dolgozni. Helyezzük a tölteléket a levélre, tekerjük fel, végül a széleit nyomkodjuk be.
  Aki a nagyobb gombócokat kedveli, az nagyobb leveleket használjon több töltelékkel, de aki a kisebbeket, az vágja ketté a leveleket, így kb. 40 db gombóc jön ki.
  Egy méretesebb sütőtál (római, vasedény, jénai) aljára helyezzünk egy adag savanyú káposztát. Tegyük rá a darabokra vágott császárszalonnát és a kolbászt. Fedjük le káposztával.
  Jöhetnek a gombócok, végül takarjuk le a maradék káposztával, mehet rá a babérlevél is, végül öntsük fel annyi vízzel, hogy nagyjából ellepje a gombócokat.
  Fedjük le az edényt, majd előmelegített sütőbe tegyük be, és legalább 2,5 órát hagyjuk bent sülni.
  Friss kenyérrel és tejföllel tálaljuk.

Recept infó

  Előkészítés ideje: 40 p
  Sütés ideje: 150 p
  Sütés módja: alul-felül sütés
A töltött káposzta az az étel, ami minden évben elkészül legalább egyszer, és ha csak egyszer készül, akkor minden bizonnyal a karácsonyi ünnepek idején. Ez a változat ugyan sertéshússal készül, de újítást maga a darált húsrész hoz a receptbe.

Töltött káposzta dagadóból
Egy igazi kuriózum

A töltött káposzta az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar étel, amely szinte minden ünnepi asztalra odakerül, különösen karácsonykor. Ez a fogás a magyar konyha egyik szimbóluma: egyszerre testes, és ízekben gazdag, azonban érdemes mértékkel fogasztani, mert megfeküdheti a gyomrot. Alapja a savanyú káposzta, amelybe fűszeres darált húst, rizst és egyéb hozzávalókat töltenek, majd lassú tűzön, gyakran füstölt hússal vagy kolbásszal főzik.

Tipp:

A töltelékbe kerülhet szárnyas, sertés, marha és ezeknek a keveréke is.

Ez a változat most sertésdagadóból készült, amit bátran tudunk ajánlani, mivel puha és szaftos lesz tőle a gombóc. A sertésdagadó egyébként egyre nagyobb népszerűségnek örvend, (az állat hátsó, alsó részéből származik), ugyanis zsírossága szaftossá és puhává varázsolja a húst. A fűszerezéssel is lehet kísérletezni, a kömény, majoranna, borsikafű, babérlevél kitűnő kiegészítői a káposztának. Szerintünk füstölt húsokkal és kolbásszal az igazi, és minél gazdagabban pakoljuk meg, annál jobb lesz.

Receptajánló:

Töltött káposzta variációk

A töltött káposztának számos változata létezik, attól függően, hogy az ország melyik részén készítik. Erdélyben például kisebb káposztalevelekbe göngyölik a tölteléket, és sokszor füstölt hússal, tejföllel tálalják, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében csak a paradicsomos verzióját ismerik.

Az Alföldön inkább a nagyobb, pufibbra töltött darabok jellemzők, hiszen több rizzsel és paprikával készülnek. Vannak, akik savanyú helyett édes káposztával főzik, vagy éppen gerslit használnak rizs helyett, de még a formájában is lehetnek eltérések, mert van aki batyukat formál belőle, míg más inkább gombócokat, de olyan is, aki nem tölti bele a káposztába a húsos-rizses alapot, hanem pőrén a káposztaágyon tálalja.

Húsmentes

A töltött káposztát egyébként húsmentesen is el lehet készíteni, úgy, hogy a töltelékbe például gomba, tofu, dió és sárgarépa kerül. Ez a sokszínűség is mutatja, mennyire mélyen gyökerezik a magyar gasztronómiai hagyományokban.

A töltött káposztának nemcsak íze, hanem a hozzá kapcsolódó rituálék is fontosak. A töltött káposztát gyakran előző nap készítik el, mert másnapra még jobban összeérnek az ízek. Sok családban ez az étel az összetartozás szimbóluma: közösen készítik, nagy fazékban főzik, és gyakran barátokkal, rokonokkal együtt fogyasztják el.

Források: 1., 2.

