Az ünnepi meghívások során felmerülhet a kérdés is: vajon mennyire számít jó modornak, ha valaki nem házi, hanem bolti süteményt visz magával egy karácsonyi összejövetelre? Az illemszabályok meglepően egyértelmű választ adnak.

Karácsony táján sokakban felmerül a kérdés: vajon illik boltban vásárolt süteménnyel érkezni egy ünnepi összejövetelre, vagy ez udvariatlannak számít? Az alap elképzelések szerint a házi mindig személyesebb, az etikett azonban ennél jóval rugalmasabban kezeli a helyzetet.

Tényleg udvariatlanság, ha bolti sütit viszel a karácsonyi ünnepségre? Getty Images

Nem a származás számít, hanem a szándék

Az illemszabályok alapján egyáltalán nem számít sértésnek vagy tiszteletlenségnek, ha valaki bolti süteményt visz vendégségbe, különösen akkor, ha ezzel szeretné tehermentesíteni a házigazdát.

Sok esetben kifejezetten örömteli gesztus, ha a vendég hozzájárul az ünnepi asztalhoz, függetlenül attól, hogy az édesség otthon készült vagy üzletből származik.

A lényeg nem az, hogy ki sütötte, hanem mennyi energiát tettünk bele a sütemény kiválasztásába. Egy igényes, minőségi desszert ugyanolyan jó benyomást kelthet, mint egy házi sütemény.

Mikor érdemes előre rákérdezni?

Vannak helyzetek, amikor jobb előzetesen egyeztetni a házigazdával. Ilyen lehet például, ha az ünnepi menü már pontosan meg van tervezve, ha a vendéglátó ragaszkodik bizonyos hagyományos fogásokhoz, vagy ha az eseménynek egyértelmű tematikája van. Egy rövid kérdés ilyenkor segít elkerülni a kellemetlenségeket.

Hogyan ne legyen kínos a bolti sütemény?

Ha vásárolt édességet viszünk, érdemes néhány szempontot szem előtt tartani. Fontos, hogy ne a legelső, véletlenszerűen leemelt termék kerüljön a kosárba, hanem valami olyan, ami megjelenésében és minőségében is illik az alkalomhoz. Sok házigazda azt is értékeli, ha a hozott süteményt inkább ajándéknak szánjuk, és nem várjuk el, hogy azonnal az asztalra kerüljön.

Könnyed etikett

A válasz tehát egyértelmű: nem udvariatlanság bolti sütit vinni karácsonyi vendégségbe. A gesztus értékét nem az határozza meg, hogy házi vagy vásárolt édességről van szó, hanem az odafigyelés és a jó szándék. Ha ezt szem előtt tartjuk, a bolti sütemény is teljesen elfogadott sőt, sokszor kifejezetten praktikus megoldás.

Ha azonban mégis házit szeretnénk vinni, mutatunk pár nagyon könnyű süteményt, melyet pikk-pakk összedobhatsz:

