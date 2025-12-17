Meglepően olcsó karácsonyi vásárt nyit egy budapesti ALDI, párszáz forintos langallóval és forralt borral

Saját, önálló karácsonyi vásárt rendez Budapesten az ALDI, melynek teljes bevétele jótékony célra megy. Hogy pontosan hol és mikor? Kiderül!

Az ALDI Magyarország saját karácsonyi vásárt nyit Budapest belvárosában, hogy az ünnepi készülődés hangulatát valóban mindenki számára elérhetővé tegye. A diszkontlánc a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között vár minden érdeklődőt, ahol a látogatók bolti árakon élhetik át a karácsonyi vásárok hangulatát.

A vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel

Az ALDI egész évben azon dolgozik, hogy a magyar vásárlók számára megfizethetővé tegye a mindennapi bevásárlást. A diszkontlánc célja, hogy az adventi hangulatot mindenki számára elérhetővé tegye, és a karácsonyi vásárok élményét megfizethető áron hozza közelebb a látogatókhoz.

A Pannónia utcai ALDI karácsonyi vásárán a látogatók nagyon alacsony árakon juthatnak hozzá a klasszikus vásári finomságokhoz, miközben közösségi élményben is részesülhetnek.

A kínálatban szerepel:

399 forintos kenyérlángos ,

, 450 forintos, 3 deciliteres forralt bor ,

, valamint 200 forintos tea ,

, míg a hot-dog kifli két kolbásszal, dinsztelt káposztával és pirított hagymával 800 forintos áron lesz kapható.

Egy vásári menü így fejenként már akár 600 forintból is összeállítható. A gyerekeket a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja, amely igazi karácsonyi hangulatot teremt a legkisebbek számára is.

A karácsonyi vásár nemcsak az alacsony árakról, hanem az ünnepi ízekről is szól

Az ALDI a rendezvény ideje alatt karácsonyi élelmiszereiből ingyenes kóstoltatást szervez a helyszínen. A látogatók többek között gyümölcsös–étcsokoládés süteményt, különféle szaloncukrokat, kókuszcsókot, mini és klasszikus panettonékat, nürnbergi süteményt, marcipánkenyeret, valamint mandulaválogatást is megízlelhetnek, miközben megismerkedhetnek az ALDI ünnepi saját márkás kínálatával, továbbá december 19-én 19:00 és 20:00 óra között találkozhatnak az ALDI TikTok-csatornájának szereplőivel, Eszterrel (Veress Eszter, a Miss World Hungary I. Udvarhölgye), Jürgennel (Kenessey Csaba) és Jenővel (Kiss Jenő testépítő világbajnok).

Az ALDI a teljes bevételt a Magyar Élelmiszerbanknak ajánlja fel

A karácsonyi vásárok időszaka mindenkié. A december 19-én nyíló saját vásárunkkal az a célunk, hogy ezt a közösségi és családi élményt megfizethető áron, jó hangulatban bárki átélhesse. A három nap forgalmát pedig jótékony célra fordítjuk, hiszen a karácsonyi hangulat akkor teljes, ha másoknak is örömöt adunk. A teljes bevételt a Magyar Élelmiszerbanknak ajánljuk fel, amely rászorulók számára biztosít belőle élelmiszeradományokat – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Az ALDI adventi vásár helyszíne: 1133 Budapest, Pannónia u. 59–63.

Nyitvatartás: 2025. december 19–21., minden nap 15:00 és 21:00 óra között, a belépés díjtalan!