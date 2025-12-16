Extrán ropogós krumpli
Hozzávalók
-
1 kg burgonya
-
3 ek étkezési keményítő
-
100 g margarin (vagy vaj)
-
100 g libazsír
-
só ízlés szerint
-
kakukkfű ízlés szerint
-
rozmaring ízlés szerint
-
4 gerezd fokhagyma
-
petrezselyem ízlés szerint
-
snidling ízlés szerint
- 2% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 2% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 2% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
-
79.6g burgonya46 kcal
-
3.6g étkezési keményítő14 kcal
-
8g margarin57 kcal
-
8g libazsír72 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 2% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 63% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.1 g
Zsír
-
Összesen 45.3 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 25 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 204.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 28 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 114 mg
-
Nátrium 13 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 44.1 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 155.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 205 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 38 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 27 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 192 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 155 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 17 micro
Elkészítés
- A krumplikat pucoljuk meg és sós vízben főzzük meg. Amíg fő, egy magasabb tepsibe tegyük a libazsírt és a margarint. Tegyük be a sütőbe, hogy felolvadjon.
- Ha megfőtt a krumpli, szűrjük le és szórjuk meg a keményítővel és fedjük le az edényt, majd jól rázzuk össze, hogy a krumplik felülete keményítős legyen.
- A forró zsírba tegyük a krumplikat és mehet a sütőbe 180 fokra. Süssük kb. 20 percig, vegyük ki és forgassuk át. Mehet vissza a sütőbe újabb 20 percre.
- Vegyük ki, dobjunk hozzá fokhagymát, rozmaringot és kakukkfüvet. Megint forgassuk át és tegyük vissza újból.
- Ezt a folyamatot addig ismételjük, míg extrán ropogós lesz a krumpli. ( ez kb. 60-90 perc sütés) A végén sózzuk és jól keverjük át.
- Apróra vágott snidlinget és petrezselymet keverjünk hozzá és tálaljuk valamilyen húsétel mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 80 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
A krumplit nagyon sokféleképpen el tudjuk készíteni, ez most egy sült verzió, ami extrán ropogós a libazsír és a keményítő miatt. A zöldfűszerek különleges plusz ízt adnak neki, a sült fokhagymát akár rá is lehet nyomni ízlés szerint.