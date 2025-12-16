r
Extrán ropogós krumpli

Hankusz Sára
Extrán ropogós krumpli
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

595
Kalória
4.1g
Fehérje
44.1g
Szénhidrát
45.3g
Zsír
155.3g
Víz
25g
Koleszterin
4.1g
Élelmi rost
1.6g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 595 kcal
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 2382 kcal
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
Összesen 190 kcal
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 63% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.1 g

Zsír

  • Összesen
    45.3 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    25 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    204.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    28 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    45 mg
  • Foszfor
    114 mg
  • Nátrium
    13 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    44.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    155.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    205 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    38 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    27 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    192 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    155 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    17 micro
Összesen 595 kcal
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 63% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.3 g

Zsír

  • Összesen
    181.3 g
  • Telített zsírsav
    43 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    96 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    36 g
  • Koleszterin
    100 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    817.9 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    113 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    180 mg
  • Foszfor
    455 mg
  • Nátrium
    53 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    176.5 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    16 mg

Víz

  • Összesen
    621.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    819 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    151 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    108 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    114 micro
  • Kolin:
    106 mg
  • Retinol - A vitamin:
    768 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    618 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    69 micro
Összesen 2382 kcal
  • 2% Fehérje
  • 18% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 63% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.3 g

Zsír

  • Összesen
    14.4 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    8 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    65.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    36 mg
  • Nátrium
    4 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    49.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    65 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    12 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    49 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    6 micro
Összesen 190 kcal

Elkészítés

  1. A krumplikat pucoljuk meg és sós vízben főzzük meg. Amíg fő, egy magasabb tepsibe tegyük a libazsírt és a margarint. Tegyük be a sütőbe, hogy felolvadjon.
  2. Ha megfőtt a krumpli, szűrjük le és szórjuk meg a keményítővel és fedjük le az edényt, majd jól rázzuk össze, hogy a krumplik felülete keményítős legyen.
  3. A forró zsírba tegyük a krumplikat és mehet a sütőbe 180 fokra. Süssük kb. 20 percig, vegyük ki és forgassuk át. Mehet vissza a sütőbe újabb 20 percre.
  4. Vegyük ki, dobjunk hozzá fokhagymát, rozmaringot és kakukkfüvet. Megint forgassuk át és tegyük vissza újból.
  5. Ezt a folyamatot addig ismételjük, míg extrán ropogós lesz a krumpli. ( ez kb. 60-90 perc sütés) A végén sózzuk és jól keverjük át.
  6. Apróra vágott snidlinget és petrezselymet keverjünk hozzá és tálaljuk valamilyen húsétel mellé.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 80 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
A krumplit nagyon sokféleképpen el tudjuk készíteni, ez most egy sült verzió, ami extrán ropogós a libazsír és a keményítő miatt. A zöldfűszerek különleges plusz ízt adnak neki, a sült fokhagymát akár rá is lehet nyomni ízlés szerint.

