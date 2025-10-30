Házias székelykáposzta
Hozzávalók
Székelykáposzta
-
100 g füstölt szalonna
-
150 g csípős kolbász
-
150 g kolozsvári szalonna
-
2 nagy db vöröshagyma
-
2 db paprika
-
500 g sertésdagadó
-
1 ízlés szerint só
-
1 ízlés szerint bors
-
1.5 ek fűszerpaprika
-
4 db babérlevél
-
1.5 l víz
-
100 g rizs (kerekszemű)
-
1000 g savanyú káposzta
-
175 g tejföl
- 3% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 12% Zsír
Székelykáposzta
-
17g füstölt szalonna109 kcal
-
25g csípős kolbász113 kcal
-
164 kcal
-
57g vöröshagyma21 kcal
-
33g paprika5 kcal
-
83g sertésdagadó391 kcal
-
0g só0 kcal
-
0 kcal
-
3 kcal
-
0 kcal
-
250g víz0 kcal
-
17g rizs60 kcal
-
167g savanyú káposzta32 kcal
-
29g tejföl58 kcal
Elkészítés
Székelykáposzta
- Először a füstölt szalonnát vágjuk fel apró kockákra, és pirítsuk le zsírjára. Amikor szépen megsült a szalonna, akkor mehet bele a nagyobb kockákra vágott kolbász és kolozsvári szalonna. A hagymát és a paprikát finomra vágva adjuk hozzá ezen a ponton.
- Pirítsuk le szépen a pörköltalapot, ezután mehet is bele a kockákra vágott sertésdagadó. Dagadó helyett nyugodtan lehet használni combot, lapockát, de akár tarját is. A húst süssük át alaposan, kissé pörköljük is oda, mivel a keletkező pörzsanyag fogja megadni a pörkölt lelkét. Vegyük takarékra a lángot, ezután sózzuk, borsozzuk meg, tegyük bele a babérlevelet és a fűszerpaprikát.
- Kavarjuk át, és egyből öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Rotyogtassuk takarékon a pörköltöt, időnként megkeverve. Amikor teljesen elfőtt a leve, öntsük fel újra. Ezt akár háromszor, négyszer is meg kell ismételni, amíg megpuhul a hús. Így lesz igazán egynemű és sűrű a pörkölt szaftja.
- Amikor már majdnem teljesen puha a hús, akkor öntsük bele a rizst, kavarjuk el, majd halmozzuk rá a savanyított káposztát. Öntsünk hozzá még vizet, ha kevésnek bizonyul a szaft, mivel a rizs is magába fogja szívni a folyadékot.
- Fedjük le a káposztát, és főzzük takarékon további fél órát. Ezután adjuk hozzá még a tejfölt, kavarjuk át, végül rottyantsunk rajta egy utolsót.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 160 p
A téli hideg beköszöntével újra előtérbe kerülnek a kedvenc savanyú káposztás ételeink. A székelykáposztának is számos formája, verziója létezik, mi sertésdagadóból készítettük el, és rizst tettünk bele, így még gazdagabb lesz az étel, a benne lévő keményítőnek hála pedig berántani sem szükséges. Jó nagy kanál tejföllel és friss ropogós fehér kenyérrel verhetetlen.
Kinek a töltött káposzta, kinek a székelykáposzta... te melyik csoportba tartozol, melyiket szereted jobban? Klasszikus magyaros egytálételekről van szó, melyek főleg a téli szezonban kerülnek az asztalunkra, és sok családban a karácsonyi-szilveszteri időszakban is fontos szerepet kapnak. Savanyú káposztás alap, sertéshús darált vagy kockára vágott formában, paprikás alap, tejföl és kenyér kísérőnek - hasonló ízvilág, mégis más mindkettő.
Na de hogyan is készül az autentikus székelykáposzta?
Két kedvenc egy tányéron:
A hús kiválasztása
A székelykáposzta hagyományosan sertéshúsból készül:
- általában sertéslapockából
- sertéscombból
- vagy, mint ebben a receptben, sertésdagadóból
- ezen kívül füstölt szalonna vagy füstölt kolbász is kerül bele a legtöbb receptúra szerint.
A zsírjára pirított szalonnán és kolbászon indított hagymás-paprikás pörköltalap a székelykáposzta lelke, erre kerül a sertéshús kockákra vágva, majd a fűszerek, később pedig a savanyú káposzta.
A séf tanácsa: a kockákra vágott sertéshúst süssük át alaposan, kissé pörköljük is oda, mivel a keletkező pörzsanyag fogja megadni a pörkölt lelkét!
Létezik természetesen húsmentes székelykáposzta is, melybe tehetünk gombát, lencsét, tofut is. A pikáns ízek kedvelői pedig használhatnak csípős paprikakrémet, chilit, chiliszószt, erős pirospaprikát és természetesen hegyes erős paprikát, esetleg még jalapeñót is.
Receptajánló:
Plusz tipp: ebben a receptben rizs is kerül a székelykáposztába, mely által laktatóbb, gazdagabb, sűrűbb lesz az étel, így külön lisztes rántást/habarást sem igényel majd. Tökéletes egytálétel!
Az elkészült székelykáposzta mellé kínáljunk friss kenyeret és tejfölt!