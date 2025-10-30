A házias székelykáposzta sok tejföllel, fehér kenyérrel az igazi Simon Gábor / Nosalty

Kinek a töltött káposzta, kinek a székelykáposzta... te melyik csoportba tartozol, melyiket szereted jobban? Klasszikus magyaros egytálételekről van szó, melyek főleg a téli szezonban kerülnek az asztalunkra, és sok családban a karácsonyi-szilveszteri időszakban is fontos szerepet kapnak. Savanyú káposztás alap, sertéshús darált vagy kockára vágott formában, paprikás alap, tejföl és kenyér kísérőnek - hasonló ízvilág, mégis más mindkettő.

Na de hogyan is készül az autentikus székelykáposzta?

Két kedvenc egy tányéron: savanyú káposztát ötvözi a sertéspörkölttel, egy laktató egytálétel formájában. Húsos, télies, és sokak szerint másnap a legfinomabb – hiszen tudjuk, felmelegítve csak a káposzta jó, de az nagyon. az autentikus székelykáposzta (más néven székelygulyás) tulajdonképpen aötvözi a, egy laktató egytálétel formájában. Húsos, télies, és sokak szerint másnap a legfinomabb – hiszen tudjuk, felmelegítve csak a káposzta jó, de az nagyon.

A hús kiválasztása

A székelykáposzta hagyományosan sertéshúsból készül:

általában sertéslapockából

sertéscombból

vagy, mint ebben a receptben, sertésdagadóból

ezen kívül füstölt szalonna vagy füstölt kolbász is kerül bele a legtöbb receptúra szerint.

A zsírjára pirított szalonnán és kolbászon indított hagymás-paprikás pörköltalap a székelykáposzta lelke, erre kerül a sertéshús kockákra vágva, majd a fűszerek, később pedig a savanyú káposzta.

A séf tanácsa: a kockákra vágott sertéshúst süssük át alaposan, kissé pörköljük is oda, mivel a keletkező pörzsanyag fogja megadni a pörkölt lelkét!

Az autentikus székelykáposzta tulajdonképpen a savanyú káposztát ötvözi a sertéspörkölttel Simon Gábor / Nosalty

Létezik természetesen húsmentes székelykáposzta is, melybe tehetünk gombát, lencsét, tofut is. A pikáns ízek kedvelői pedig használhatnak csípős paprikakrémet, chilit, chiliszószt, erős pirospaprikát és természetesen hegyes erős paprikát, esetleg még jalapeñót is.

Receptajánló:

Plusz tipp: ebben a receptben rizs is kerül a székelykáposztába, mely által laktatóbb, gazdagabb, sűrűbb lesz az étel, így külön lisztes rántást/habarást sem igényel majd. Tökéletes egytálétel!

Az elkészült székelykáposzta mellé kínáljunk friss kenyeret és tejfölt!