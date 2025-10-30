r
Házias székelykáposzta

Házias székelykáposzta
Simon Gábor
Székelykáposzta
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

Székelykáposzta

956
Kalória
21.6g
Fehérje
28.3g
Szénhidrát
84.4g
Zsír
541.8g
Víz
54.7g
Koleszterin
7g
Élelmi rost
6.9g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 12% Zsír

Székelykáposzta

Összesen 956 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 12% Zsír

Székelykáposzta

Összesen 5730 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 12% Zsír

Székelykáposzta

Összesen 135 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 12% Zsír
  • 80% Víz

Fehérje

  • Összesen
    3.1 g

Zsír

  • Összesen
    12 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    8 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    285.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    15 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    6 mg
  • Foszfor
    19 mg
  • Nátrium
    245 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    77 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    10 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    13 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    5 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    48 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    110 micro
Összesen 135 kcal

Elkészítés

Székelykáposzta

  1. Először a füstölt szalonnát vágjuk fel apró kockákra, és pirítsuk le zsírjára. Amikor szépen megsült a szalonna, akkor mehet bele a nagyobb kockákra vágott kolbász és kolozsvári szalonna. A hagymát és a paprikát finomra vágva adjuk hozzá ezen a ponton.
  2. Pirítsuk le szépen a pörköltalapot, ezután mehet is bele a kockákra vágott sertésdagadó. Dagadó helyett nyugodtan lehet használni combot, lapockát, de akár tarját is. A húst süssük át alaposan, kissé pörköljük is oda, mivel a keletkező pörzsanyag fogja megadni a pörkölt lelkét. Vegyük takarékra a lángot, ezután sózzuk, borsozzuk meg, tegyük bele a babérlevelet és a fűszerpaprikát.
  3. Kavarjuk át, és egyből öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Rotyogtassuk takarékon a pörköltöt, időnként megkeverve. Amikor teljesen elfőtt a leve, öntsük fel újra. Ezt akár háromszor, négyszer is meg kell ismételni, amíg megpuhul a hús. Így lesz igazán egynemű és sűrű a pörkölt szaftja.
  4. Amikor már majdnem teljesen puha a hús, akkor öntsük bele a rizst, kavarjuk el, majd halmozzuk rá a savanyított káposztát. Öntsünk hozzá még vizet, ha kevésnek bizonyul a szaft, mivel a rizs is magába fogja szívni a folyadékot.
  5. Fedjük le a káposztát, és főzzük takarékon további fél órát. Ezután adjuk hozzá még a tejfölt, kavarjuk át, végül rottyantsunk rajta egy utolsót.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 160 p
A téli hideg beköszöntével újra előtérbe kerülnek a kedvenc savanyú káposztás ételeink. A székelykáposztának is számos formája, verziója létezik, mi sertésdagadóból készítettük el, és rizst tettünk bele, így még gazdagabb lesz az étel, a benne lévő keményítőnek hála pedig berántani sem szükséges. Jó nagy kanál tejföllel és friss ropogós fehér kenyérrel verhetetlen.

házias székelykáposzta sok tejföllel, fehér kenyérrel
A házias székelykáposzta sok tejföllel, fehér kenyérrel az igazi
Simon Gábor / Nosalty

Kinek a töltött káposzta, kinek a székelykáposzta... te melyik csoportba tartozol, melyiket szereted jobban? Klasszikus magyaros egytálételekről van szó, melyek főleg a téli szezonban kerülnek az asztalunkra, és sok családban a karácsonyi-szilveszteri időszakban is fontos szerepet kapnak. Savanyú káposztás alap, sertéshús darált vagy kockára vágott formában, paprikás alap, tejföl és kenyér kísérőnek - hasonló ízvilág, mégis más mindkettő.

Na de hogyan is készül az autentikus székelykáposzta?

Két kedvenc egy tányéron:

az autentikus székelykáposzta (más néven székelygulyás) tulajdonképpen a savanyú káposztát ötvözi a sertéspörkölttel, egy laktató egytálétel formájában. Húsos, télies, és sokak szerint másnap a legfinomabb – hiszen tudjuk, felmelegítve csak a káposzta jó, de az nagyon.

A hús kiválasztása

A székelykáposzta hagyományosan sertéshúsból készül:

  • általában sertéslapockából
  • sertéscombból
  • vagy, mint ebben a receptben, sertésdagadóból
  • ezen kívül füstölt szalonna vagy füstölt kolbász is kerül bele a legtöbb receptúra szerint.

A zsírjára pirított szalonnán és kolbászon indított hagymás-paprikás pörköltalap a székelykáposzta lelke, erre kerül a sertéshús kockákra vágva, majd a fűszerek, később pedig a savanyú káposzta.

A séf tanácsa: a kockákra vágott sertéshúst süssük át alaposan, kissé pörköljük is oda, mivel a keletkező pörzsanyag fogja megadni a pörkölt lelkét!

házias székelykáposzta sok tejföllel, fehér kenyérrel, tányérban
Az autentikus székelykáposzta tulajdonképpen a savanyú káposztát ötvözi a sertéspörkölttel
Simon Gábor / Nosalty

Létezik természetesen húsmentes székelykáposzta is, melybe tehetünk gombát, lencsét, tofut is. A pikáns ízek kedvelői pedig használhatnak csípős paprikakrémet, chilit, chiliszószt, erős pirospaprikát és természetesen hegyes erős paprikát, esetleg még jalapeñót is.

Receptajánló:

Plusz tipp: ebben a receptben rizs is kerül a székelykáposztába, mely által laktatóbb, gazdagabb, sűrűbb lesz az étel, így külön lisztes rántást/habarást sem igényel majd. Tökéletes egytálétel!

Az elkészült székelykáposzta mellé kínáljunk friss kenyeret és tejfölt!

Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

