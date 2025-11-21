Vegán ünnepi székelykáposzta, ahogy Fancsikai Eszter készíti
Hozzávalók
3 ek olívaolaj
1 db vöröshagyma
4 gerezd fokhagyma
1 tk füstölt pirospaprika
1 tk őrölt fűszerkömény
1 tk majoranna
1 dl fehérbor (száraz)
só ízlés szerint
2 ek sűrített paradicsom
7.5 dl víz
300 g szejtán (natúr és paprikás vegyesen)
250 g tofu
3 db babérlevél
750 g savanyú káposzta
7.5 dl víz
1 ek balzsamecet (a krémes fajta)
3 ek növényi tejföl (Dr. Oetker Creme Vega)
bors ízlés szerint
- 9% Fehérje
- 3% Szénhidrát
- 2% Zsír
6g olívaolaj53 kcal
23g vöröshagyma8 kcal
3g fokhagyma4 kcal
0 kcal
0 kcal
0g majoranna1 kcal
25g fehérbor21 kcal
0 kcal
7 kcal
188g víz0 kcal
75g szejtán278 kcal
63g tofu90 kcal
0 kcal
188g savanyú káposzta36 kcal
188g víz0 kcal
1g balzsamecet1 kcal
15g növényi tejföl21 kcal
0 kcal
TOP ásványi anyagok
Elkészítés
- A hagymát felaprítjuk, majd a zúzott fokhagymával együtt üvegesre pirítjuk az olívaolaj felén. Amikor már kicsit áttetszőek a hagymakockák, fűszerezzük ízlés szerint füstölt paprikával, köménnyel, majorannával, egy kevés sűrített paradicsommal és sóval-borssal.
- Abszolút opcionális, de mivel most az ünnepekre készülünk, kevés fehérbort is löttyintettünk a hagymás alapra, amin aztán zsírjára pirítjuk a fűszeres hagymát.
- Közben előkészítjük a húspótlókat: Eszter füstölt tofut, natúr szejtánt és magyaros/paprikás szejtánt használt. Utóbbi mivel már fűszerezett, egyből rámorzsolhatjuk a hagymára, míg a szeletelt-kockázott tofut és a natúr szejtát előbb kevés olajon megpirítjuk kevés fűszerrel.
- Amikor a fehérjéink megvannak, hozzáadjuk a hagymás alaphoz, amire jöhet rá a savanyú káposzta is. A káposztát mindig érdemes előtte megkóstolni és ha túl sós vagy savanyú, akkor kicsit átmosni. Ha pedig Eszter titkos trükkjét is kipróbálnátok, akkor csorgassatok hozzá egy kevés balzsamecetkrémet, ami tovább mélyíti az ízeket.
- Öntsük fel kb. 7,5 deci vízzel, majd lefedve hagyjuk főni legalább 30 percet. Mivel a hússal szemben a szejtán és a tofu már gyakorlatilag a főzés elején is fogyasztható, a főzés hosszát leginkább az határozza meg, mennyi idő alatt puhul meg a káposzta (vagy hogy roppanósan szeretjük).
- Amikor késznek ítéljük a káposztát, kiveszünk egy-két merőkanállal a levéből és egy kis tálban csomómentesre keverjük a növényi krémmel. Ha lédúsabb a káposztánk, érdemes kevés keményítőt is hozzákeverni, hogy behúzza a folyadékot.
- A növényi krémet ezután visszakanalazzuk a káposztára és hagyjuk pár percet együtt főni.
- A kész székelykáposztát azon melegében tálaljuk, kevés növényi krémmel és petrezselyemmel díszítve, mellé pedig pár szelet kenyér is dukál.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 45 p
Ha szeretnétek valami fűszeres, ízes klasszikussal készülni az ünnepekre, de nélkülöznétek a húsokat, akkor próbáljátok ki ezt az egyszerű, de mennyei és laktató mentes székelykáposztát!