Vegán ünnepi székelykáposzta, ahogy Fancsikai Eszter készíti

Vegán ünnepi székelykáposzta
Hozzávalók

520
Kalória
70.1g
Fehérje
25.9g
Szénhidrát
15.1g
Zsír
640.1g
Víz
-
Koleszterin
8.5g
Élelmi rost
5.8g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 520 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 2072 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 69 kcal
  • 9% Fehérje
  • 3% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 85% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Likopin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    70.1 g

Zsír

  • Összesen
    15.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2088.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    13 mg
  • Kálcium
    514 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    74 mg
  • Foszfor
    178 mg
  • Nátrium
    1300 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    25.9 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    640.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    9 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    32 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    69 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    12 micro
  • β-karotin
    99 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    2301 micro
  • Lut-zea
    559 micro
Fehérje

  • Összesen
    9 g

Zsír

  • Összesen
    1.9 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    267.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    66 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    23 mg
  • Nátrium
    166 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.3 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    82 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    13 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    295 micro
  • Lut-zea
    72 micro
Elkészítés

  1. A hagymát felaprítjuk, majd a zúzott fokhagymával együtt üvegesre pirítjuk az olívaolaj felén. Amikor már kicsit áttetszőek a hagymakockák, fűszerezzük ízlés szerint füstölt paprikával, köménnyel, majorannával, egy kevés sűrített paradicsommal és sóval-borssal.
  2. Abszolút opcionális, de mivel most az ünnepekre készülünk, kevés fehérbort is löttyintettünk a hagymás alapra, amin aztán zsírjára pirítjuk a fűszeres hagymát.
  3. Közben előkészítjük a húspótlókat: Eszter füstölt tofut, natúr szejtánt és magyaros/paprikás szejtánt használt. Utóbbi mivel már fűszerezett, egyből rámorzsolhatjuk a hagymára, míg a szeletelt-kockázott tofut és a natúr szejtát előbb kevés olajon megpirítjuk kevés fűszerrel.
  4. Amikor a fehérjéink megvannak, hozzáadjuk a hagymás alaphoz, amire jöhet rá a savanyú káposzta is. A káposztát mindig érdemes előtte megkóstolni és ha túl sós vagy savanyú, akkor kicsit átmosni. Ha pedig Eszter titkos trükkjét is kipróbálnátok, akkor csorgassatok hozzá egy kevés balzsamecetkrémet, ami tovább mélyíti az ízeket.
  5. Öntsük fel kb. 7,5 deci vízzel, majd lefedve hagyjuk főni legalább 30 percet. Mivel a hússal szemben a szejtán és a tofu már gyakorlatilag a főzés elején is fogyasztható, a főzés hosszát leginkább az határozza meg, mennyi idő alatt puhul meg a káposzta (vagy hogy roppanósan szeretjük).
  6. Amikor késznek ítéljük a káposztát, kiveszünk egy-két merőkanállal a levéből és egy kis tálban csomómentesre keverjük a növényi krémmel. Ha lédúsabb a káposztánk, érdemes kevés keményítőt is hozzákeverni, hogy behúzza a folyadékot.
  7. A növényi krémet ezután visszakanalazzuk a káposztára és hagyjuk pár percet együtt főni.
  8. A kész székelykáposztát azon melegében tálaljuk, kevés növényi krémmel és petrezselyemmel díszítve, mellé pedig pár szelet kenyér is dukál.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 45 p
Ha szeretnétek valami fűszeres, ízes klasszikussal készülni az ünnepekre, de nélkülöznétek a húsokat, akkor próbáljátok ki ezt az egyszerű, de mennyei és laktató mentes székelykáposztát!

