Arról már egy ideje lehetett tudni, hogy új kihívások elé néz Kapás Boglárka, aki pont egy évvel ezelőtt hagyott fel végleg a versenyszerű úszással. 2025. december közepén pedig férjével meg is nyitották közös kávézójukat.

Megnyitott Kapás Boglárka kávézója: erdélyi nevet kapott a hely forrás

A Csupor névre keresztelt kávézó a Galamb utca 4-es szám alatt nyílt meg. A hely neve Boglárka erdélyi származására, és egyben a húga által sokszor emlegetett kifejezésre utal, ami tulajdonképpen a bögrének felel meg.

Nagyon hálás és izgatott vagyok, egy kicsit persze félek is, de amit megígérhetek, az az, hogy ugyanúgy beleteszem ebbe a szívem-lelkem, ahogy az úszásba is – írja Facebook-oldalán.

A képek alapján a megnyitón még Kapu Tibor űrhajós is feltűnt, aki nyáron tért vissza űrutazásából.

