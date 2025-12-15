Életmód

2025.12.15.

Megnyitott Kapás Boglárka kávézója: erdélyi nevet kapott a hely

Nosalty profilképe Nosalty

Megnyitott Kapás Boglárka világbajnok úszó és férje, Telegdy Ádám közös kávézója, méghozzá Budapest V. kerületében.

Arról már egy ideje lehetett tudni, hogy új kihívások elé néz Kapás Boglárka, aki pont egy évvel ezelőtt hagyott fel végleg a versenyszerű úszással. 2025. december közepén pedig férjével meg is nyitották közös kávézójukat.

Kapás Boglárka és Telegdy Ádám
Megnyitott Kapás Boglárka kávézója: erdélyi nevet kapott a hely
forrás

A Csupor névre keresztelt kávézó a Galamb utca 4-es szám alatt nyílt meg. A hely neve Boglárka erdélyi származására, és egyben a húga által sokszor emlegetett kifejezésre utal, ami tulajdonképpen a bögrének felel meg.

Nagyon hálás és izgatott vagyok, egy kicsit persze félek is, de amit megígérhetek, az az, hogy ugyanúgy beleteszem ebbe a szívem-lelkem, ahogy az úszásba is

– írja Facebook-oldalán.

A képek alapján a megnyitón még Kapu Tibor űrhajós is feltűnt, aki nyáron tért vissza űrutazásából.

Receptajánló:

Címlapkép.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept