Hajtás, kapkodás, ötlettelenség? Íme az 5 leggyorsabb, maximum fél órás karácsonyi édesség

Ha sem kedved, sem energiád, sem érkezésed, sem időd nincs nagy volumenű sütikölteményekre, kelt tésztás csodákra, bejglire, flódnira, zserbóra, akkor ezeket a gyors édességeket neked küldték a fentiek.

Ne hidd, hogy feltétlenül rendelned kell vagy cukrászdákba szaladgálni, esetleg üres kézzel (és süteményes tálcával) várni a vendégeket, a családot/barátokat, ha nem szeretsz, nem akarsz, nem tudsz sütit sütni, vagy egész egyszerűen nem jut rá időd. A karácsonyi sütemények bizony lehetnek gyorsak is! Igaz, a bejglit ez esetben inkább felejtsd el, meg a flódnit és a zserbót is, de azért van még opció ezeken a klasszikusokon felül is! Mutatunk pár nagyon praktikus megoldást, ha olyan gyors karácsonyi sütireceptre van szükséged, mely hipp-hopp elkészül, és akár kezdőként is simán menni fog!

Kattints a képre, és nyílik a leggyorsabb karácsonyi sütik és édességek galériája!

Ha pedig inkább sósra vágynál:


Pontot tettek az örökös vita végére: kiderült, hogy az igazi...

Régóta fennálló vita övezi a műfenyő vs. valódi fenyő témakörét. Vajon melyik megvásárlásával ártunk többet a környezetünknek? A kivágott fákkal vagy a sok műanyaggal és melléktermékkel, ami egy műfenyő gyártása során keletkezik? Az Ökológiai Kutatóközpont elmondta, melyiket érdemes választani, ha a cél a fenntarthatóság.

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

