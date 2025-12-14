Nosalty-kvíz: Hány zöldséget ismersz fel? – Figyelem, csak elsőre tűnik egyszerűnek!

Bár elsőre könnyűnek tűnik legújabb kvízünk, könnyen megeshet, hogy egy-két zöldségről még te sem hallottál. Nézzük, ki tud mind a 8 kérdésre hibátlanul válaszolni!Loading...
Gyere, és teszteld a tudásodat velünk! Azt hiszed, minden zöldséget ismersz? Válaszolj a következő kérdésekre, és kiderül!
Ez az avokádós lazactatár a modern bisztrók kedvence: krémes, friss és mégis elegáns. A lágy avokádó tökéletesen kiegészíti a friss lazacot, a citrusos savasság pedig szépen ...
Friss, krémes és elegáns – a lazactatár igazi jolly joker, ha gyors, mégis ünnepi fogást keresel. Pirított bagettszeletekkel tálalva tökéletes előétel egy vacsorához, de egy pohár ...
A csirkecomb krumplival egy igazi komfortétel, amivel még bajlódni se kell sokat. Most röpke 30 perc alatt elkészült ez ételünk, hiszen egyszerre tudtuk sütni a Sencor forrólevegős ...
Méz, gyömbér, fokhagyma, sok folyadék, lehetőleg víz vagy gyógytea formájában: azt kívülről fújjuk, hogy mit kell(ene) fogyasztanunk egy betegség alatt. Arról viszont kevesebb szó esik, hogy mit érdemes kerülni.Szabó Anna
Nem minden friss élelmiszer jobb automatikusan, mint a fagyasztott változat. Különösen a szezonon kívüli zöldségek és gyümölcsök esetén a fagyasztott opció lehet egészségesebb, olcsóbb és praktikusabb választás.
A belsőségek világa nem mindenkinek jön be – és ez teljesen rendben van. De ha te azok közé tartozol, akik rajonganak értük, akkor ez a kvíz gyerekjáték lesz. Képfelismerős kvíz következik!
50 év felett fokozatosan csökken az anyagcsere gyorsasága, amit először a hasnyálmirigyünk érez meg. Fontos, hogy egészségünk megőrzése érdekében átgondoljuk táplálkozásunkat, és körbenézzünk a hűtőnkben. Íme, 4 olyan tiltólistás élelmiszer, ami árt a hasnyálmirigynek!
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...
Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...
A kolozsvári töltött káposzta nem csak karácsonykor esik ám jól...