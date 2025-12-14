Ezeket a népszerű ételeket és italokat mellőzzük, amikor influenzásak vagyunk

Amikor ránk tör a nátha vagy az influenza, mindannyian szeretnénk minél gyorsabban visszanyerni az erőnket. Ilyenkor nemcsak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mit nem. A megfelelő táplálkozás segít abban, hogy a szervezetünknek legyen elég energiája a gyógyuláshoz, az antioxidánsokban gazdag ételek – például a zöldségek és gyümölcsök – pedig támogatják az immunrendszerünket. A hidratálás pedig szinte életmentő.
Ha tehát legközelebb ágynak esünk, érdemes átgondolnunk, mi kerül a tányérunkra és mi a poharunkba.
Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy gyorsabban visszanyerjük az erőnket, és jobban legyünk.