Ezeket a népszerű ételeket és italokat mellőzzük, amikor influenzásak vagyunk

Méz, gyömbér, fokhagyma, sok folyadék, lehetőleg víz vagy gyógytea formájában: azt kívülről fújjuk, hogy mit kell(ene) fogyasztanunk egy betegség alatt. Arról viszont kevesebb szó esik, hogy mit érdemes kerülni.

Amikor ránk tör a nátha vagy az influenza, mindannyian szeretnénk minél gyorsabban visszanyerni az erőnket. Ilyenkor nemcsak az számít, hogy mit eszünk, hanem az is, hogy mit nem. A megfelelő táplálkozás segít abban, hogy a szervezetünknek legyen elég energiája a gyógyuláshoz, az antioxidánsokban gazdag ételek – például a zöldségek és gyümölcsök – pedig támogatják az immunrendszerünket. A hidratálás pedig szinte életmentő.

Nézd meg galériánkban, ma az, ami ilyenkor többet árt, mint használ – ezeket érdemes átmenetileg mellőznünk!

Ha tehát legközelebb ágynak esünk, érdemes átgondolnunk, mi kerül a tányérunkra és mi a poharunkba.

Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk azért, hogy gyorsabban visszanyerjük az erőnket, és jobban legyünk.

