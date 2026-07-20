Nem kell lemondani a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásáról, de nem árt megtanulni, hogy milyen lépéseket tehetünk, hogy minimalizáljuk a növényvédőszer-tartalmukat. Ebben a cikkben azt is eláruljuk, hogy melyik az 11 zöldség és gyümölcs, aminek a legmagasabb a peszticidszintje!

Arról már írtunk, milyen egészségügyi következménye lehet annak, ha mosatlanul fogyasztjuk a zöldségeket és gyümölcsöket, de vajon melyek azok a termékek, amiknek a legmagasabb a növényvédőszer-tartalma? Már mutatjuk is, ahogy azt is, mit tehetünk a minimalizálás érdekében!

Ennek a 11 zöldségnek és gyümölcsnek a legmagasabb a növényvédőszer tartalma

Minden évben nagy figyelmet kap az Environmental Working Group (EWG) úgynevezett Dirty Dozen listája, amely azokat a gyümölcsöket és zöldségeket sorolja fel, amelyekben a vizsgálatok szerint a leggyakrabban mutatható ki növényvédőszer-maradvány. A lista célja, hogy felhívja a figyelmet a növényvédő szerek jelenlétére az élelmiszerekben, ugyanakkor fontos tudni, hogy a szakértők szerint ez nem jelenti azt, hogy ezeket az élelmiszereket kerülni kellene.

Kattints a képre, és nézd meg, melyek azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyeknek a legmagasabb a peszticidtartalma!

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Mit jelent valójában a növényvédőszer-maradvány?

A maradvány nem azt jelenti, hogy az adott élelmiszer veszélyes. A korszerű laboratóriumi módszerek rendkívül kis mennyiségű vegyületet is képesek kimutatni: akár milliárdod grammnyi koncentrációban is.

Az Egyesült Államokban az FDA, Európában pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) rendszeresen ellenőrzi a forgalomban lévő élelmiszereket. Az ellenőrzések alapján a minták döntő többsége a megengedett határérték alatt marad, így normál fogyasztás mellett nem jelent egészségügyi kockázatot.

Miért vitatott a Dirty Dozen lista?

Bár az EWG listája rendkívül népszerű, több élelmiszerbiztonsági szakértő is bírálja a módszertanát.

A kritikusok szerint a rangsor elsősorban azt veszi figyelembe, hogy hányféle növényvédőszer-maradvány mutatható ki egy termékben, nem pedig azt, hogy ezek milyen mennyiségben vannak jelen, illetve valóban jelentenek-e egészségügyi kockázatot.

Más szóval: egy gyümölcs akkor is előkelő helyre kerülhet a listán, ha a kimutatott maradványok mennyisége jóval a biztonsági határérték alatt marad.

Kell bio termékeket vásárolni?

Ha valaki szeretné a lehető legkisebbre csökkenteni a növényvédő szerekkel való érintkezést, a bio termékek választása jó megoldás lehet. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legfontosabb az elegendő zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

Jó, ha tudod: Egy hagyományosan termesztett alma vagy eper elfogyasztása sokkal nagyobb egészségügyi előnnyel jár, mint ha valaki a növényvédőszerektől tartva egyáltalán nem fogyasztana gyümölcsöt.

Hogyan csökkenthető a maradványok mennyisége?

Néhány egyszerű lépéssel tovább mérsékelhető a növényvédőszer-maradványok mennyisége:

folyó víz alatt alaposan mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket,

alaposan mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket, kemény héjú termékeket érdemes zöldségkefével átdörzsölni,

ahol lehetséges, hámozzuk meg a termést,

meg a termést, távolítsuk el a külső leveleket a leveles zöldségeknél.

A szódabikarbónás vagy ecetes áztatás hatása korlátozott, ezért a legtöbb esetben az alapos vizes mosás is elegendő.

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