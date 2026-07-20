Ennek a 11 zöldségnek és gyümölcsnek a legmagasabb a növényvédőszer-tartalma

Arról már írtunk, milyen egészségügyi következménye lehet annak, ha mosatlanul fogyasztjuk a zöldségeket és gyümölcsöket, de vajon melyek azok a termékek, amiknek a legmagasabb a növényvédőszer-tartalma? Már mutatjuk is, ahogy azt is, mit tehetünk a minimalizálás érdekében!
Minden évben nagy figyelmet kap az Environmental Working Group (EWG) úgynevezett Dirty Dozen listája, amely azokat a gyümölcsöket és zöldségeket sorolja fel, amelyekben a vizsgálatok szerint a leggyakrabban mutatható ki növényvédőszer-maradvány. A lista célja, hogy felhívja a figyelmet a növényvédő szerek jelenlétére az élelmiszerekben, ugyanakkor fontos tudni, hogy a szakértők szerint ez nem jelenti azt, hogy ezeket az élelmiszereket kerülni kellene.
Kattints a képre, és nézd meg, melyek azok a zöldségek és gyümölcsök, amelyeknek a legmagasabb a peszticidtartalma!
Mit jelent valójában a növényvédőszer-maradvány?
A maradvány nem azt jelenti, hogy az adott élelmiszer veszélyes. A korszerű laboratóriumi módszerek rendkívül kis mennyiségű vegyületet is képesek kimutatni: akár milliárdod grammnyi koncentrációban is.
Az Egyesült Államokban az FDA, Európában pedig az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) rendszeresen ellenőrzi a forgalomban lévő élelmiszereket. Az ellenőrzések alapján a minták döntő többsége a megengedett határérték alatt marad, így normál fogyasztás mellett nem jelent egészségügyi kockázatot.
Miért vitatott a Dirty Dozen lista?
Bár az EWG listája rendkívül népszerű, több élelmiszerbiztonsági szakértő is bírálja a módszertanát.
A kritikusok szerint a rangsor elsősorban azt veszi figyelembe, hogy hányféle növényvédőszer-maradvány mutatható ki egy termékben, nem pedig azt, hogy ezek milyen mennyiségben vannak jelen, illetve valóban jelentenek-e egészségügyi kockázatot.
Más szóval: egy gyümölcs akkor is előkelő helyre kerülhet a listán, ha a kimutatott maradványok mennyisége jóval a biztonsági határérték alatt marad.
Kell bio termékeket vásárolni?
Ha valaki szeretné a lehető legkisebbre csökkenteni a növényvédő szerekkel való érintkezést, a bio termékek választása jó megoldás lehet. Ugyanakkor a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legfontosabb az elegendő zöldség- és gyümölcsfogyasztás.
Jó, ha tudod:
Hogyan csökkenthető a maradványok mennyisége?
Néhány egyszerű lépéssel tovább mérsékelhető a növényvédőszer-maradványok mennyisége:
- folyó víz alatt alaposan mossuk meg a zöldségeket és gyümölcsöket,
- kemény héjú termékeket érdemes zöldségkefével átdörzsölni,
- ahol lehetséges, hámozzuk meg a termést,
- távolítsuk el a külső leveleket a leveles zöldségeknél.
A szódabikarbónás vagy ecetes áztatás hatása korlátozott, ezért a legtöbb esetben az alapos vizes mosás is elegendő.