Melyik kenyér a legjobb magas vérnyomás esetén? Megmondják a dietetikusok

Az vagy, amit megeszel - és ez természetesen a kenyérre is igaz, hiszen legtöbben minden nap fogyasztjuk. Azt már tudjuk, hogy mi az, amit nem érdemes leemelni a polcról, ha a pékségben válogatunk (a finomított, adalékanyagoktól hemzsegő, felfújt, élesztős, puha fehér szeletelt kenyereket semmiképp), de arról, hogy mely kenyerek a legegészségesebbek, sokat lehet vitatkozni. Ezúttal dietetikusok emelték a legjobbat, rájuk pedig érdemes hallgatni.

A kenyér az egyik leggyakoribb alapélelmiszer, de a legfontosabb, hogy tudatosan válassz kenyeret - akkor is, ha magas vérnyomással küzdesz. A dietetikusok szerint a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér nemcsak ízletes, hanem segíthet csökkenteni a magas vérnyomást, többek közt.

Gazdag rostban, káliumban és magnéziumban, ráadásul sok esetben alacsony nátriumtartalmú, így könnyen beilleszthető az egészséges étrendbe.

A csíráztatott kenyér a teljes gabonaszemet tartalmazza

Miért a csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér a legjobb?

Teljes kiőrlésű gabonák: a csíráztatott kenyér a teljes gabonaszemet tartalmazza (héj és csíra), ami rostot, magnéziumot és egyéb fontos tápanyagokat biztosít.

a csíráztatott kenyér a teljes gabonaszemet tartalmazza (héj és csíra), ami és egyéb fontos tápanyagokat biztosít. Kálium és magnézium: a csíráztatásnak köszönhetően a bennük található ásványi anyagok könnyebben felszívódnak, segítve a vérnyomás szabályozását .

a csíráztatásnak köszönhetően a bennük található ásványi anyagok könnyebben felszívódnak, segítve a . Alacsony nátriumtartalom: a legtöbb csíráztatott kenyér alacsony sótartalmú, így kevesbé terheli az érrendszert.

4 praktikus tipp, ami stabilan tartja a vércukrod

• Serena Pratt dietetikus szerint a teljes kiőrlésű gabona fogyasztása nemcsak magas vérnyomás esetén hasznos, hanem a szív- és érrendszer egészségét is támogatja.

• Kiran Campbell pedig hozzáteszi, hogy többek közt a népszerű DASH-diéta és a mediterrán étrend is a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztását javasolja a vérnyomás optimalizálására.

Hogyan élvezd a csíráztatott kenyeret?

Szendvicsbe: válassz alacsony nátriumtartalmú szendvicsfeltéteket, például grillezett csirkét, tonhalat vagy házi hummuszt.

válassz alacsony nátriumtartalmú szendvicsfeltéteket, például grillezett csirkét, tonhalat vagy házi hummuszt. Egészséges zsírokkal: avokádó, mogyoróvaj vagy füstölt lazac illetve különféle olajos halak hozzáadásával a szívbarát tápanyagok még jobban érvényesülnek.

avokádó, mogyoróvaj vagy füstölt lazac illetve különféle olajos halak hozzáadásával a szívbarát tápanyagok még jobban érvényesülnek. Víz, víz, víz: mindig fogyassz elegendő folyadékot, hogy a szervezetből könnyebben kiürüljön a nátrium.

Michelle Routhenstein dietetikus szerint az is fontos, hogy a kenyér mellett a feltétek is alacsony sótartalmúak legyenek, így a vérnyomás optimalizálható anélkül, hogy fel kellene adnod a szendvicseket vagy a reggeli pirítóst.

TIPP: készíts brokkolis túrókrémet, magyaros körözöttet, tojásos-tonhalas szendvicskrémet, citromos zöldborsókrémet!

A csíráztatott kenyér dupla mennyiségű káliumot és magnéziumot tartalmaz

Fontos:

A csíráztatott kenyér dupla mennyiségű káliumot és magnéziumot tartalmaz egy hagyományos teljes kiőrlésű szelethez képest.

és tartalmaz egy hagyományos teljes kiőrlésű szelethez képest. A magas rosttartalom segíti az emésztést, a telítettségérzetet és a vércukorszint stabilan tartását.

Egy kis tudatossággal a kenyér fogyasztása nemcsak élvezetes, de a vérnyomásra is jótékony hatású lehet.

Összegzés

A csíráztatott teljes kiőrlésű kenyér ideális választás magas vérnyomás esetén (is), mert rostban gazdag, kálium- és magnéziumtartalma támogatja az egészséges vérnyomást, és alacsony a nátriumtartalma. A kenyér és a megfelelő feltétek kombinációja lehetővé teszi, hogy a mindennapi hideg étkezések egyszerre legyenek élvezetesek és szívbarátak.

A szakértők szerint a tudatos választás és a kiegyensúlyozott étrend a kulcs a hosszú távú egészséghez.

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