Sárga vagy görög, egyre megy, mert minden dinnyereceptet imádunk a nyári hőségben

Kevés olyan gyümölcs van, ami annyira összeforrt a nyári hűsöléssel, mint a görög- és a sárgadinnye. Mindkettő lédús, édes és magas víztartalmú, mégis egészen más ízvilágot, tápanyagtartalmat és felhasználási lehetőségeket kínálnak. De vajon melyik az egészségesebb? Melyik hidratál jobban, és melyikből érdemes gyakrabban csemegézni? Mutatjuk a legfontosabb különbségeket!
Sárgadinnye vagy görögdinnye? Ez a legfontosabb különbség
Bár mindkettő dinnye, a két gyümölcs tápanyag-összetétele eltérő.
A görögdinnye több mint 90 százaléka víz, ezért kiválóan hidratál a forró napokon, miközben kalóriából is viszonylag keveset tartalmaz. Jelentős mennyiségű likopint is rejt, amely egy erős antioxidáns.
Tudtad?
A sárgadinnye ezzel szemben valamivel kevesebb vizet, viszont több rostot, A-vitamint és C-vitamint tartalmaz. Narancssárga húsa a béta-karotinnak köszönheti a színét, amelyből a szervezet A-vitamint állít elő. Ez a vitamin hozzájárulhat a bőr, a szem és az immunrendszer egészségéhez, ha tehát a frissítő hidratálás a cél, a görögdinnye remek választás, míg ha vitaminokban gazdagabb nassolnivalóra vágysz, a sárgadinnye lehet a jobb döntés.
Íme, következnek a dinnyés receptek, válasszatok, ha tudtok!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű82Kalória3.3gFehérje12.4gSzénhidrát2.6gZsírHűs leves, amivel kibírjuk a nyarat!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű185Kalória5.2gFehérje11.9gSzénhidrát13.2gZsírA fetától lesz még ízgazdagabb a fogás.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes85Kalória2gFehérje23.3gSzénhidrát0.5gZsírJuice dinnyéből? Naná, jöhet!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű47Kalória0.5gFehérje11.9gSzénhidrát0.1gZsírEgy kis csípős izgalom a jégkrémbe.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű237Kalória8.3gFehérje9.7gSzénhidrát19gZsírMitől dupla? A sárga- és a görögdinnye egyvelegétől.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű166Kalória0.6gFehérje42.6gSzénhidrát0.1gZsírA sorbet méltatlanul kevesebben ismerik, hiba.
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű112Kalória1.5gFehérje19.5gSzénhidrát0.4gZsírEgy pici alkohol, gyerekeknek bizony tilos.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű352Kalória24.3gFehérje11.9gSzénhidrát22gZsírAz olaszok tudják, mitől döglik a légy!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű41Kalória0.5gFehérje10gSzénhidrát0.1gZsírA befőzések bizony a dinnyét is elérik.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű450Kalória44gFehérje41.3gSzénhidrát18.9gZsírA vegák kedvence lesz ez a salátás fogás.
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Dinnyés tippek
- Jól lehűtve a legfinomabb. Fogyasztás előtt tedd a dinnyét néhány órára a hűtőbe, így sokkal intenzívebb lesz az élmény.
- Ne csak magában edd! A sárgadinnye remekül passzol mozzarellához, fetához vagy sonkához, míg a görögdinnye fetával, mentával és egy kevés balzsamecettel igazi nyári salátává válik.
- Turmixnak is tökéletesek. Jéggel, citromlével és néhány mentalevéllel percek alatt frissítő ital készül belőlük.
- Fagyaszd le! A felkockázott dinnye kiváló jégkocka helyett limonádéba, de házi sorbet és smoothie alapanyagaként is működik.
- Felvágás után mindig hűtőben tárold! A felvágott dinnye szobahőmérsékleten gyorsabban romlik, ezért érdemes lefedve, hűtőben tartani, és néhány napon belül elfogyasztani.
Érdekesség
Sokan azt gondolják, hogy a görögdinnye cukortartalma rendkívül magas, valójában azonban 100 grammban átlagosan csak 6–8 gramm természetes cukor található.
Magas víztartalma miatt mérsékelt energiatartalmú gyümölcsnek számít.