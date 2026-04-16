Rizskoch tej- és tojásmentesen
Hozzávalók
250 g rizottó rizs
100 g cukor
1 l növényi tej
400 g csicseriborsó (konzerv) (aquafaba)
1 citromból nyert citromhéj
1 csipet só
2 teáskanál vaníliaaroma
50 g tejmentes margarin
1 csomag vaníliás pudingpor (gluténmentes)
120 g sárgabaracklekvár
2 ek porcukor
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
42g rizottó rizs149 kcal
17g cukor65 kcal
167g növényi tej78 kcal
93 kcal
1g citromhéj0 kcal
0 kcal
2g vaníliaaroma0 kcal
60 kcal
29 kcal
56 kcal
2g porcukor9 kcal
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
250g rizottó rizs895 kcal
100g cukor387 kcal
1000g növényi tej470 kcal
556 kcal
6g citromhéj3 kcal
0 kcal
10g vaníliaaroma0 kcal
359 kcal
171 kcal
120g sárgabaracklekvár334 kcal
14g porcukor54 kcal
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
12.5g rizottó rizs45 kcal
5g cukor19 kcal
50.1g növényi tej24 kcal
20.1g csicseriborsó (konzerv)28 kcal
0.3g citromhéj0 kcal
0 kcal
0.5g vaníliaaroma0 kcal
2.5g tejmentes margarin18 kcal
2.3g vaníliás pudingpor9 kcal
17 kcal
0.7g porcukor3 kcal
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 63% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Kálcium
Foszfor
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
E vitamin:
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
Összesen 8 g
Zsír
Összesen 10.4 g
Telített zsírsav 1 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
Összesen 731 g
Cink 1 mg
Szelén 13 mg
Kálcium 234 mg
Vas 3 mg
Magnézium 47 mg
Foszfor 195 mg
Nátrium 237 mg
Réz 0 mg
Mangán 1 mg
Szénhidrát
Összesen 103.1 g
Cukor 40 mg
Élelmi rost 6 mg
Víz
Összesen 207.7 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 174 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 1 micro
E vitamin: 2 mg
C vitamin: 3 mg
D vitamin: 70 micro
K vitamin: 10 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 134 micro
Kolin: 7 mg
Retinol - A vitamin: 169 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 60 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 0 micro
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 63% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Kálcium
Foszfor
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
E vitamin:
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
Összesen 48 g
Zsír
Összesen 62.6 g
Telített zsírsav 9 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 28 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 20 g
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
Összesen 4385.9 g
Cink 7 mg
Szelén 77 mg
Kálcium 1403 mg
Vas 18 mg
Magnézium 280 mg
Foszfor 1169 mg
Nátrium 1421 mg
Réz 2 mg
Mangán 9 mg
Szénhidrát
Összesen 618.7 g
Cukor 241 mg
Élelmi rost 38 mg
Víz
Összesen 1246.4 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 1044 micro
B6 vitamin: 1 mg
B12 Vitamin: 6 micro
E vitamin: 11 mg
C vitamin: 19 mg
D vitamin: 420 micro
K vitamin: 62 micro
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
Niacin - B3 vitamin: 15 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 804 micro
Kolin: 40 mg
Retinol - A vitamin: 1014 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 361 micro
β-crypt 3 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 1 micro
- 2% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 63% Víz
TOP ásványi anyagok
Nátrium
Kálcium
Foszfor
Magnézium
Szelén
TOP vitaminok
Kolin:
C vitamin:
Niacin - B3 vitamin:
E vitamin:
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
Összesen 2.4 g
Zsír
Összesen 3.1 g
Telített zsírsav 0 g
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
Összesen 219.8 g
Cink 0 mg
Szelén 4 mg
Kálcium 70 mg
Vas 1 mg
Magnézium 14 mg
Foszfor 59 mg
Nátrium 71 mg
Réz 0 mg
Mangán 0 mg
Szénhidrát
Összesen 31 g
Cukor 12 mg
Élelmi rost 2 mg
Víz
Összesen 62.5 g
Vitaminok
Összesen 0
A vitamin (RAE): 52 micro
B6 vitamin: 0 mg
B12 Vitamin: 0 micro
E vitamin: 1 mg
C vitamin: 1 mg
D vitamin: 21 micro
K vitamin: 3 micro
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
Folsav - B9-vitamin: 40 micro
Kolin: 2 mg
Retinol - A vitamin: 51 micro
α-karotin 0 micro
β-karotin 18 micro
β-crypt 0 micro
Likopin 0 micro
Lut-zea 0 micro
Elkészítés
- A rizst tegyük fel főni 8 dl növényi tejjel. Adjunk hozzá 50 g cukrot, egy citrom héját és vaníliát. Közepes lángon főzzük jó sűrűre kb. 30-40 perc alatt.
- Amikor szinte teljesen megpuhult a rizs, akkor egy külön edényben keverjük ki a pudingport két dl növényi tejjel.
- Ezt a kikevert pudingot öntsük a krémes rizshez és még főzzük össze pár percig. A végén dobjunk bele 50 g tejmentes margarint. Ezután hűtsük ki teljesen. (érdemes egy tálcára kikenni és úgy hamarabb kihűl)
- A csicseriborsó konzervet szűrjük le (használat előtt érdemes betenni 1-2 órára a hűtőbe, hogy lehűljön) és adjuk hozzá a maradék 50 g cukrot. Elektromos habverővel kb. 10 percig verjük. Ez fogja helyettesíteni a tojásfehérjét. Ha úgy felverődőtt, mint egy tojásfehérje, akkor keverjük össze óvatosan a kihűlt krémes rizzsel.
- Egy kerek tortaformát kenjünk ki tejmentes margarinnal és öntsük bele a rizskochot. Tegyük 180 fokra a sütőbe kb. 50 percre.
- Hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjunk szeleteket és tálaljuk porcukorral és lekvárral.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Ez a tej- és tojásmentes rizskoch azoknak született, akik nem szeretnének lemondani a gyerekkor ízeiről akkor sem, ha mentesen étkeznek. Növényi tejjel és egyszerű alapanyagokkal készül, mégis ugyanolyan finom és illatos, mint a klasszikus változat. Tökéletes hétvégi desszert vagy uzsonna, amit lekvárral vagy fahéjas porcukorral tálalva mindenki örömmel kanalaz.