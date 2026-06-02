Sokan erre a reggeli rutinra esküsznek – A dietetikusok szerint nem minden igaz a 30-30-30 diétáról

Egyre többen próbálják ki a 30-30-30 diéta néven futó reggeli rutint, amely előírja a felkelés után 30 percen belüli étkezést, ennek során 30 gramm fehérje bevitelét, majd 30 perc reggeli mozgást. A dietetikusok szerint, bár nem csodamódszer, több eleme is segíthet a fogyásban és az energiaszint javításában, de fontos látni, hogy tudományosan nem bizonyított fogyókúrás csodafegyver.

A 30-30-30 diéta a TikTok-nak köszönhetően az elmúlt időszakban nagyon felkapott lett, nem véletlenül: egyszerű, könnyen követhető, és elvileg már a nap elején beindítja a fogyást, ezért sok influenszer is rákapott. De vajon tényleg ennyire működik, vagy csak egy újabb trend, ami jól hangzik, de semmi tudományos magyarázata? Utánajártunk, mit mondanak róla a dietetikusok.

30-30-30 reggeli rutin – Segíthet a fogyásban, de nem úgy, ahogy gondolod

Mi az a 30-30-30 diéta?

A 30-30-30 nem klasszikus diéta, inkább egy reggeli keretrendszer, amit követni lehet. A lényege három egyszerű szabály:

ébredés után 30 percen belül

30 gramm fehérje elfogyasztása

majd 30 perc alacsony intenzitású reggeli mozgás, például séta

A módszer a közösségi médiából terjedt el, de alapjai korábbi étrendi és edzési elvekhez nyúlnak vissza.

A célja, hogy strukturáltan indítsd a napot, és ezzel támogasd az anyagcserét és a jóllakottságot.

Több energia és jobb fókusz reggel? Ezt mondják a szakértők

A dietetikusok szerint a 30-30-30 rutin egyik leggyakrabban említett előnye a jobb napindítás. A fehérjedús reggeli segíthet a dopamin és noradrenalin termelésében, amelyek az éberségért, motivációért és koncentrációért felelnek.

Ehhez jön a reggeli mozgás pozitív hatása is. Már egy rövid séta is fokozza a vérkeringést, így több oxigén jut az agyba. Kutatások szerint egyetlen edzés is javíthatja a kognitív teljesítményt, különösen a figyelmet és reakcióidőt igénylő feladatoknál.

Sokan erre esküsznek reggelente –A dietetikusok szerint nem minden igaz a 30-30-30 diétáról

Anyagcsere, vércukor és zsírégetés: mit tud valójában a 30-30-30 diéta?

A módszer egyik fő állítása, hogy támogatja az anyagcserét és a vércukorszint stabilitását. A szakértők szerint a magas fehérjetartalmú reggeli valóban segíthet egyenletesebb vércukorszintet fenntartani, szemben a gyors szénhidrátokra épülő reggelikkel. A fehérje és a reggeli mozgás kombinációja hozzájárulhat az izomtömeg megőrzéséhez, ami hosszú távon magasabb alapanyagcserét jelent. Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy a pontos 30 perces időzítés önmagában extra zsírégető hatást adna.

A kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy a reggeli kihagyása nem egyenértékű alternatíva: összefügghet ingadozó vércukorszinttel és erősebb éhségérzettel is.

Teltségérzet és kevesebb nassolás a nap folyamán

A 30 gramm fehérje egyik legfontosabb hatása a hosszabb teltségérzet. A fehérje lassabban emésztődik, így segíthet abban, hogy később jelentkezzen az éhségérzet, és csökkenjen a délelőtti nassolási vágy. Ez különösen azoknál lehet előnyös, akik hajlamosak a vércukorszint-ingadozás miatti hirtelen éhségre.

Kell a több mozgás, de nem a tökéletes edzésterv számít

A 30-30-30 egyik legerősebb eleme valójában a mozgás beépítése a reggelbe.

Fontos a mozgás A könnyű séta vagy alacsony intenzitású mozgás segíthet a zsírok felhasználásában és az állóképesség javításában. A hivatalos ajánlások szerint heti 150 perc mérsékelt mozgás szükséges, amit egy napi 30 perces séta könnyen lefedhet.

Ami hiányzik a 30-30-30 rendszeréből

A dietetikusok szerint a módszer legnagyobb hiányossága, hogy csak a reggelre koncentrál. Nincs iránymutatás arra, hogyan étkezz a nap többi részében, pedig az összéletmód legalább ilyen fontos. Ha valaki reggel jól étkezik és mozog, de napközben feldolgozott ételeket fogyaszt és keveset mozog, a hatás jelentősen csökkenhet.

30-30-30 diéta

Megéri kipróbálni a 30-30-30 diétát?

A szakértők szerint a 30-30-30 nem klasszikus diéta, inkább szokásrendszer.

Nem garantál fogyást, de segíthet abban, hogy:

fehérjedúsabb legyen a reggeli

több mozgás kerüljön a nap elejére

strukturáltabbá váljon a napi rutin

A kulcs nem a szigorú szabályokban, hanem a következetes szokásokban van.

Összegzés

A 30-30-30 diéta azért lett népszerű, mert egyszerű, és könnyen követhető.

A dietetikus véleménye: A tudomány jelenlegi állása szerint azonban nem csodamódszer, hanem egy olyan reggeli struktúra, amely több, önmagában is hasznos szokást kombinál.

Ha segít abban, hogy többet mozogj és fehérjedúsabban étkezz, már hasznos lehet, de az eredményeket mindig az egész napi életmód határozza meg.

Forrásunk volt.