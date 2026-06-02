Sokan erre a reggeli rutinra esküsznek – A dietetikusok szerint nem minden igaz a 30-30-30 diétáról

A 30-30-30 diéta a TikTok-nak köszönhetően az elmúlt időszakban nagyon felkapott lett, nem véletlenül: egyszerű, könnyen követhető, és elvileg már a nap elején beindítja a fogyást, ezért sok influenszer is rákapott. De vajon tényleg ennyire működik, vagy csak egy újabb trend, ami jól hangzik, de semmi tudományos magyarázata? Utánajártunk, mit mondanak róla a dietetikusok.
Mi az a 30-30-30 diéta?
A 30-30-30 nem klasszikus diéta, inkább egy reggeli keretrendszer, amit követni lehet. A lényege három egyszerű szabály:
- ébredés után 30 percen belül
- 30 gramm fehérje elfogyasztása
- majd 30 perc alacsony intenzitású reggeli mozgás, például séta
A módszer a közösségi médiából terjedt el, de alapjai korábbi étrendi és edzési elvekhez nyúlnak vissza.
A célja, hogy strukturáltan indítsd a napot, és ezzel támogasd az anyagcserét és a jóllakottságot.
Több energia és jobb fókusz reggel? Ezt mondják a szakértők
A dietetikusok szerint a 30-30-30 rutin egyik leggyakrabban említett előnye a jobb napindítás. A fehérjedús reggeli segíthet a dopamin és noradrenalin termelésében, amelyek az éberségért, motivációért és koncentrációért felelnek.
Ehhez jön a reggeli mozgás pozitív hatása is. Már egy rövid séta is fokozza a vérkeringést, így több oxigén jut az agyba. Kutatások szerint egyetlen edzés is javíthatja a kognitív teljesítményt, különösen a figyelmet és reakcióidőt igénylő feladatoknál.
Anyagcsere, vércukor és zsírégetés: mit tud valójában a 30-30-30 diéta?
A módszer egyik fő állítása, hogy támogatja az anyagcserét és a vércukorszint stabilitását. A szakértők szerint a magas fehérjetartalmú reggeli valóban segíthet egyenletesebb vércukorszintet fenntartani, szemben a gyors szénhidrátokra épülő reggelikkel. A fehérje és a reggeli mozgás kombinációja hozzájárulhat az izomtömeg megőrzéséhez, ami hosszú távon magasabb alapanyagcserét jelent. Ugyanakkor nincs bizonyíték arra, hogy a pontos 30 perces időzítés önmagában extra zsírégető hatást adna.
A kutatások arra is felhívják a figyelmet, hogy a reggeli kihagyása nem egyenértékű alternatíva: összefügghet ingadozó vércukorszinttel és erősebb éhségérzettel is.
Teltségérzet és kevesebb nassolás a nap folyamán
A 30 gramm fehérje egyik legfontosabb hatása a hosszabb teltségérzet. A fehérje lassabban emésztődik, így segíthet abban, hogy később jelentkezzen az éhségérzet, és csökkenjen a délelőtti nassolási vágy. Ez különösen azoknál lehet előnyös, akik hajlamosak a vércukorszint-ingadozás miatti hirtelen éhségre.
Kell a több mozgás, de nem a tökéletes edzésterv számít
A 30-30-30 egyik legerősebb eleme valójában a mozgás beépítése a reggelbe.
Fontos a mozgás
Ami hiányzik a 30-30-30 rendszeréből
A dietetikusok szerint a módszer legnagyobb hiányossága, hogy csak a reggelre koncentrál. Nincs iránymutatás arra, hogyan étkezz a nap többi részében, pedig az összéletmód legalább ilyen fontos. Ha valaki reggel jól étkezik és mozog, de napközben feldolgozott ételeket fogyaszt és keveset mozog, a hatás jelentősen csökkenhet.
Megéri kipróbálni a 30-30-30 diétát?
A szakértők szerint a 30-30-30 nem klasszikus diéta, inkább szokásrendszer.
Nem garantál fogyást, de segíthet abban, hogy:
- fehérjedúsabb legyen a reggeli
- több mozgás kerüljön a nap elejére
- strukturáltabbá váljon a napi rutin
A kulcs nem a szigorú szabályokban, hanem a következetes szokásokban van.
Összegzés
A 30-30-30 diéta azért lett népszerű, mert egyszerű, és könnyen követhető.
A dietetikus véleménye:
Ha segít abban, hogy többet mozogj és fehérjedúsabban étkezz, már hasznos lehet, de az eredményeket mindig az egész napi életmód határozza meg.