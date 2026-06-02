Néhány ezer forintos sztártermék a Lidlben – Az olcsó fagyigép a nyár kedvence lesz

Szuperkrémes házi fagyi házilag, olcsó, de profi géppel? Ezt ígéri a Lidl aktuálisan akciós fagylaltgépe, lássuk a részleteket!

A nyári szezon egyik legnépszerűbb konyhai eszköze érkezik a Lidl üzleteibe: 2026. június 1-jétől kedvezményes áron elérhető náluk a Silvercrest fagylaltgépe. Az akció különösen azoknak lehet érdekes, akik idén otthon készítenének fagylaltot, fagyasztott joghurtot vagy gyümölcsös sorbet-t.

A Lidl június 1-jétől kínálja a Silvercrest fagylaltgépet, amelyet 6999 forintért lehet megvásárolni. Ez az eredeti országos árhoz képest 22 százalékos kedvezményt jelent.

A gyártó adatai a készülékről:

nagyjából 1 liter fagylalt elkészítésére alkalmas

12 wattos teljesítménnyel működik

levehető motoregységgel rendelkezik

a tetőn kialakított betöltőnyílásnak köszönhetően a hozzávalók használat közben is egyszerűen adagolhatók

Miért jó ötlet házi fagyit készíteni?

Az otthon készített fagylalt egyik legnagyobb előnye, hogy mindenki maga válogathatja össze az alapanyagokat. Friss gyümölcsök, joghurt, tejszín, csokoládé, de vegán vagy cukormentes összetevők is kerülhetnek a keverékbe.

Egy ilyen fagylaltgéppel nemcsak hagyományos fagyi készülhet, hanem könnyed nyári desszertek, gyümölcsös sorbet-k és fagyasztott joghurtok is.

Ez különösen jól jöhet azoknak, akik szeretnék elkerülni a bolti termékekben található adalékanyagokat, vagy egyszerűen új receptekkel kísérleteznének.

Megéri megvenni a Lidl fagylaltgépét?

Hogyan működik a Lidl Silvercrest fagylaltgépe?

A Silvercrest készülék a belépő kategóriás fagylaltgépek jól ismert működési elvét követi. A hűtőtálat először több órára vagy akár egy teljes éjszakára a fagyasztóba kell helyezni, majd ebbe kerül a már előhűtött fagylaltalap.

A keverőlapát folyamatosan mozgatja a masszát, így az nem fagy össze egyetlen tömbbé, hanem krémesebb állagot kap.

A használat néhány egyszerű lépésből áll:

fagyaszd le előre a hűtőtálat,

hűtsd be a fagylaltalapot,

szereld össze és indítsd el a gépet,

töltsd be a keveréket a fedélen található nyíláson keresztül,

várd meg, amíg a massza eléri a kívánt állagot.

Tipp: Ha keményebb fagylaltot szeretnél, az elkészült desszertet még rövid időre visszateheted a fagyasztóba.

Kiknek éri meg megvenni a Lidl fagylaltgépét?

A hasonló kategóriájú fagylaltgépek jellemzően 10 ezer forint körüli áron vagy annál drágábban kaphatók.

A kompresszoros, saját hűtőrendszerrel rendelkező modellek ára pedig ennél jóval magasabb.

A 6999 forintos akciós ár ezért kifejezetten kedvezőnek számít azok számára, akik szeretnék kipróbálni a házi fagylalt készítését, de nem akarnak egyelőre nagyobb összeget költeni egy prémium készülékre. A nyári hónapokban ráadásul egy ilyen kisgép az egész család kedvencévé válhat.

