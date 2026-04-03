Pastrami szendvics
Hozzávalók
A karamellizált hagymához
-
1 ek olívaolaj
-
4 közepes db salottahagyma
-
1 ek barna cukor
-
só ízlés szerint
-
2 teáskanál dijoni mustár (Maille eredeti dijoni mustár)
-
1 dl fehérbor
-
A salátához
-
1 közepes db római saláta
-
1 ek olívaolaj
-
2 teáskanál dijoni mustár (Maille eredeti dijoni mustár)
-
1 teáskanál méz
-
1 kk almaecet
-
só ízlés szerint
-
A szendvicshez
-
4 szelet kenyér (kovászos, rozsos kenyér a legjobb)
-
4 tk dijoni mustár (Maille eredeti dijoni mustár)
-
20 dkg pastrami (készen kapható)
-
2 közepes db csemegeuborka
-
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 3% Zsír
A karamellizált hagymához
-
4g olívaolaj35 kcal
-
56g salottahagyma37 kcal
-
5g barna cukor19 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g fehérbor41 kcal
-
0 kcal
A salátához
-
255g római saláta41 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
0 kcal
-
4g méz11 kcal
-
1g almaecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A szendvicshez
-
100g kenyér274 kcal
-
10g dijoni mustár6 kcal
-
100g pastrami147 kcal
-
40g csemegeuborka9 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 3% Zsír
A karamellizált hagymához
-
8g olívaolaj71 kcal
-
112g salottahagyma73 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g fehérbor82 kcal
-
0 kcal
A salátához
-
510g római saláta81 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
0 kcal
-
7g méz21 kcal
-
1g almaecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A szendvicshez
-
200g kenyér548 kcal
-
20g dijoni mustár12 kcal
-
200g pastrami294 kcal
-
80g csemegeuborka19 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 3% Zsír
A karamellizált hagymához
-
0.6g olívaolaj6 kcal
-
8.9g salottahagyma6 kcal
-
0.8g barna cukor3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g fehérbor7 kcal
-
0 kcal
A salátához
-
40.6g római saláta6 kcal
-
0.6g olívaolaj6 kcal
-
0 kcal
-
0.6g méz2 kcal
-
0.1g almaecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A szendvicshez
-
15.9g kenyér44 kcal
-
1.6g dijoni mustár1 kcal
-
15.9g pastrami23 kcal
-
6.4g csemegeuborka1 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 14% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 76% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 37.1 g
Zsír
-
Összesen 19.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 68 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2548.1 g
-
Cink 7 mg
-
Szelén 52 mg
-
Kálcium 248 mg
-
Vas 9 mg
-
Magnézium 113 mg
-
Foszfor 427 mg
-
Nátrium 1691 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 76 g
-
Cukor 21 mg
-
Élelmi rost 11 mg
Víz
-
Összesen 425.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1048 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 14 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 257 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 11 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 436 micro
-
Kolin: 134 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 12556 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 5612 micro
Elkészítés
A karamellizált hagymához
- A hagymákat megpucoljuk, és vékonyan felszeleteljük. Egy serpenyőben olívaolajat hevítünk, majd egy kanál barna cukrot felolvasztunk benne, ezek után rádobjuk a hagymát, és hagyjuk, hogy összeessen. Dinsztelés után, mikor kissé megpirult a hagyma, sózzuk, borsozzuk, és fehérborral ízesítjük. Miután elpárolgott a bor, hozzáadjuk a Maille dijoni mustárt, és elkeverjük.
A salátához
- A dresszing hozzávalóit alaposan összekeverjük, majd beleforgatjuk a megmosott salátaleveleket.
A szendvicshez
- Két szelet kenyeret megkenünk Maille dijoni mustárral, majd az egyikre ráhalmozunk egy adag karamellizált hagymát, ezután jól megpakoljuk pastramival, amit megborsozunk, majd rátesszük a hosszában felszeletelt csemegeuborkát és a salátát. Ráhelyezzük a kenyér másik oldalát, és ezzel el is készült ez a pikáns, szaftos, igazán kiadós szendvics.
- Hogy autentikus élményünk legyen, csomagoljuk be zsírpapírba, majd középen vágjuk félbe. Igazán ellenállhatatlan látványt nyújtanak a szaftos hússzeletrétegek!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 5 p
Ha idén húsvétkor nem a klasszikus sonkát készítenéd, de nem mondanál le a füstös, pikáns ízekről, akkor ez a pastrami szendvics lesz az új kedvenced. Az eredetileg kelet-európai gyökerekkel rendelkező, majd Amerikában ikonikussá vált pastrami szaftos, fűszeres húsával és jellegzetes füstös ízével igazi különlegesség. Friss kenyérrel és egy kis extra mustárral pedig garantáltan az ünnepi asztal sztárja lesz – kicsit más, kicsit merészebb, de brutál finom alternatíva.