Húsvéti sonkakrémes melegszendvics
Hozzávalók
A sonkakrémhez
-
200 g sonka (húsvéti főtt sonka)
-
2 db főtt tojás
-
2 teáskanál ecetes torma
-
3 ek majonéz
-
1 ek vaj
-
bors ízlés szerint
Az összeállításhoz
-
8 szelet kalács
-
2 db főtt tojás
-
4 tk vaj
-
4 teáskanál ecetes torma
-
100 g sajt
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A sonkakrémhez
-
50g sonka69 kcal
-
30g főtt tojás47 kcal
-
5g ecetes torma7 kcal
-
8g majonéz44 kcal
-
4g vaj25 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
100g kalács367 kcal
-
30g főtt tojás47 kcal
-
7g vaj50 kcal
-
10g ecetes torma14 kcal
-
25g sajt88 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A sonkakrémhez
-
200g sonka276 kcal
-
120g főtt tojás186 kcal
-
20g ecetes torma28 kcal
-
33g majonéz177 kcal
-
14g vaj100 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
400g kalács1468 kcal
-
120g főtt tojás186 kcal
-
28g vaj201 kcal
-
40g ecetes torma55 kcal
-
100g sajt352 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
A sonkakrémhez
-
18.6g sonka26 kcal
-
11.2g főtt tojás17 kcal
-
1.9g ecetes torma3 kcal
-
3.1g majonéz16 kcal
-
1.3g vaj9 kcal
-
0 kcal
Az összeállításhoz
-
37.2g kalács137 kcal
-
11.2g főtt tojás17 kcal
-
2.6g vaj19 kcal
-
3.7g ecetes torma5 kcal
-
9.3g sajt33 kcal
- 15% Fehérje
- 29% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 37% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 32.7 g
Zsír
-
Összesen 41.2 g
-
Telített zsírsav 15 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 307 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1698.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 48 mg
-
Kálcium 281 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 36 mg
-
Foszfor 290 mg
-
Nátrium 1037 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 60.8 g
-
Cukor 14 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 79.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 245 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 57 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 139 micro
-
Kolin: 211 mg
-
Retinol - A vitamin: 243 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 248 micro
Elkészítés
A sonkakrémhez
- A sonkát és a főtt tojásokat felkockázzuk és egy aprítógépbe tesszük. Ízesítsük tormával, majonézzel, borssal és tegyünk bele vajat is. Ezeket alaposan összedaráljuk.
Az összeállításhoz
- A kalácsot megkenjük vajjal, majd gazdagon kenünk rá a sonkakrémből is. Reszelünk rá sajtot, majd a tetejére teszünk még egy szelet kalácsot, melyet megkenünk tormával, telepakolunk szeletelt főtt tojással és ismét reszelünk rá egy adag sajtot.
- Ha összeállítottuk a szendvicseket, tegyük őket sütőpapírral bélelt tepsibe és süssük őket aranybarnára.
- Tálaljunk mellé friss tavaszi zöldségeket.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
A húsvéti sonka és tojás mennyiségével valahogy mindig túlzásba esünk, bár ez általánosságban minden ünnepi ételre igaz. De itt jön a jó hír: a maradék nem probléma, hanem lehetőség! Ez a krémes, retró sonkakrémes melegszendvics pontosan az a kategória, amit egyszer megcsinálsz, és utána direkt több sonkát főzöl csak ezért. Kívül ropogós, belül brutál krémes, tele ízzel, tökéletes egy hosszúra nyúlt hétvégi reggelire.