Húsvéti croque monsieur
Hozzávalók
tormás besamel
-
2 ek vaj
-
1 ek finomliszt
-
szerecsendió ízlés szerint
-
3 ek torma (reszelt)
-
2.5 dl tej
-
só ízlés szerint
-
50 g cheddar sajt
összeállítás
-
8 szelet kalács
-
30 g vaj
-
15 dkg főtt sonka (húsvéti sonka)
-
4 db főtt tojás
-
150 g cheddar sajt
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
tormás besamel
-
7g vaj50 kcal
-
4g finomliszt14 kcal
-
0 kcal
-
8g torma6 kcal
-
63g tej35 kcal
-
0 kcal
-
13g cheddar sajt50 kcal
összeállítás
-
100g kalács367 kcal
-
8g vaj54 kcal
-
38g főtt sonka53 kcal
-
60g főtt tojás93 kcal
-
38g cheddar sajt151 kcal
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
tormás besamel
-
28g vaj201 kcal
-
15g finomliszt55 kcal
-
0 kcal
-
30g torma24 kcal
-
250g tej140 kcal
-
0 kcal
-
50g cheddar sajt202 kcal
összeállítás
-
400g kalács1468 kcal
-
30g vaj215 kcal
-
150g főtt sonka210 kcal
-
240g főtt tojás372 kcal
-
150g cheddar sajt605 kcal
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
tormás besamel
-
2.1g vaj15 kcal
-
1.1g finomliszt4 kcal
-
0 kcal
-
2.2g torma2 kcal
-
18.6g tej10 kcal
-
0 kcal
-
3.7g cheddar sajt15 kcal
összeállítás
-
29.8g kalács109 kcal
-
2.2g vaj16 kcal
-
11.2g főtt sonka16 kcal
-
17.9g főtt tojás28 kcal
-
11.2g cheddar sajt45 kcal
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 36.6 g
Zsír
-
Összesen 50.6 g
-
Telített zsírsav 22 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 334 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1753 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 60 mg
-
Kálcium 546 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 45 mg
-
Foszfor 432 mg
-
Nátrium 662 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 65.6 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 93.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 362 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 64 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 149 micro
-
Kolin: 217 mg
-
Retinol - A vitamin: 356 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 75 micro
-
β-crypt 7 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 248 micro
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 146.3 g
Zsír
-
Összesen 202.6 g
-
Telített zsírsav 86 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 56 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 13 g
-
Koleszterin 1338 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 7012 g
-
Cink 13 mg
-
Szelén 241 mg
-
Kálcium 2185 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 178 mg
-
Foszfor 1729 mg
-
Nátrium 2647 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 262.4 g
-
Cukor 64 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 372.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1448 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 257 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 597 micro
-
Kolin: 867 mg
-
Retinol - A vitamin: 1424 micro
-
α-karotin 4 micro
-
β-karotin 300 micro
-
β-crypt 28 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 994 micro
- 15% Fehérje
- 27% Szénhidrát
- 21% Zsír
- 38% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.9 g
Zsír
-
Összesen 15.1 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 100 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 522.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 18 mg
-
Kálcium 163 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 13 mg
-
Foszfor 129 mg
-
Nátrium 197 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 19.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 27.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 108 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 19 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 44 micro
-
Kolin: 65 mg
-
Retinol - A vitamin: 106 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 22 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 74 micro
Elkészítés
tormás besamel
- Egy kis nyeles forralóban megolvasztjuk a vajat, majd hozzáadjuk a lisztet és picit lepirítjuk. Ízlés szerint reszelünk hozzá szerecsendiót, majd hozzáadjuk a finomra aprított/reszelt tormát is.
- Felöntjük a tejjel, majd folyamatos kevergetés mellett besűrítjük. Sózzuk is, majd amikor már nagyjából készen van, keverjünk bele kevés reszelt sajtot is.
összeállítás
- A kalácsot felszeleteljük, a szeletek felét vajjal, a másik felét a besamellel kenjük meg.
- A besameles kalácsokra teszünk 2-2 vékony szelet sonkát, majd egy rétegnyi főtt tojást, amire jó adag reszelt sajtot pakolunk.
- A kalácsokat "lezárjuk" a vajjal megkent szeletekkel, majd a tetejüket lekenjük egy-egy kanál tormás besamellel. Vajjal kikent sütőedénybe tesszük a szendvicseket, a tetejüket pedig megszórjuk a maradék reszelt sajttal.
- 180 fokos sütőben kb. 15 perc alatt aranybarnára sütjük. A kész melegszendvicseket ízlés szerint tálaljuk, nálunk most pirított kelbimbó és reteksaláta került mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 15 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
A croque monsieur majdnem akkora klasszikus, mint Dumas vagy Moliére, mi pedig ezúttal maradékmentő húsvéti köntösbe öltöztettük a melegszendvicsek koronázatlan királyát. Került bele jó adag húsvéti sonka és főtt tojás, a hagyományos besamelt pedig kevés reszelt tormával bolondítottuk meg, de persze nem maradt el a reszelt sajt sem, hiszen ez varázsol aranybarna tetőt a szendvicsekre.