Húsvéti croque monsieur

A croque monsieur majdnem akkora klasszikus, mint Dumas vagy Moliére, mi pedig ezúttal maradékmentő húsvéti köntösbe öltöztettük a melegszendvicsek koronázatlan királyát. Került bele jó adag húsvéti sonka és főtt tojás, a hagyományos besamelt pedig kevés reszelt tormával bolondítottuk meg, de persze nem maradt el a reszelt sajt sem, hiszen ez varázsol aranybarna tetőt a szendvicsekre.