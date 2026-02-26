Magyarországra jöttem – Armando története és az igazi venezuelai arepa titka

Armando Mundaraín először gimnazistaként töltött Magyarországon egy csereévet, mely alatt annyira megszerette hazánkat és a magyar nyelvet, hogy eldöntötte: itt szeretne egyetemre járni.
Számára a beilleszkedés könnyedén ment, elmondása szerint fantasztikus emberek vették körül az első perctől fogva, a vendéglátó családoktól kezdve, az osztálytársakon át, a tanáraival bezárólag. A cserediákként Szegeden töltött tanév végére felsőfokú magyar nyelvvizsgával távozott, hogy aztán nem sokkal később, egy kisebb csoda segítségével, Budapestre térjen vissza egyetemistaként.
Az egyetem elvégzése után azonban a gasztronómia világa felé vitte az élet Armandót, és jelenleg a Giulia konyháját vezeti.
Az olasz konyha mellett azonban az otthoni ízek is rendszeres vendégek náluk otthon, a kameránk előtt elkészített, avokádós-csirkés és tojásos arepa például minden héten asztalra kerül Armandóéknál.
A megfelelő alapanyagokkal egyáltalán nem nehéz elkészíteni ezt a dél-amerikai specialitást, a tökéletes lepényformázás esetében viszont a gyakorlat teszi a mestert. Kipróbálni azonban feltétlenül ajánlott, mert az arepa minden falatja itthon korábban nem kóstolt ízekkel repít el minket a venezuelai tengerpartra.
Ha szeretnétek megtudni, pontosan hogyan készül az arepa, vagy ha kíváncsiak vagytok, mik Armando kedvenc emlékei és mit gondol a jelenlegi venezuelai helyzetről, akkor nézzétek meg videónkat:
A venezuelai arepa pontos receptje itt található, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!