Magyarországra jöttem – Armando története és az igazi venezuelai arepa titka

Folytatódik portrésorozatunk, amelyben nem itt született, de Magyarországot otthonuknak választó civileket mutatunk be. Legújabb epizódunkban Armando Mundaraín osztotta meg velünk kedvenc venezuelai és magyarországi emlékeit, közben pedig összedobott egy fantasztikus, autentikus arepát.

Armando Mundaraín először gimnazistaként töltött Magyarországon egy csereévet, mely alatt annyira megszerette hazánkat és a magyar nyelvet, hogy eldöntötte: itt szeretne egyetemre járni.

Armando gyerekként Venezuelában, illetve napjainkban Budapesten

Számára a beilleszkedés könnyedén ment, elmondása szerint fantasztikus emberek vették körül az első perctől fogva, a vendéglátó családoktól kezdve, az osztálytársakon át, a tanáraival bezárólag. A cserediákként Szegeden töltött tanév végére felsőfokú magyar nyelvvizsgával távozott, hogy aztán nem sokkal később, egy kisebb csoda segítségével, Budapestre térjen vissza egyetemistaként.

Az egyetem elvégzése után azonban a gasztronómia világa felé vitte az élet Armandót, és jelenleg a Giulia konyháját vezeti.

Az olasz konyha mellett azonban az otthoni ízek is rendszeres vendégek náluk otthon, a kameránk előtt elkészített, avokádós-csirkés és tojásos arepa például minden héten asztalra kerül Armandóéknál.

A megfelelő alapanyagokkal egyáltalán nem nehéz elkészíteni ezt a dél-amerikai specialitást, a tökéletes lepényformázás esetében viszont a gyakorlat teszi a mestert. Kipróbálni azonban feltétlenül ajánlott, mert az arepa minden falatja itthon korábban nem kóstolt ízekkel repít el minket a venezuelai tengerpartra.

Ha szeretnétek megtudni, pontosan hogyan készül az arepa, vagy ha kíváncsiak vagytok, mik Armando kedvenc emlékei és mit gondol a jelenlegi venezuelai helyzetről, akkor nézzétek meg videónkat:

A venezuelai arepa pontos receptje itt található, mentsd el kedvenceid közé, vagy küldd tovább valakinek, aki szerinted szívesen elkészítené!