Mi a hosszú élet és a jó forma titka? Egy 83 éves férfi szerint nincs benne semmi varázslat. Évtizedek óta ugyanazt az egyszerű reggelit eszi, és ragaszkodik néhány könnyen követhető szokáshoz.

A legérdekesebb az, hogy nem egy szigorú diétáról vagy különleges étrend-kiegészítőkről van szó. Sokkal inkább a következetességről.

83 éves, mégis 40 évesekével vetekszik a testzsírszázaléka – 20 éve ugyanazzal a reggelivel kezdi a napot

Húsz éve ugyanazzal kezdi a reggelt

A 83 éves férfi minden reggele hasonlóan indul. Ébredés után vizet iszik, néhány percet mozog, majd elkészíti a reggelijét.

A tányér alapja zabpehely vagy teljes kiőrlésű müzli, amihez sűrű görög joghurt kerül. Ezt egy maréknyi bogyós gyümölccsel, például áfonyával vagy málnával, valamint dióval és mandulával egészíti ki.

Az őrölt lenmag vagy chia mag szintén rendszeresen helyet kap benne. Ízlés szerint egy kevés fahéj és méz is kerülhet a tetejére, ráadásul az egész mindössze néhány perc alatt elkészíthető.

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Nem a tiltásokról szól

A reggeli összeállításának lényege, hogy egyszerre tartalmazzon fehérjét, rostot, egészséges zsírokat és gyümölcsöt.

A zab és a magvak rostjai segíthetnek abban, hogy tovább tartson a teltségérzet, a joghurt pedig értékes fehérjeforrás. A diófélék egészséges zsírokat biztosítanak, míg a bogyós gyümölcsök frissességet és különféle növényi vegyületeket adnak az étkezéshez.

A férfi filozófiája azonban nem az, hogy mindent meg kell vonni magunktól. Szereti a süteményt is, csak nem eszik belőle pusztán megszokásból.

Nála a lényeg a mértékletesség: többnyire tudatosan étkezik, de időnként belefér egy kis élvezet is.

A mozgás is fontos

A mozgás is része a mindennapoknak

A reggeli után rövid sétát tesz, a hét során pedig két könnyebb erősítő edzésnek is helyet ad.

A mindennapi séta és a rendszeres mozgás mellett az alvásra is figyel. Nem próbál minden nap újabb és újabb módszereket bevezetni, inkább ugyanazokat a szokásokat ismétli újra és újra.

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