Lássuk, hogyan alakul a boltok nyitvatartása az augusztus 20-i négynapos hétvégén

A 2026-os, nyárzáró, augusztus 20-i ünnepnapnak hála, négynapos hosszú hétvége áll előttünk, így a vásárlást érdemes úgy időzíteni, hogy ne pont akkor induljunk neki, amikor minden zárva lesz. Lássuk, hogyan alakul a nagyobb élelmiszerboltok nyitvatartása!

A nyárzáró, augusztus 20-ai időszak ebben az évben négynapos hosszú hétvégével kényeztet minket, hiszen 2026-ban az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, így - jó esetben - vasárnap estig pihenhetünk, nyaralhatunk, kiélvezve a nyár utolsó napjait. Használjuk ki, mert bár mostanra legtöbbünknek elege lett a nagy melegből, de oly' hamar eljön majd a tél, vele együtt pedig a szürke, hideg és sötét napok - vissza fogjuk még sírni a napsütéses nyarat!

Ha pedig vásárolni indulnánk a hosszú hétvégére, jó tudni, hogyan változik a nyitvatartás, állami ünnep lévén ugyanis a bolti zárvatartás kötelező. De mi van a többi napokon, azaz péntektől vasárnapig? Lássuk!

Ismét egy ünnepnap, ismét változik a boltok nyitvatartása

Ha nem szeretnél csalódottan állni a bolt bejáratánál, lesd meg, mi lesz nyitva a hosszú hétvégén - kattints a képre a galériáért!

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Mit főzzünk augusztus végén - és mit vegyünk hozzá a nagybevásárlás során?

Görögdinnye - siessünk, mert tényleg a végét járja!

Miért most érdemes venni? Augusztus vége még a dinnyeszezon utolsó nagy időszaka. A magyar dinnye ilyenkor általában teljes érésben kerül a piacokra, ezért édes és lédús.

Augusztus vége még a dinnyeszezon utolsó nagy időszaka. A magyar dinnye ilyenkor általában teljes érésben kerül a piacokra, ezért édes és lédús. Mire használjuk? Frissen, salátákban fetával, smoothie-kban vagy hűsítő nyári desszertekben.

Paprika

Miért most érdemes venni? A magyar paprika augusztusban bőségesen terem, ilyenkor roppanós, húsos, és tele van ízzel. A szezon vége felé különösen jó áron lehet nagyobb mennyiséget beszerezni.

A magyar paprika augusztusban bőségesen terem, ilyenkor roppanós, húsos, és tele van ízzel. A szezon vége felé különösen jó áron lehet nagyobb mennyiséget beszerezni. Mire használjuk? Lecsóhoz, töltött paprikához, pörköltekhez vagy akár fagyasztásra.

Padlizsán

Miért most érdemes venni? A padlizsán a meleg hónapok kedvelője, ezért augusztusban még bőven terem hazai kertekben. A zsenge példányok héja vékonyabb, húsuk krémesebb.

A padlizsán a meleg hónapok kedvelője, ezért augusztusban még bőven terem hazai kertekben. A zsenge példányok héja vékonyabb, húsuk krémesebb. Mire használjuk? Padlizsánkrémhez, grillezve, rakott ételekhez vagy mediterrán zöldségraguhoz.

Cukkini, tök, patisszon

Miért most érdemes venni? Nyár végén még mindig sok helyen terem, ráadásul ilyenkor gyakran kedvező áron kapható. A kisebb darabok különösen zsengék, kevésbé magosak.

Nyár végén még mindig sok helyen terem, ráadásul ilyenkor gyakran kedvező áron kapható. A kisebb darabok különösen zsengék, kevésbé magosak. Mire használjuk? Főzelékbe, bundázva, tócsniba, fasírtba, grillezve, salátába, rakott ételekbe vagy könnyű nyári tésztákhoz.

Kukorica

Miért most érdemes venni? A magyar csemegekukorica augusztusban van igazán szezonban. A frissen szedett csövek édesebbek és lédúsabbak, mert a betakarítás után gyorsan csökken a szemek cukortartalma.

A magyar csemegekukorica augusztusban van igazán szezonban. A frissen szedett csövek édesebbek és lédúsabbak, mert a betakarítás után gyorsan csökken a szemek cukortartalma. Mire használjuk? Főzve, grillezve, salátákba, krémlevesnek.

Őszibarack és nektarin

Miért most érdemes venni? Bár a nyár eleji fajták már kifutottak, augusztus végén még sok késői érésű őszibarack és nektarin kapható. Ezek gyakran különösen aromásak, lédúsak.

Bár a nyár eleji fajták már kifutottak, augusztus végén még sok késői érésű őszibarack és nektarin kapható. Ezek gyakran különösen aromásak, lédúsak. Mire használjuk? Frissen, süteményekhez, lekvárnak, befőttnek vagy grillezve desszertként.

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