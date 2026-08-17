Család

2026.08.17.

Lássuk, hogyan alakul a boltok nyitvatartása az augusztus 20-i négynapos hétvégén

Nosalty profilképe Nosalty

A 2026-os, nyárzáró, augusztus 20-i ünnepnapnak hála, négynapos hosszú hétvége áll előttünk, így a vásárlást érdemes úgy időzíteni, hogy ne pont akkor induljunk neki, amikor minden zárva lesz. Lássuk, hogyan alakul a nagyobb élelmiszerboltok nyitvatartása!

A nyárzáró, augusztus 20-ai időszak ebben az évben négynapos hosszú hétvégével kényeztet minket, hiszen 2026-ban az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, így - jó esetben - vasárnap estig pihenhetünk, nyaralhatunk, kiélvezve a nyár utolsó napjait. Használjuk ki, mert bár mostanra legtöbbünknek elege lett a nagy melegből, de oly' hamar eljön majd a tél, vele együtt pedig a szürke, hideg és sötét napok - vissza fogjuk még sírni a napsütéses nyarat!

Ha pedig vásárolni indulnánk a hosszú hétvégére, jó tudni, hogyan változik a nyitvatartás, állami ünnep lévén ugyanis a bolti zárvatartás kötelező. De mi van a többi napokon, azaz péntektől vasárnapig? Lássuk!

Fiatal család a boltban, gyerekek a tömött bevásárlókocsiban ülnek
Ismét egy ünnepnap, ismét változik a boltok nyitvatartása

Ha nem szeretnél csalódottan állni a bolt bejáratánál, lesd meg, mi lesz nyitva a hosszú hétvégén - kattints a képre a galériáért!

6 fotó

Mit főzzünk augusztus végén - és mit vegyünk hozzá a nagybevásárlás során?

Görögdinnye - siessünk, mert tényleg a végét járja!

  • Miért most érdemes venni? Augusztus vége még a dinnyeszezon utolsó nagy időszaka. A magyar dinnye ilyenkor általában teljes érésben kerül a piacokra, ezért édes és lédús.
  • Mire használjuk? Frissen, salátákban fetával, smoothie-kban vagy hűsítő nyári desszertekben.

Paprika

  • Miért most érdemes venni? A magyar paprika augusztusban bőségesen terem, ilyenkor roppanós, húsos, és tele van ízzel. A szezon vége felé különösen jó áron lehet nagyobb mennyiséget beszerezni.
  • Mire használjuk? Lecsóhoz, töltött paprikához, pörköltekhez vagy akár fagyasztásra.

Padlizsán

  • Miért most érdemes venni? A padlizsán a meleg hónapok kedvelője, ezért augusztusban még bőven terem hazai kertekben. A zsenge példányok héja vékonyabb, húsuk krémesebb.
  • Mire használjuk? Padlizsánkrémhez, grillezve, rakott ételekhez vagy mediterrán zöldségraguhoz.

Cukkini, tök, patisszon

  • Miért most érdemes venni? Nyár végén még mindig sok helyen terem, ráadásul ilyenkor gyakran kedvező áron kapható. A kisebb darabok különösen zsengék, kevésbé magosak.
  • Mire használjuk? Főzelékbe, bundázva, tócsniba, fasírtba, grillezve, salátába, rakott ételekbe vagy könnyű nyári tésztákhoz.

Kukorica

  • Miért most érdemes venni? A magyar csemegekukorica augusztusban van igazán szezonban. A frissen szedett csövek édesebbek és lédúsabbak, mert a betakarítás után gyorsan csökken a szemek cukortartalma.
  • Mire használjuk? Főzve, grillezve, salátákba, krémlevesnek.

Őszibarack és nektarin

  • Miért most érdemes venni? Bár a nyár eleji fajták már kifutottak, augusztus végén még sok késői érésű őszibarack és nektarin kapható. Ezek gyakran különösen aromásak, lédúsak.
  • Mire használjuk? Frissen, süteményekhez, lekvárnak, befőttnek vagy grillezve desszertként.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

pizzakülönlegességek

Klasszikus babos pizza

Nekem ez a pizzatészta bevált, így mindig csak ezt készítem. A zöldbab a hűtőben volt, és nem tudtam mire felhasználni. Így jött egy gondolat, és pizzafeltétnek használtam. Olyat ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Szemét
Család

Így tüntetheted el gyorsan a kukacokat a kukából: 3 egyszerű...

A nyári melegben könnyen előfordulhat, hogy a bio- vagy zöldhulladékos kuka fedelét felnyitva apró fehér lárvák, kukacok tömege fogad. A látvány kellemetlen, de a probléma általában egyszerűen kezelhető. Ráadásul nincs szükség drága vegyszerekre: néhány otthon is megtalálható eszközzel gyorsan megszüntethető a kellemetlenség. Mai Otthon Tippünkben ezeket osztjuk meg veletek!

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept