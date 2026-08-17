Lássuk, hogyan alakul a boltok nyitvatartása az augusztus 20-i négynapos hétvégén

A nyárzáró, augusztus 20-ai időszak ebben az évben négynapos hosszú hétvégével kényeztet minket, hiszen 2026-ban az államalapítás ünnepe csütörtökre esik, így - jó esetben - vasárnap estig pihenhetünk, nyaralhatunk, kiélvezve a nyár utolsó napjait. Használjuk ki, mert bár mostanra legtöbbünknek elege lett a nagy melegből, de oly' hamar eljön majd a tél, vele együtt pedig a szürke, hideg és sötét napok - vissza fogjuk még sírni a napsütéses nyarat!
Ha pedig vásárolni indulnánk a hosszú hétvégére, jó tudni, hogyan változik a nyitvatartás, állami ünnep lévén ugyanis a bolti zárvatartás kötelező. De mi van a többi napokon, azaz péntektől vasárnapig? Lássuk!
Ha nem szeretnél csalódottan állni a bolt bejáratánál, lesd meg, mi lesz nyitva a hosszú hétvégén - kattints a képre a galériáért!
Mit főzzünk augusztus végén - és mit vegyünk hozzá a nagybevásárlás során?
Görögdinnye - siessünk, mert tényleg a végét járja!
- Miért most érdemes venni? Augusztus vége még a dinnyeszezon utolsó nagy időszaka. A magyar dinnye ilyenkor általában teljes érésben kerül a piacokra, ezért édes és lédús.
- Mire használjuk? Frissen, salátákban fetával, smoothie-kban vagy hűsítő nyári desszertekben.
Paprika
- Miért most érdemes venni? A magyar paprika augusztusban bőségesen terem, ilyenkor roppanós, húsos, és tele van ízzel. A szezon vége felé különösen jó áron lehet nagyobb mennyiséget beszerezni.
- Mire használjuk? Lecsóhoz, töltött paprikához, pörköltekhez vagy akár fagyasztásra.
Padlizsán
- Miért most érdemes venni? A padlizsán a meleg hónapok kedvelője, ezért augusztusban még bőven terem hazai kertekben. A zsenge példányok héja vékonyabb, húsuk krémesebb.
- Mire használjuk? Padlizsánkrémhez, grillezve, rakott ételekhez vagy mediterrán zöldségraguhoz.
Cukkini, tök, patisszon
- Miért most érdemes venni? Nyár végén még mindig sok helyen terem, ráadásul ilyenkor gyakran kedvező áron kapható. A kisebb darabok különösen zsengék, kevésbé magosak.
- Mire használjuk? Főzelékbe, bundázva, tócsniba, fasírtba, grillezve, salátába, rakott ételekbe vagy könnyű nyári tésztákhoz.
Kukorica
- Miért most érdemes venni? A magyar csemegekukorica augusztusban van igazán szezonban. A frissen szedett csövek édesebbek és lédúsabbak, mert a betakarítás után gyorsan csökken a szemek cukortartalma.
- Mire használjuk? Főzve, grillezve, salátákba, krémlevesnek.
Őszibarack és nektarin
- Miért most érdemes venni? Bár a nyár eleji fajták már kifutottak, augusztus végén még sok késői érésű őszibarack és nektarin kapható. Ezek gyakran különösen aromásak, lédúsak.
- Mire használjuk? Frissen, süteményekhez, lekvárnak, befőttnek vagy grillezve desszertként.