Tökipompos, a légiesen könnyű tésztájú kenyérlángos

Kemencés lángos, langalló, kenyérlángos vagy tökipompos - akárhogyan is hívjuk, egy vásár sem az igazi nélküle. Ha van étel, amiért a legnagyobb nyári melegben és a téli mínuszokban is hajlandóak vagyunk sorban állni, az ez! A hagyományosan fokhagymás tejföllel megkent, lila hagymával és szalonnával megpakolt, reszelt sajttal bőségesen megszórt lángos házilag is könnyedén elkészíthető akár sütőben, akár szabadtéri kemencében. A tökéletes recept titka a könnyed tésztában és a jó minőségű feltétekben rejlik, nem is érdemes ezeken spórolni, hiszen úgyis sokkal olcsóbb lesz házilag elkészítve.