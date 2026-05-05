Tökipompos, a légiesen könnyű tésztájú kenyérlángos
Hozzávalók
tészta
-
1 dl víz (langyos)
-
25 g élesztő
-
2 ek méz
-
450 g finomliszt (BL-00)
-
2 ek olívaolaj
-
150 g tejföl
-
1 tk só
fűszeres tejföl
-
250 g tejföl
-
4 gerezd fokhagyma
-
1 ek olívaolaj
-
1 tk majoranna
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
100 g trappista sajt (érlelt)
feltétek
-
150 g mangalica szalonna (kolozsvári)
-
2 db lilahagyma
-
100 g trappista sajt (érlelt)
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
tészta
-
8g víz0 kcal
-
2g élesztő2 kcal
-
4g méz13 kcal
-
38g finomliszt137 kcal
-
12 kcal
-
13g tejföl25 kcal
-
1g só0 kcal
fűszeres tejföl
feltétek
-
82 kcal
-
15g lilahagyma5 kcal
-
29 kcal
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
tészta
-
100g víz0 kcal
-
25g élesztő26 kcal
-
50g méz152 kcal
-
450g finomliszt1638 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
150g tejföl297 kcal
-
7g só0 kcal
fűszeres tejföl
-
250g tejföl495 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
8g olívaolaj71 kcal
-
1g majoranna3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g trappista sajt352 kcal
feltétek
-
150g mangalica szalonna983 kcal
-
180g lilahagyma66 kcal
-
100g trappista sajt352 kcal
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
tészta
-
6.3g víz0 kcal
-
1.6g élesztő2 kcal
-
3.1g méz10 kcal
-
28.1g finomliszt102 kcal
-
9 kcal
-
9.4g tejföl19 kcal
-
0.4g só0 kcal
fűszeres tejföl
-
15.6g tejföl31 kcal
-
0.8g fokhagyma1 kcal
-
0.5g olívaolaj4 kcal
-
0.1g majoranna0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
6.3g trappista sajt22 kcal
feltétek
-
9.4g mangalica szalonna61 kcal
-
11.3g lilahagyma4 kcal
-
6.3g trappista sajt22 kcal
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 9.9 g
Zsír
-
Összesen 22.3 g
-
Telített zsírsav 10 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 51 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 674.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 17 mg
-
Kálcium 156 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 149 mg
-
Nátrium 331 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.7 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 62.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 95 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 34 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 93 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 17 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 10 micro
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 118.2 g
Zsír
-
Összesen 267.4 g
-
Telített zsírsav 116 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 105 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 21 g
-
Koleszterin 617 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 8091.9 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 203 mg
-
Kálcium 1867 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 226 mg
-
Foszfor 1792 mg
-
Nátrium 3975 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 428.3 g
-
Cukor 64 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 748.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1135 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 42 micro
-
K vitamin: 34 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 410 micro
-
Kolin: 177 mg
-
Retinol - A vitamin: 1115 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 208 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 124 micro
- 8% Fehérje
- 28% Szénhidrát
- 17% Zsír
- 48% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 7.4 g
Zsír
-
Összesen 16.7 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 39 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 506.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 13 mg
-
Kálcium 117 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 112 mg
-
Nátrium 249 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 26.8 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 46.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 71 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 26 micro
-
Kolin: 11 mg
-
Retinol - A vitamin: 70 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 8 micro
Elkészítés
tészta
- Egy nagy tálba öntjük a langyos vizet, belemorzsoljuk az élesztőt, majd hozzáadjuk a mézet is. Lefedve hagyjuk állni picit, amíg felfut az élesztő.
- Hozzáadjuk a lisztet, a sót, az olívaolajat és a tejfölt. Alaposan összedolgozzuk, majd fényesre dagasztjuk. A felszínét érdemes kevés olajjal bekenni, majd folpackkal lefedni és így hagyni a duplájára keleszteni (így nem fog megkeményedni a tészta felső rétege).
- A megkelt tésztát belisztezett felületen 1cm vékony téglalappá nyújtjuk, és jöhetnek is rá a feltétek.
fűszeres tejföl
- A sajton kívül minden hozzávalót alaposan összekeverünk.
- Hozzáadjuk a reszelt sajtot is és alaposan elkavarjuk - így kicsit jobb tartása lesz, nem fog olyan könnyedén elfolyni a tészta tetején a tejföl..
feltétek
- A szalonnát felkockázzuk vagy csíkozzuk, a lilahagymát pedig félbevágva (fél)karikákra aprítjuk. Alaposan megpakoljuk mindkettővel a langallónkat, majd ráreszeljük a sajtot is.
- 190 fokos sütőben fél óra alatt készre sütjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 30 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
- Tepsi mérete: 40x60
Kemencés lángos, langalló, kenyérlángos vagy tökipompos - akárhogyan is hívjuk, egy vásár sem az igazi nélküle. Ha van étel, amiért a legnagyobb nyári melegben és a téli mínuszokban is hajlandóak vagyunk sorban állni, az ez! A hagyományosan fokhagymás tejföllel megkent, lila hagymával és szalonnával megpakolt, reszelt sajttal bőségesen megszórt lángos házilag is könnyedén elkészíthető akár sütőben, akár szabadtéri kemencében. A tökéletes recept titka a könnyed tésztában és a jó minőségű feltétekben rejlik, nem is érdemes ezeken spórolni, hiszen úgyis sokkal olcsóbb lesz házilag elkészítve.