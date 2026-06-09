Sokan szeretnek esténként a macskájuk mellett/macskájukkal az ölükben aludni, de felmerül a kérdés: biztonságos és egészséges-e ez?

A cicád a mindened? Éjjel-nappal szeretnéd a közeledben tudni, főleg, ha nappal távol voltál tőle, ezért este még az ágyadba is bemerészkedhet melléd a macskád? Kérdés, mennyire egészséges ez, akár mentális, akár higiéniai szempontból. Lássuk, mint mond a szakember!

Állatorvosok szerint a kérdésre nincs univerzális jó vagy rossz válasz, de bizonyos jelek és szabályok segíthetnek abban, hogy a közös alvás kellemes és legfőképpen biztonságos legyen.

Aludhat-e a macska az ágyadban? Itt az állatorvos egyértelmű válasza

Mikor működhet a közös alvás a macskával?

Az állatorvosok tapasztalatai szerint, ha a macska egészséges, a családban pedig senki sem allergiás, ráadásul az a veszély sem fenyeget, hogy a cica hajnal 4-kor a lakáson átrohangálva jelzi, hogy éppen aktív, és vele kellene foglalkoznunk, akkor a közös alvásnak általában nincsen akadálya.

A macska viselkedése, habitusa és a gazdájának alvásminősége a döntő tényező abban, hogy a közös ágy jó ötlet-e.

Hogyan aludjunk biztonságosan a macskával?

Biztosíts a macskának kényelmes alvóhelyet: macskabútor, ablakpárkány vagy saját puha fekhely.

Tartsd karban a macskát: rendszeres állatorvosi ellenőrzés, tiszta alom, féreg- és parazitaellenőrzés elengedhetetlen.

Figyelj az egész család egészségére: ha valaki allergiás vagy asztmás, kerülni kell a közös alvást.

Lehetnek előnyei is? A macskák dorombolása 25–150 Hz frekvencián történik, ami kutatások szerint segíthet a stressz csökkentésében, az oxitocin-termelés növelésében és akár a fájdalomérzet mérséklésében. Bár acicánk nem helyettesíti az orvost, a doromboló, puha és meleg macska mellett történő elalvás sokaknak nyugtató hatású.

Mikor ne aludjon a macska az ágyban?

Kisgyermekek és csecsemők közelében, mert fennállhat véletlen karmolás vagy fulladásveszély.

Ha valaki súlyos allergiás, asztmás vagy immunhiányos.

Amennyiben macska területvédő, túl stimulált vagy agresszív az alvóhely körül.

A közös alvás ronthatja az emberi alvás minőségét.

Egy 2024-es amerikai tanulmány, amely a háziállatokkal való közös alvás hatását vizsgálta, arra az eredményre jutott, hogy azok a felnőttek, akik macskával osztották meg az ágyat, gyakrabban számoltak be alvásmegszakításról és éjszakai ébredésekről, különösen, ha a macska aktív volt az éjszaka folyamán.

Kiscicák és közös alvás

Nagyon fiatal kiscicák esetén fontos, hogy fokozatosan szokjanak hozzá a közös alváshoz, és megtanulják, hogy a saját fekhelyükön is biztonságban vannak. Ez rugalmasságot ad a jövőben, ha utazás, betegség vagy más körülmény miatt a macskának máshol kell aludnia.

Tipp a gördülékeny macskás alvásért

Amikor a cica zavarja az alvást éjszaka, érdemes korlátozni a hozzáférését az ágyhoz, így mindenki nyugodtabban pihenhet. Ugyanakkor biztosíts számára kényelmes alternatív alvóhelyeket, például macskabútorokat, ablakpárkányokat vagy puha fekhelyeket, hogy ne érezze magát kizárva. Fokozottan figyelj, hogy rendszeres állatorvosi ellenőrzésen essen át a háziállatod, és természetesen a megfelelő higiéniai szokások betartása is alapvető minden közös alvásnál, hogy a pihenés biztonságos és egészséges maradjon.

Tudtad?

- A dorombolás segíthet a stressz csökkentésében és az oxitocin-termelés növelésében.

- Az allergiások és kisgyermekek esetében a külön alvóhely biztonságosabb.

- A macskák eléggé öntörvényűek, de a közös alvás érzelmi kötődést alakíthat ki.

Összegzés

A közös alvás macskával akkor működik jól, ha mindenki biztonságban van, az állatorvosi ellenőrzések naprakészek, és a macska rendelkezik alternatív alvóhelyekkel.

Az állatorvosok szerint egészséges macska és egészséges gazda esetén a közös alvás lehet kellemes, stresszcsökkentő és nyugtató élmény.

Mindig figyelj az allergiákra, a gyermekekre és az alvás minőségére, hogy a közös alvás előnyei érvényesülhessenek minden résztvevő számára.

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