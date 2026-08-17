Család

2026.08.17.

Nosalty 7 nap, 7 étel: a magyaros éttermek legnagyobb étlapkedvenceit főzzük a héten

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Ha magyaros étterembe mentek, szinte biztos, hogy valaki a társaságból rendel majd egy kis bogrács babgulyást, egy jó kijevit vagy egy tányér brassóit, igaz? Mi ezúttal az egész hetet magyaros étlapkedvencek köré építettük!

Nem, nem unjuk még a klasszikus magyaros ételeket, ízeket és konyhát, hogy is unhatnánk? Ki ne kívánna meg alkalomadtán egy nagy tányér bablevest, halászlevet, rántott karajt vagy csirkét, vagy a híres-neves brassói aprópecsenyét? És akkor még a desszertekről nem is beszéltünk, melyek közül a legismertebb és népszerűbb választás kétség kívül a somlói galuska, a Gundel-palacsinta, az aranygaluska, az almás illetve meggyes rétesek, a máglyarakás vagy egy jó kiadós túrógombóc.

Békebeli rántott hús terített asztalon, vegyes körettel
Békebeli rántott hús, receptért kattints a képre!
Nosalty

Nem csalás, nem ámítás, ezen a héten hét napon át a legnagyobb klasszikusok és étlapkedvencek a porondon, csak győzzetek választani. Vagy lefőzitek mind, hétfőtől-vasárnapig?

Kattintsatok a képre, és nyílik is a galéria a megunhatatlan magyaros éttermi kedvencekkel

7 fotó

Gyerekkedvenc éttermi fogások:

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