Szereted a hortenziát, de túl sok vele a munka? Mutatunk 4 könnyen gondozható virágzó cserjét, amelyek színt és változatosságot hoznak a kertbe.

A hortenzia nyári virágpompájával nehéz versenyezni, de nem feltétlenül ez az egyetlen választás, ha színes, látványos kertre vágysz. Mutatunk négy olyan cserjét, amelyekkel kevesebb macera mellett is sokáig virágos maradhat a kert.

Imádod a hortenziát, de macerás a gondozása? 4 virágzó cserje késő nyárra, ami könnyebb választás lehet

A hortenzia hatalmas virágfejei kétségtelenül a nyári kert egyik leglátványosabb díszei, de aki nevelt már hortenziát, tudja, hogy nem mindig olyan egyszerű életben tartani, mint amilyennek első pillantásra tűnik. A megfelelő öntözés, a talaj, a tápanyag-utánpótlás és az sem mindegy, mikor és hogyan metsszük meg.

Amennyiben olyan virágzó cserjét keresel, ami kevésbé igényes, érdemes először azt megnézni, milyen körülmények közé kerül majd a növény. Napos vagy árnyékos a kerted? Szárazabb vagy inkább nedves a talaj? Az sem mindegy, hogy néhány hetes virágzást szeretnél, vagy olyan növényt keresel, amely hónapokon át díszíti a kertet.

Extra tipp Ne csak azt nézd, melyik cserje tetszik a legjobban: előbb mérd fel a kerted fényviszonyait, talaját és azt is, mennyi időt szeretnél a gondozására fordítani. Minden növény akkor lesz igazán hálás, ha a számára megfelelő helyre kerül a kertedben.

Kattints galériánkra: 4 virágzó cserje, ha könnyebben gondozható alternatívát keresel a hortenziánál!

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Augusztusban sem áll meg a kertészkedés

Attól, hogy lassan véget ér a nyár, még bőven akad tennivaló a kertben. Augusztusban érdemes rendszeresen ellenőrizni a növényeket, eltávolítani a beteg vagy elszáradt részeket, figyelni a kártevőkre, és a hosszabb ideje virágzó növények vízellátására is odafigyelni.

A hónap vége felé egyes növényeknél már a fenntartó metszés is aktuális lehet, de ilyenkor sem érdemes minden cserjét automatikusan visszavágni.

A nyár végi metszés célja elsősorban a növény formájának és egészségének megőrzése, nem pedig a radikális ifjítás.

Cserjék gondozása: ezt tartsd szem előtt

A metszésnél különösen fontos tudni, hogy nem minden virágzó cserjét ugyanakkor kell visszavágni. A tavasszal virágzó cserjék például gyakran az előző évben fejlődött hajtásokon hozzák virágaikat, ezért, ha túl korán metszed meg őket, könnyen a következő virágzást is eltávolíthatod. Az orgonánál például az elvirágzás utáni metszés az ideális, mert így az új hajtásoknak van idejük kifejlődni a következő szezonig.

Tudtad? A kertben nem feltétlenül az a legjobb növény, amelyik a legszebb a kertészetben vagy egy magazinfotón. Az igazán hálás cserje az lesz, amelyik a saját kerted fényviszonyaihoz, talajához és vízellátásához is jól alkalmazkodik.

Ne csak a virágokat figyeld

Egy cserje akkor is lehet jó választás, ha nem virágzik folyamatosan. A lomb színe, az őszi termések, a bogyók vagy éppen az ágak formája az év más szakaszaiban is látványossá teheti a kertet. Ezért érdemes úgy összeállítani a növényeket, hogy ne egyszerre legyen minden színes és virágos, majd néhány hét után teljesen kiürüljön a kert. A különböző virágzási idejű cserjékkel sokkal hosszabb ideig lehet érdekes a kert látványa!

Extra tippek

Nézd meg a fényviszonyokat: napos, félárnyékos vagy árnyékos helyre keresel növényt?

napos, félárnyékos vagy árnyékos helyre keresel növényt? Ne metssz rutinból: előbb derítsd ki, hogy az adott cserje mikor virágzik és mely hajtásokon hozza a virágait.

előbb derítsd ki, hogy az adott cserje mikor virágzik és mely hajtásokon hozza a virágait. Gondolj az egész évre: a virágzás mellett a lomb, a termés és az őszi színek is számítanak.

Így neveld a hortenziát, hogy tündérországban érezhesd magad!

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