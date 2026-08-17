Heti Ételhoroszkópunkban a legleg nyári tökös ételeket küldik nektek a csillagok. És igen, amíg tehetitek, készítsétek is el valamelyiket!

A tökféléknek sora szép változatos, ahogy az is, hogy milyen módon tudjuk elkészíteni őket. A héten minden jegynek jár egy-egy tökös egytálétel, amit még idén nyáron ildomos lenne elkészíteni.

Heti Ételhoroszkóp: Ezt a laktató, tökös egytálételt kell még a nyáron elkészítened a csillagjegyed szerint

A tökfélék rendkívül sokoldalúan felhasználható zöldségfélék: az egyszerű főzelékektől és levesektől kezdve egészen a süteményekig számtalan étel készülhet belőlük.

Ide tartozik többek között a cukkini, a főzőtök, a sütőtök, a spárgatök, a patisszon és a különböző dísz- és különleges tökfajták is.

Semlegesebb ízű fajtáik jól átveszik a fűszerek és más alapanyagok karakterét, míg az édesebb sütőtökök önmagukban is markáns ízt adnak az ételeknek.

A magyar konyha is imádja őket

A zsenge főzőtökből klasszikus magyar étel a tökfőzelék, amelyet kaporral, tejföllel és rántással vagy habarással készítenek. A tök azonban nemcsak főzeléknek alkalmas: szeletelve panírozható és süthető, tölthető húsos, zöldséges vagy gabonás töltelékkel, illetve rakott ételek alapanyaga is lehet.

A cukkini különösen sokoldalú, hiszen nyersen salátákba kerülhet, grillezhető, párolható, lecsóhoz vagy tésztaszószhoz adható, de akár tócsni vagy zöldségfasírt is készíthető belőle.

A sütőtök elsősorban őszi-téli alapanyagként ismert, és édeskés, diós íze miatt az ételek széles skálájában használható. Készülhet belőle krémleves, püré, köret, rizottó vagy akár gnocchi, de jól illik húsok mellé is.

Tipp: Fűszerezésében a fahéj , szerecsendió, gyömbér és szegfűszeg épp úgy helyet kaphat, mint a rozmaring, a zsálya, a chili vagy a fokhagyma. Édességekhez is kiváló: sütemények, muffinok, piték, kenyerek és krémek alapanyaga lehet.

A tökféléknek ráadásul nem csak a húsuk használható fel

A tökmag önmagában is értékes gasztronómiai alapanyag: pirítva salátákra, levesekre vagy péksüteményekre szórható, de készülhet belőle tökmagkrém és tökmagolaj is.

önmagában is értékes gasztronómiai alapanyag: pirítva salátákra, levesekre vagy péksüteményekre szórható, de készülhet belőle tökmagkrém és tökmagolaj is. Egyes tökfajták virága ( cukkinivirág ) szintén ehető, és megtölthető, bundázható vagy olasz módra, például tészták és rizottók mellé felhasználható.

) szintén ehető, és megtölthető, bundázható vagy olasz módra, például tészták és rizottók mellé felhasználható. A tökfélék így a konyhában szinte a teljes növényt hasznosíthatóvá teszik, a hagyományos magyar fogásoktól a modern, kreatív ételekig.

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