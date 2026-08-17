Heti Ételhoroszkóp: Ezt a laktató, tökös egytálételt kell még a nyáron elkészítened a csillagjegyed szerint

A tökféléknek sora szép változatos, ahogy az is, hogy milyen módon tudjuk elkészíteni őket. A héten minden jegynek jár egy-egy tökös egytálétel, amit még idén nyáron ildomos lenne elkészíteni.
A tökfélék rendkívül sokoldalúan felhasználható zöldségfélék: az egyszerű főzelékektől és levesektől kezdve egészen a süteményekig számtalan étel készülhet belőlük.
Ide tartozik többek között a cukkini, a főzőtök, a sütőtök, a spárgatök, a patisszon és a különböző dísz- és különleges tökfajták is.
Semlegesebb ízű fajtáik jól átveszik a fűszerek és más alapanyagok karakterét, míg az édesebb sütőtökök önmagukban is markáns ízt adnak az ételeknek.
A magyar konyha is imádja őket
A zsenge főzőtökből klasszikus magyar étel a tökfőzelék, amelyet kaporral, tejföllel és rántással vagy habarással készítenek. A tök azonban nemcsak főzeléknek alkalmas: szeletelve panírozható és süthető, tölthető húsos, zöldséges vagy gabonás töltelékkel, illetve rakott ételek alapanyaga is lehet.
A cukkini különösen sokoldalú, hiszen nyersen salátákba kerülhet, grillezhető, párolható, lecsóhoz vagy tésztaszószhoz adható, de akár tócsni vagy zöldségfasírt is készíthető belőle.
A sütőtök elsősorban őszi-téli alapanyagként ismert, és édeskés, diós íze miatt az ételek széles skálájában használható. Készülhet belőle krémleves, püré, köret, rizottó vagy akár gnocchi, de jól illik húsok mellé is.
Tipp:
A tökféléknek ráadásul nem csak a húsuk használható fel
- A tökmag önmagában is értékes gasztronómiai alapanyag: pirítva salátákra, levesekre vagy péksüteményekre szórható, de készülhet belőle tökmagkrém és tökmagolaj is.
- Egyes tökfajták virága (cukkinivirág) szintén ehető, és megtölthető, bundázható vagy olasz módra, például tészták és rizottók mellé felhasználható.
- A tökfélék így a konyhában szinte a teljes növényt hasznosíthatóvá teszik, a hagyományos magyar fogásoktól a modern, kreatív ételekig.