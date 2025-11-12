Banánpuding hozzáadott cukor nélkül
Hozzávalók
A pudinghoz
-
500 ml tej
-
3 db tojássárgája
-
3 ek étkezési keményítő
-
1 db vanília
-
1 ek édesítőszer (eritrit)
-
1 csipet só
A krémhez
-
200 ml habtejszín
-
1 ek édesítőszer (eritrit)
A rétegezéshez
A pudinghoz
-
83g tej47 kcal
-
10g tojássárgája32 kcal
-
29 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
33g habtejszín97 kcal
-
0 kcal
A rétegezéshez
A pudinghoz
-
500g tej280 kcal
-
60g tojássárgája193 kcal
-
171 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
200g habtejszín584 kcal
-
0 kcal
A rétegezéshez
A pudinghoz
-
27.4g tej15 kcal
-
3.3g tojássárgája11 kcal
-
2.5g étkezési keményítő9 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
A krémhez
-
11g habtejszín32 kcal
-
0 kcal
A rétegezéshez
Elkészítés
A pudinghoz
- A tojássárgájához hozzátesszük a keményítőt, az édesítőszert, a sót és hozzáöntünk a tejből 1 decit, majd csomómentesre keverjük.
- A maradék tejet elkezdjük melegíteni egy lábasban, majd hozzámerünk a meleg tejből a pudingalaphoz, azzal elkeverjük és visszaöntjük a lábasba. Alacsony fokozaton, folyamatos kevergetés mellett besűrítjük.
- Miután elkészült, megvárjuk míg teljesen kihűl, mielőtt tovább dolgoznánk vele.
A krémhez
- Fontos, hogy a habtejszínt csak közvetlenül a felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből, hiszen minél hidegebb, annál könnyebben tudjuk habbá verni. Adjuk hozzá az édesítőt és robotgéppel verjük tejszínhabbá.
- A tejszínhabot óvatosan forgassuk bele a teljesen kihűlt pudingba.
A rétegezéshez
- A banánokat karikázzuk fel, majd vegyünk elő egy mélyebb tálat.
- A tál aljára kanalazzunk a krémből, erre mehet rá a keksz, majd egy réteg karikázott banán. Folytassuk a rétegezést ebben a sorrendben.
- Fogyasztás előtt minimum 6 órára tegyük hűtőszekrénybe, hogy a krémtől megpuhuljon a keksz. A díszítést érdemes csak a hűtés után rátenni, hogy ne barnuljon meg a tetején a banán.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
A pudingos, gyümölcsös, réteges sütik sosem mennek ki a divatból - ami nem is csoda, hiszen mennyei finomak és pofonegyszerűen elkészülnek. Ez a banánpuding élelmi rostban gazdag, hozzáadott cukor nélküli keksszel készült, így nyugodtan repetázhatunk, mert ebből garantáltan megkívánunk még egy tányérral.