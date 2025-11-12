r
Banánpuding hozzáadott cukor nélkül

Gullon
Banánpuding hozzáadott cukor nélkül
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A pudinghoz

A krémhez

A rétegezéshez

608
Kalória
11.5g
Fehérje
71.2g
Szénhidrát
30.6g
Zsír
72.6g
Víz
145.5g
Koleszterin
5.4g
Élelmi rost
29.1g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A pudinghoz

A krémhez

A rétegezéshez

Összesen 608 kcal
  • 6% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A pudinghoz

A krémhez

A rétegezéshez

Összesen 3646 kcal
  • 6% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 17% Zsír

A pudinghoz

A krémhez

A rétegezéshez

Összesen 200 kcal
  • 6% Fehérje
  • 38% Szénhidrát
  • 17% Zsír
  • 39% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    11.5 g

Zsír

  • Összesen
    30.6 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    146 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    736.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    7 mg
  • Kálcium
    134 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    74 mg
  • Nátrium
    502 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    71.2 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    72.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    133 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    29 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    94 mg
  • Retinol - A vitamin:
    128 micro
  • α-karotin
    19 micro
  • β-karotin
    45 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    123 micro
Elkészítés

A pudinghoz

  1. A tojássárgájához hozzátesszük a keményítőt, az édesítőszert, a sót és hozzáöntünk a tejből 1 decit, majd csomómentesre keverjük.
  2. A maradék tejet elkezdjük melegíteni egy lábasban, majd hozzámerünk a meleg tejből a pudingalaphoz, azzal elkeverjük és visszaöntjük a lábasba. Alacsony fokozaton, folyamatos kevergetés mellett besűrítjük.
  3. Miután elkészült, megvárjuk míg teljesen kihűl, mielőtt tovább dolgoznánk vele.

A krémhez

  1. Fontos, hogy a habtejszínt csak közvetlenül a felhasználás előtt vegyük ki a hűtőből, hiszen minél hidegebb, annál könnyebben tudjuk habbá verni. Adjuk hozzá az édesítőt és robotgéppel verjük tejszínhabbá.
  2. A tejszínhabot óvatosan forgassuk bele a teljesen kihűlt pudingba.

A rétegezéshez

  1. A banánokat karikázzuk fel, majd vegyünk elő egy mélyebb tálat.
  2. A tál aljára kanalazzunk a krémből, erre mehet rá a keksz, majd egy réteg karikázott banán. Folytassuk a rétegezést ebben a sorrendben.
  3. Fogyasztás előtt minimum 6 órára tegyük hűtőszekrénybe, hogy a krémtől megpuhuljon a keksz. A díszítést érdemes csak a hűtés után rátenni, hogy ne barnuljon meg a tetején a banán.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 10 p
A pudingos, gyümölcsös, réteges sütik sosem mennek ki a divatból - ami nem is csoda, hiszen mennyei finomak és pofonegyszerűen elkészülnek. Ez a banánpuding élelmi rostban gazdag, hozzáadott cukor nélküli keksszel készült, így nyugodtan repetázhatunk, mert ebből garantáltan megkívánunk még egy tányérral.

