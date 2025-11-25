Tépett húsos sütőtökös buci coleslowval-val
Hozzávalók
Sütőtökös buci
-
500 g finomliszt
-
50 g tejmentes margarin (vagy margarin)
-
2 teáskanál só
-
2 teáskanál cukor
-
250 g sütőtök (sütőtökpüré)
-
1 tasak (7 gr) instant élesztő
-
100 ml víz (langyos)
-
2 db tojássárgája
-
50 ml növényi tej
Tépett sertéshús
-
400 g sertéshús (TESCO sous-vide tépett sertéshús mézes BBQ szósszal)
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sütőtökös buci
-
167g finomliszt607 kcal
-
120 kcal
-
4g só0 kcal
-
3g cukor13 kcal
-
83g sütőtök32 kcal
-
8 kcal
-
33g víz0 kcal
-
13g tojássárgája43 kcal
-
17g növényi tej8 kcal
Tépett sertéshús
-
133g sertéshús221 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sütőtökös buci
-
500g finomliszt1820 kcal
-
359 kcal
-
12g só0 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
250g sütőtök95 kcal
-
23 kcal
-
100g víz0 kcal
-
40g tojássárgája129 kcal
-
50g növényi tej24 kcal
Tépett sertéshús
-
400g sertéshús664 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 7% Zsír
Sütőtökös buci
-
35.2g finomliszt128 kcal
-
3.5g tejmentes margarin25 kcal
-
0.8g só0 kcal
-
0.7g cukor3 kcal
-
17.6g sütőtök7 kcal
-
0.5g instant élesztő2 kcal
-
7g víz0 kcal
-
2.8g tojássárgája9 kcal
-
3.5g növényi tej2 kcal
Tépett sertéshús
-
28.2g sertéshús47 kcal
- 11% Fehérje
- 31% Szénhidrát
- 7% Zsír
Elkészítés
Sütőtökös buci
- Egy tálban keverjük össze a lisztet, instant élesztőt, langyos vizet, sütőtökpürét, sót, cukrot, margarint és tojássárgáját, majd dagasszuk be a tésztát, fedjük le és tegyük el kelni melegebb helyre kb. 40 percre.
- Vegyük elő, vágjuk 8 részre és lisztes kézzel formázzunk belőle bucikat.
- Ezután madzaggal kössük át párszor, hogy felvegye a sütőtökformát. Ezt úgy érdemes csinálni, hogy a madzag közepére helyezzük rá bucit, és 2-3x hurkoljuk át.
- Ezután tegyük őket sütőpapíros tepsire, fedjük le és kelesszük még 40 percig.
- Ezt követően kenjük le növényi tejjel (a madzagot ne) a tetejét és 180 fokon 20 perc alatt süssük készre.
- Ha kihűlt, vágjuk le róla a madzagot és vágjuk félbe.
Tépett sertéshús
- Bontsuk ki a dobozt, és szedjük ki a tasakból a húst. Tegyük egy hőálló edénybe és 180 fokon süssük készre 30 perc alatt. Ezt követően tépjük szét villával és keverjük hozzá a mézes BBQ szószt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 50 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Sokszor megkívánjuk otthon a szaftos tépett húst, de nem mindig van idő több órán át előkészíteni. Az ilyen esetekre tökéletes megoldás a Tesco sous-vide tépett sertéshús mézes BBQ szósszal, hiszen nagyon egyszerűen elkészül. Mikróban, sütőben vagy főzőedényben is készre süthetjük/főzhetjük nagyon rövid idő alatt. Mi most egy sütőtökös bucit készítettünk hozzá, amiben szuperül működik a szaftos hús, és a coleslow igazi harmóniát teremt a szendvicsben. Ezt is beszerezhetjük készen, vagy házilag is elkészíthetjük.