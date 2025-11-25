r
Tépett húsos sütőtökös buci coleslowval-val

Tépett húsos sütőtökös buci coleslowval-val
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

Sütőtökös buci

Tépett sertéshús

  • 400 g sertéshús (TESCO sous-vide tépett sertéshús mézes BBQ szósszal)
1052
Kalória
49.5g
Fehérje
141.8g
Szénhidrát
30.1g
Zsír
231.9g
Víz
230g
Koleszterin
6.6g
Élelmi rost
6.3g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Sütőtökös buci

Tépett sertéshús

Összesen 1052 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Sütőtökös buci

Tépett sertéshús

Összesen 3153 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 7% Zsír

Sütőtökös buci

Tépett sertéshús

Összesen 223 kcal
  • 11% Fehérje
  • 31% Szénhidrát
  • 7% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    49.5 g

Zsír

  • Összesen
    30.1 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    17 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    230 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2517.8 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    100 mg
  • Kálcium
    108 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    97 mg
  • Foszfor
    568 mg
  • Nátrium
    1635 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    141.8 g
  • Cukor
    6 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    231.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    573 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    64 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    11 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    137 micro
  • Kolin:
    206 mg
  • Retinol - A vitamin:
    191 micro
  • α-karotin
    589 micro
  • β-karotin
    3072 micro
  • β-crypt
    2434 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    176 micro
Fehérje

  • Összesen
    148.5 g

Zsír

  • Összesen
    90.4 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    51 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    24 g
  • Koleszterin
    690 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    7553.5 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    301 mg
  • Kálcium
    324 mg
  • Vas
    11 mg
  • Magnézium
    291 mg
  • Foszfor
    1704 mg
  • Nátrium
    4905 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    425.4 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    20 mg

Víz

  • Összesen
    695.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1719 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    44 mg
  • D vitamin:
    192 micro
  • K vitamin:
    51 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    34 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    410 micro
  • Kolin:
    619 mg
  • Retinol - A vitamin:
    572 micro
  • α-karotin
    1767 micro
  • β-karotin
    9215 micro
  • β-crypt
    7302 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    528 micro
Fehérje

  • Összesen
    10.5 g

Zsír

  • Összesen
    6.4 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    49 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    532.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    21 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    21 mg
  • Foszfor
    120 mg
  • Nátrium
    346 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    49 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    121 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    29 micro
  • Kolin:
    44 mg
  • Retinol - A vitamin:
    40 micro
  • α-karotin
    124 micro
  • β-karotin
    649 micro
  • β-crypt
    515 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    37 micro
Elkészítés

Sütőtökös buci

  1. Egy tálban keverjük össze a lisztet, instant élesztőt, langyos vizet, sütőtökpürét, sót, cukrot, margarint és tojássárgáját, majd dagasszuk be a tésztát, fedjük le és tegyük el kelni melegebb helyre kb. 40 percre.
  2. Vegyük elő, vágjuk 8 részre és lisztes kézzel formázzunk belőle bucikat.
  3. Ezután madzaggal kössük át párszor, hogy felvegye a sütőtökformát. Ezt úgy érdemes csinálni, hogy a madzag közepére helyezzük rá bucit, és 2-3x hurkoljuk át.
  4. Ezután tegyük őket sütőpapíros tepsire, fedjük le és kelesszük még 40 percig.
  5. Ezt követően kenjük le növényi tejjel (a madzagot ne) a tetejét és 180 fokon 20 perc alatt süssük készre.
  6. Ha kihűlt, vágjuk le róla a madzagot és vágjuk félbe.

Tépett sertéshús

  1. Bontsuk ki a dobozt, és szedjük ki a tasakból a húst. Tegyük egy hőálló edénybe és 180 fokon süssük készre 30 perc alatt. Ezt követően tépjük szét villával és keverjük hozzá a mézes BBQ szószt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 50 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Sokszor megkívánjuk otthon a szaftos tépett húst, de nem mindig van idő több órán át előkészíteni. Az ilyen esetekre tökéletes megoldás a Tesco sous-vide tépett sertéshús mézes BBQ szósszal, hiszen nagyon egyszerűen elkészül. Mikróban, sütőben vagy főzőedényben is készre süthetjük/főzhetjük nagyon rövid idő alatt. Mi most egy sütőtökös bucit készítettünk hozzá, amiben szuperül működik a szaftos hús, és a coleslow igazi harmóniát teremt a szendvicsben. Ezt is beszerezhetjük készen, vagy házilag is elkészíthetjük.

