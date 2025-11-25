Tépett húsos sütőtökös buci coleslowval-val

Sokszor megkívánjuk otthon a szaftos tépett húst, de nem mindig van idő több órán át előkészíteni. Az ilyen esetekre tökéletes megoldás a Tesco sous-vide tépett sertéshús mézes BBQ szósszal, hiszen nagyon egyszerűen elkészül. Mikróban, sütőben vagy főzőedényben is készre süthetjük/főzhetjük nagyon rövid idő alatt. Mi most egy sütőtökös bucit készítettünk hozzá, amiben szuperül működik a szaftos hús, és a coleslow igazi harmóniát teremt a szendvicsben. Ezt is beszerezhetjük készen, vagy házilag is elkészíthetjük.