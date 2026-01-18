Vegán „velős” pirítós
Hozzávalók
-
350 g portobello gomba (vagy csiperkegomba)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
3 gerezd fokhagyma
-
2 ek olívaolaj (vagy vegán vaj)
-
1 ek miso (vagy szójaszósz)
-
1 teáskanál füstölt pirospaprika
-
0.5 teáskanál őrölt fűszerkömény
-
1 ek élesztőpehely (opcionális, de nagyon ajánlott))
-
só ízlés szerint
-
fekete bors ízlés szerint
-
snidling ízlés szerint (vagy petrezselyem a tálaláshoz)
-
1 kis fej fehér hagyma (hártyavékonyra szeletelve a tálaláshoz)
-
1 közepes db zöldpaprika (vagy chilipehely a találáshoz)
-
4 szelet kenyér (kovászos a tálaláshoz)
-
1 ek víz (vagy növényi tejszín, ha krémesebbre szeretnénk)
- 5% Fehérje
- 17% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
88g portobello gomba19 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma3 kcal
-
4g olívaolaj35 kcal
-
8g miso15 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
13g fehér hagyma5 kcal
-
25g zöldpaprika4 kcal
-
50g kenyér137 kcal
-
2g víz0 kcal
- 5% Fehérje
- 17% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
350g portobello gomba75 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
16g olívaolaj141 kcal
-
30g miso59 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
12g élesztőpehely39 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50g fehér hagyma18 kcal
-
100g zöldpaprika16 kcal
-
200g kenyér548 kcal
-
8g víz0 kcal
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 39.8 g
Zsír
-
Összesen 29.3 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 14 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3530.7 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 126 mg
-
Kálcium 333 mg
-
Vas 10 mg
-
Magnézium 126 mg
-
Foszfor 815 mg
-
Nátrium 2111 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 139.2 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 21 mg
Víz
-
Összesen 602.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 16 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 78 mg
-
D vitamin: 34 micro
-
K vitamin: 35 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 32 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 584 micro
-
Kolin: 149 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 17 micro
-
β-karotin 190 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 374 micro
Elkészítés
- A gombát nagyon apróra vágjuk vagy késes aprítóban daráljuk – minél finomabb, annál „velősebb” lesz az állaga.
- A hagymát finomra vágjuk, majd olajon közepes lángon üvegesre pirítjuk.
- Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, majd 30 másodperc után mehet bele a gomba.
- Nagy lángon pirítsuk, amíg a gomba levet enged, majd az el is fő – ez kulcsfontosságú az ízhez.
- Belekevered a misót vagy szójaszószt, a füstölt paprikát, a köményt, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
- Ha krémesebbre szeretnénk, adjunk hozzá egy kevés növényi tejszínt vagy vizet.
- A végén jöhet a sörélesztőpehely, ami mély, „belsőséges” ízt ad neki.
- Még 1–2 percig összemelegítjük, majd levesszük a tűzről.
- Pirított kenyérre halmozzuk, fehér hagyma karikákkal díszítjük, megszórjuk fűszerpaprikával, pici sóval, friss zöldfűszerrel, és ha bírjuk, csípőst is hozzáadhatunk. Savanyú uborka, ecetes gyöngyhagyma vagy kovászos uborka erősen ajánlott mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
A vegán „velős” pirítós a klasszikus kocsmai élményt hozza vissza hús nélkül: szaftos, umamis, enyhén fokhagymás. Ez a növényi változat bebizonyítja, hogy a „velős élmény” nem a húsról szól, hanem az ízekről. A pirított gomba, a fokhagyma, a füstölt paprika és az umami együttese pontosan azt az intenzív, krémes, kicsit pimasz karaktert hozza, amitől a velős pirítós legenda lett.