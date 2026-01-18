r
Nosalty Logó
szendvics szendvicskülönlegességek

Vegán „velős” pirítós

Hering András
Vegán „velős” pirítós
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

236
Kalória
10g
Fehérje
34.8g
Szénhidrát
7.3g
Zsír
150.6g
Víz
-
Koleszterin
5.2g
Élelmi rost
7.3g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 236 kcal
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 941 kcal
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 109 kcal
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10 g

Zsír

  • Összesen
    7.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    882.7 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    83 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    204 mg
  • Nátrium
    528 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.8 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    150.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    4 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    20 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    8 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    146 micro
  • Kolin:
    37 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    4 micro
  • β-karotin
    47 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    94 micro
Összesen 236 kcal
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    39.8 g

Zsír

  • Összesen
    29.3 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3530.7 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    126 mg
  • Kálcium
    333 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    126 mg
  • Foszfor
    815 mg
  • Nátrium
    2111 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    139.2 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    21 mg

Víz

  • Összesen
    602.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    16 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    78 mg
  • D vitamin:
    34 micro
  • K vitamin:
    35 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    32 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    584 micro
  • Kolin:
    149 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    17 micro
  • β-karotin
    190 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    374 micro
Összesen 941 kcal
  • 5% Fehérje
  • 17% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.6 g

Zsír

  • Összesen
    3.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    408.2 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    15 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    15 mg
  • Foszfor
    94 mg
  • Nátrium
    244 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    16.1 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    69.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    68 micro
  • Kolin:
    17 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    22 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    43 micro
Összesen 109 kcal

Elkészítés

  1. A gombát nagyon apróra vágjuk vagy késes aprítóban daráljuk – minél finomabb, annál „velősebb” lesz az állaga.
  2. A hagymát finomra vágjuk, majd olajon közepes lángon üvegesre pirítjuk.
  3. Hozzáadjuk a zúzott fokhagymát, majd 30 másodperc után mehet bele a gomba.
  4. Nagy lángon pirítsuk, amíg a gomba levet enged, majd az el is fő – ez kulcsfontosságú az ízhez.
  5. Belekevered a misót vagy szójaszószt, a füstölt paprikát, a köményt, ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.
  6. Ha krémesebbre szeretnénk, adjunk hozzá egy kevés növényi tejszínt vagy vizet.
  7. A végén jöhet a sörélesztőpehely, ami mély, „belsőséges” ízt ad neki.
  8. Még 1–2 percig összemelegítjük, majd levesszük a tűzről.
  9. Pirított kenyérre halmozzuk, fehér hagyma karikákkal díszítjük, megszórjuk fűszerpaprikával, pici sóval, friss zöldfűszerrel, és ha bírjuk, csípőst is hozzáadhatunk. Savanyú uborka, ecetes gyöngyhagyma vagy kovászos uborka erősen ajánlott mellé.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A vegán „velős” pirítós a klasszikus kocsmai élményt hozza vissza hús nélkül: szaftos, umamis, enyhén fokhagymás. Ez a növényi változat bebizonyítja, hogy a „velős élmény” nem a húsról szól, hanem az ízekről. A pirított gomba, a fokhagyma, a füstölt paprika és az umami együttese pontosan azt az intenzív, krémes, kicsit pimasz karaktert hozza, amitől a velős pirítós legenda lett.

Nosalty stories

Hasonló receptek

Összes szendvicskülönlegességek
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

edes-gofri
édes gofri

Édes gofri

Nyáron a strandokon nem csak a lángos az abszolút sztár, hanem a gofri is! Hatalmas tejszínhabbal és csokiöntettel a tetején, de most csak az alap gofri receptjét mutatjuk meg Nektek, amit ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept