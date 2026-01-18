A vegán „velős” pirítós a klasszikus kocsmai élményt hozza vissza hús nélkül: szaftos, umamis, enyhén fokhagymás. Ez a növényi változat bebizonyítja, hogy a „velős élmény” nem a húsról szól, hanem az ízekről. A pirított gomba, a fokhagyma, a füstölt paprika és az umami együttese pontosan azt az intenzív, krémes, kicsit pimasz karaktert hozza, amitől a velős pirítós legenda lett.