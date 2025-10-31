r
Nosalty Logó
szendvics szendvicskülönlegességek

Lazacos-avokádós bagel

Nosalty
Lazacos-avokádós bagel
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

442
Kalória
22g
Fehérje
58.9g
Szénhidrát
14.5g
Zsír
195.8g
Víz
13.3g
Koleszterin
10.1g
Élelmi rost
8.4g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 442 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 884 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
Összesen 134 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    22 g

Zsír

  • Összesen
    14.5 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    13 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1313 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    46 mg
  • Kálcium
    69 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    104 mg
  • Foszfor
    288 mg
  • Nátrium
    798 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    58.9 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    10 mg

Víz

  • Összesen
    195.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    105 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    43 mg
  • D vitamin:
    343 micro
  • K vitamin:
    88 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    160 micro
  • Kolin:
    72 mg
  • Retinol - A vitamin:
    21 micro
  • α-karotin
    25 micro
  • β-karotin
    990 micro
  • β-crypt
    23 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1995 micro
Összesen 442 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    44 g

Zsír

  • Összesen
    29 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    17 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    27 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2625.9 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    92 mg
  • Kálcium
    138 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    208 mg
  • Foszfor
    575 mg
  • Nátrium
    1597 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    117.7 g
  • Cukor
    17 mg
  • Élelmi rost
    20 mg

Víz

  • Összesen
    391.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    210 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    87 mg
  • D vitamin:
    685 micro
  • K vitamin:
    176 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    319 micro
  • Kolin:
    144 mg
  • Retinol - A vitamin:
    42 micro
  • α-karotin
    51 micro
  • β-karotin
    1981 micro
  • β-crypt
    45 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    3990 micro
Összesen 884 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 67% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    6.6 g

Zsír

  • Összesen
    4.4 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    4 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    396.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    21 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    87 mg
  • Nátrium
    241 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.8 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    59.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    32 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    13 mg
  • D vitamin:
    103 micro
  • K vitamin:
    27 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    48 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    6 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    299 micro
  • β-crypt
    7 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    603 micro
Összesen 134 kcal

Elkészítés

  1. Az avokádót vágjuk félbe, kaparjuk ki a belsejét és törjük össze villával. Sózzuk-borsozzuk és facsarjunk bele kevés citromlevet.
  2. A paprikát (ízlés szerint lehet tv, kaliforniai vagy kápia) karikázzuk fel.
  3. A bagelt vágjuk félbe, kenjük meg az avokádóval és helyezzük rá a füstölt lazacot. Halmozzuk rá a spenótot, majd a paprikát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A vas az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben: kulcsszerepe van az oxigénszállításban, az energiatermelésben és az immunrendszer működésében. Mégis előfordul, hogy vashiány alakul ki azoknál is, akik vasban gazdagon étkeznek. Íme egy recept ami hozzájárul ahhoz, hogy a vas megfelelően fel tudjon szívódni.

Hasonló receptek

Összes szendvicskülönlegességek
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Krémsajtos-sonkás tortilla
tortilla

Krémsajtos-sonkás tortilla

Mikor már unod a sima szendvicset vagy vendégeket vársz és szeretnél valami gyorssal de ütőssel előrukkolni, akkor próbáld ki ezt a tortillatekercset, megkenve az ARLA lágy, selymes és ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept