Lazacos-avokádós bagel
Hozzávalók
-
2 db bagel
-
1 db avokádó
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 kk citromlé
-
100 g füstölt lazac
-
70 g bébispenót
-
1 db paprika
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
100g bagel250 kcal
-
95g avokádó112 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g citromlé0 kcal
-
50g füstölt lazac59 kcal
-
35g bébispenót13 kcal
-
50g paprika8 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
200g bagel500 kcal
-
190g avokádó225 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
2g citromlé0 kcal
-
100g füstölt lazac117 kcal
-
70g bébispenót26 kcal
-
100g paprika16 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 5% Zsír
-
30.2g bagel76 kcal
-
28.7g avokádó34 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.3g citromlé0 kcal
-
15.1g füstölt lazac18 kcal
-
10.6g bébispenót4 kcal
-
15.1g paprika2 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 67% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 22 g
Zsír
-
Összesen 14.5 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 13 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1313 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 46 mg
-
Kálcium 69 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 104 mg
-
Foszfor 288 mg
-
Nátrium 798 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 58.9 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 10 mg
Víz
-
Összesen 195.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 105 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 43 mg
-
D vitamin: 343 micro
-
K vitamin: 88 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 160 micro
-
Kolin: 72 mg
-
Retinol - A vitamin: 21 micro
-
α-karotin 25 micro
-
β-karotin 990 micro
-
β-crypt 23 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1995 micro
Elkészítés
- Az avokádót vágjuk félbe, kaparjuk ki a belsejét és törjük össze villával. Sózzuk-borsozzuk és facsarjunk bele kevés citromlevet.
- A paprikát (ízlés szerint lehet tv, kaliforniai vagy kápia) karikázzuk fel.
- A bagelt vágjuk félbe, kenjük meg az avokádóval és helyezzük rá a füstölt lazacot. Halmozzuk rá a spenótot, majd a paprikát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
A vas az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben: kulcsszerepe van az oxigénszállításban, az energiatermelésben és az immunrendszer működésében. Mégis előfordul, hogy vashiány alakul ki azoknál is, akik vasban gazdagon étkeznek. Íme egy recept ami hozzájárul ahhoz, hogy a vas megfelelően fel tudjon szívódni.