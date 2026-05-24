Heti Menü – Csirke- és sertéscomb váltakozik, hogy levesben, pörköltben és tepsis finomságokban is megmutassa magát

A napi illetve heti menü kitalálása nem gyerekjáték egy személyre sem, nemhogy az egész családnak, ahol mindenki mást szeret és mást utál, van, aki húst nem eszik, van, aki csak azt enne, aztán akad, akinek a laktóz, míg másnak a glutén a mumus. Így nagyon nehéz, ezért is érkezünk minden vasárnap egy-egy új heti menüvel nektek, mely hét napra nyújt részleges vagy teljes inspirációt az alábbi égető, örökzöld kérdésre:
MIT FŐZZEK MA?
Erre a hétre a combok körül forognak gondolataink:
csirkecomb és sertéscomb kerül a levesekbe és a főételekbe felváltva, és bizonyítja, mennyire ízes, szaftos, kiadós és sokoldalú alapanyagok - kár lenne mindig csak a csirkemellet a kosarunkba dobni vásárláskor!
Lesz itt kókuszos-csirkés-rizses egytál, tésztás-húsos-zöldséges raguleves, de klasszikus sertéspörkölt, mohácsi rőzsepecsenye, hawaii csirke és szaftos bakonyi sertésszelet is... a sornak pedig ezzel közel sincs vége!
Lessétek meg aktuális heti menünket, melyben elsősorban csirkecombbal és sertéscombbal készült levesek és főként főételek kaptak szerepet, de természetesen zöldséges levesek és pompás desszertek is felsorakoznak:
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű547Kalória23.5gFehérje61.6gSzénhidrát23.3gZsír
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű884Kalória26.6gFehérje86.5gSzénhidrát48.3gZsír
Desszert
Rebarbaraszelet omlós tésztávaladagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes444Kalória5.4gFehérje66.9gSzénhidrát18.1gZsír
vasárnap
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű350Kalória15.2gFehérje37.4gSzénhidrát14gZsír
Főétel
Rakott karfiol háziasanadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes441Kalória22.3gFehérje34.7gSzénhidrát23.6gZsír
Desszert
Deluxe epres muffinadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű486Kalória9.1gFehérje47.2gSzénhidrát29.6gZsír
hétfő
Leves
TojáslevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű129Kalória4.2gFehérje8.8gSzénhidrát8.4gZsír
Főétel
Sertéspörkölt szaftosanadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes300Kalória27gFehérje10.3gSzénhidrát13.6gZsír
Desszert
Nutellás-kakaós kevert süteményadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű995Kalória18.7gFehérje142gSzénhidrát39gZsír
kedd
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű212Kalória6.7gFehérje18gSzénhidrát10.2gZsír
Főétel
A tökéletes hawaii csirkeadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű564Kalória30.9gFehérje12.6gSzénhidrát43gZsír
Desszert
Joghurtos-epres piskótaadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű312Kalória5.5gFehérje40.6gSzénhidrát14.5gZsír
szerda
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű576Kalória31.3gFehérje44.7gSzénhidrát25.8gZsír
Főétel
Paradicsomba töltött muszakaadagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes346Kalória22.4gFehérje23gSzénhidrát17.5gZsír
Desszert
Görög citromos sütiadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű362Kalória7.9gFehérje77gSzénhidrát3.2gZsír
csütörtök
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes442Kalória14.6gFehérje62.1gSzénhidrát15.6gZsír
Főétel
RőzsepecsenyeadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű3836Kalória120.5gFehérje136.4gSzénhidrát319.8gZsír
Ital
JegeskávéadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű181Kalória6.9gFehérje12gSzénhidrát9.6gZsír
péntek
Leves
Vegán krumplilevesadagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű331Kalória17.7gFehérje43.6gSzénhidrát12.7gZsír
Főétel
Szaftos bakonyi sertésszeletadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes937Kalória59.8gFehérje29.8gSzénhidrát63.2gZsír
Desszert
Fordított epertortaadagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű536Kalória7.2gFehérje81gSzénhidrát20.8gZsír
szombat
