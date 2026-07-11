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2026.07.11.

Egyre többen raknak alufóliát a tévé alá: egyszerű praktika vagy veszélyes ötlet?

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Elsőre praktikus megoldásnak tűnhet, mégsem biztos, hogy jó ötlet a televízió alá helyezett alufólia.

Az interneten rendszeresen felbukkannak olyan háztartási trükkök, amelyek gyorsabb takarítást, tisztább otthont vagy a műszaki eszközök hosszabb élettartamát ígérik. Ezek közé tartozik az a módszer is, amely szerint érdemes alufóliát tenni a televízió alá. A praktika hívei úgy vélik, hogy a fólia felfogja a port, megóvja a bútort, és még a tévé működésének is jót tehet.

Az állítások egy része azonban erősen túlzó. Az alufólia nem javítja a kép minőségét és az internetkapcsolatot sem teszi gyorsabbá. Legfeljebb egyszerű felületvédőként használható, de csak akkor, ha nem kerül a készülék szellőzőnyílásai vagy elektromos csatlakozói közelébe.

Erre valóban használható az alufólia

A televízió alatt és mögött meglepően gyorsan összegyűlhet a por. A készülék talpa, a kábelek és a kisebb elektronikai eszközök miatt ráadásul ezt a területet nem mindig könnyű alaposan takarítani. Egy megfelelően méretre vágott fóliadarab felfoghatja a port, a morzsákat és az apróbb szennyeződéseket, így valamivel egyszerűbbé válhat a bútor tisztán tartása.

Az alufólia a kényesebb bútorfelületet is megóvhatja a kisebb karcolásoktól, különösen akkor, ha a televízió talpa közvetlenül lakkozott fán vagy üveglapon áll. Hosszú távon azonban nem ez a legszebb és nem is a legbiztonságosabb megoldás. Egy filcből, gumiból vagy más csúszásmentes anyagból készült alátét tartósabb és kevésbé gyűrődik fel.

Az alumínium vezeti az elektromosságot, ezért a fólia nem érhet konnektorhoz, hosszabbítóhoz vagy sérült kábelhez.

Bajt okozhat, ha elzárja a levegő útját

A tévék működés közben hőt termelnek. Ezt a meleget a készülék hátulján, oldalán vagy alján kialakított szellőzőnyílások segítségével vezetik el. Ha a levegő nem tud megfelelően áramlani, a televízió belső alkatrészei a kelleténél jobban felmelegedhetnek.

A fólia könnyű és hajlékony, ezért egyszerűen elmozdulhat vagy felgyűrődhet. Ha becsúszik a készülék alá, és eltakarja valamelyik szellőzőnyílást, akadályozhatja a hő távozását. A tartós túlmelegedés csökkentheti az elektronikai alkatrészek élettartamát, és idővel meghibásodást is okozhat.

A vezetékektől tartsuk távol

Az alumínium vezeti az elektromosságot, ezért a fólia nem érhet konnektorhoz, hosszabbítóhoz vagy sérült kábelhez. Bár egy ép szigetelésű vezeték mellett önmagában nem feltétlenül történik baj, felesleges kockázatot jelenthet, ha a fólia elszakad, elcsúszik vagy becsúszik a csatlakozók közé.

A kábeleket soha ne csavarjuk alufóliába, és ne használjuk a fóliát vezetékrendezésre. Ha kopott, megtört vagy sérült kábelt találunk a tévé körül, azt nem eltakarni kell, hanem mielőbb kicserélni.

Amennyiben valaki mégis ragaszkodik ehhez a praktikához, a fóliát kizárólag a bútor védelmére használja. Maradjon teljesen sík, ne lógjon túl a készülék talpán, és ne kerüljön a szellőzők vagy az elektromos csatlakozók közelébe.

Így óvhatjuk meg valóban a televíziót

A készülék állapotát nem az alufólia, hanem elsősorban a megfelelő elhelyezés, a rendszeres tisztítás és a jó szellőzés határozza meg. A tévé körül mindig hagyjunk elegendő helyet, és tartsuk be a gyártó használati útmutatójában szereplő előírásokat.

A képernyőt kikapcsolt, lehetőleg áramtalanított állapotban töröljük át puha mikroszálas kendővel. Papírtörlőt, durva rongyot és erős tisztítószert ne használjunk, mert ezek megkarcolhatják vagy károsíthatják a kijelző érzékeny bevonatát. Folyadékot közvetlenül a képernyőre sem szabad permetezni.

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