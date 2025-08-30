Így edd a paradicsomot, hogy megvédd a szíved

Ha fontos a szíved egészsége, és szereted a paradicsomot, akkor van egy jó hírünk.

A paradicsom rendkívül gazdag likopinban, egy erős antioxidánsban, amely védi a sejteket az oxidatív stressztől – ez kulcsszerepet játszik számos anyagcsere- és idegrendszeri betegség kialakulásában. Rendszeres fogyasztása összefügghet az agyvérzés kockázatának akár 26%-os, valamint a koszorúér-betegségek 13%-os csökkentésével.

A likopin többek között:

megakadályozza a „rossz” LDL-koleszterin oxidációját, lassítva az érelmeszesedést, segíti az erek rugalmasságának megőrzését,

hozzájárul a vérnyomás szabályozásához,

menopauza után mérsékelheti a csontvesztést a nőknél,

támogathatja a férfiak termékenységét,

védelmet nyújthat az UV-sugárzás káros hatásaival szemben.

A paradicsom ezen felül kiváló káliumforrás, amely szintén létfontosságú a szív egészségéhez – miközben a legtöbb ember a szükséges mennyiségnek csak a felét fogyasztja el. Tartalmaz továbbá C-vitamint, rostot, és alacsony kalóriatartalmú: egy közepes paradicsomban mindössze kb. 25 kcal található.

Hogyan hozd ki belőle a legtöbbet? Aprítsd fel, így jobban hasznosul a likopin!

Aprítsd fel vagy készíts belőle szószt : a likopin sokkal jobban hasznosul, ha a paradicsomot apróra vágod vagy pürésíted. A szószok és pürék még hatékonyabbak, mint a nyers forma.

: a likopin sokkal jobban hasznosul, ha a paradicsomot apróra vágod vagy pürésíted. A szószok és pürék még hatékonyabbak, mint a nyers forma. Melegítsd fel – de ne túl sokáig: a hő segíti a likopin felszabadulását, viszont a C-vitamin érzékenyebb, és 40 °C felett gyorsabban bomlik. Ezért, ha vitaminokra is szükséged van, egy részét érdemes nyersen bevinni.

a hő segíti a likopin felszabadulását, viszont a C-vitamin érzékenyebb, és 40 °C felett gyorsabban bomlik. Ezért, ha vitaminokra is szükséged van, egy részét érdemes nyersen bevinni. Adj hozzá egészséges zsírokat: a likopin zsírban oldódik , így sokkal jobban felszívódik, ha például olívaolajjal , avokádóval, dióval vagy magvakkal együtt eszed.

a likopin , így sokkal jobban felszívódik, ha például , avokádóval, dióval vagy magvakkal együtt eszed. Egészítsd ki szívbarát hozzávalókkal: fokhagyma, hagyma vagy ómega-3-ban gazdag halak mellé téve nemcsak ízletes, de még egészségesebb is lesz a paradicsom.

Mit érdemes megjegyezni?

A paradicsom önmagában is tele van értékes tápanyagokkal, de ha ügyesen párosítod, sokkal többet profitálhatsz belőle. Egy kis aprítás, enyhe főzés és némi egészséges zsír – például olívaolaj – hozzáadásával megsokszorozhatod a benne rejlő likopin hatását.

