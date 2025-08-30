Így edd a paradicsomot, hogy megvédd a szíved

A paradicsom rendkívül gazdag likopinban, egy erős antioxidánsban, amely védi a sejteket az oxidatív stressztől – ez kulcsszerepet játszik számos anyagcsere- és idegrendszeri betegség kialakulásában. Rendszeres fogyasztása összefügghet az agyvérzés kockázatának akár 26%-os, valamint a koszorúér-betegségek 13%-os csökkentésével.
A likopin többek között:
- megakadályozza a „rossz” LDL-koleszterin oxidációját, lassítva az érelmeszesedést, segíti az erek rugalmasságának megőrzését,
- hozzájárul a vérnyomás szabályozásához,
- menopauza után mérsékelheti a csontvesztést a nőknél,
- támogathatja a férfiak termékenységét,
- védelmet nyújthat az UV-sugárzás káros hatásaival szemben.
A paradicsom ezen felül kiváló káliumforrás, amely szintén létfontosságú a szív egészségéhez – miközben a legtöbb ember a szükséges mennyiségnek csak a felét fogyasztja el. Tartalmaz továbbá C-vitamint, rostot, és alacsony kalóriatartalmú: egy közepes paradicsomban mindössze kb. 25 kcal található.
Hogyan hozd ki belőle a legtöbbet? Aprítsd fel, így jobban hasznosul a likopin!
- Aprítsd fel vagy készíts belőle szószt: a likopin sokkal jobban hasznosul, ha a paradicsomot apróra vágod vagy pürésíted. A szószok és pürék még hatékonyabbak, mint a nyers forma.
- Melegítsd fel – de ne túl sokáig: a hő segíti a likopin felszabadulását, viszont a C-vitamin érzékenyebb, és 40 °C felett gyorsabban bomlik. Ezért, ha vitaminokra is szükséged van, egy részét érdemes nyersen bevinni.
- Adj hozzá egészséges zsírokat: a likopin zsírban oldódik, így sokkal jobban felszívódik, ha például olívaolajjal, avokádóval, dióval vagy magvakkal együtt eszed.
- Egészítsd ki szívbarát hozzávalókkal: fokhagyma, hagyma vagy ómega-3-ban gazdag halak mellé téve nemcsak ízletes, de még egészségesebb is lesz a paradicsom.
Mit érdemes megjegyezni?
A paradicsom önmagában is tele van értékes tápanyagokkal, de ha ügyesen párosítod, sokkal többet profitálhatsz belőle. Egy kis aprítás, enyhe főzés és némi egészséges zsír – például olívaolaj – hozzáadásával megsokszorozhatod a benne rejlő likopin hatását.