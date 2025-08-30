Életmód

2025.08.30.

Így edd a paradicsomot, hogy megvédd a szíved

Nosalty profilképe Nosalty

Ha fontos a szíved egészsége, és szereted a paradicsomot, akkor van egy jó hírünk.

A paradicsom rendkívül gazdag likopinban, egy erős antioxidánsban, amely védi a sejteket az oxidatív stressztől – ez kulcsszerepet játszik számos anyagcsere- és idegrendszeri betegség kialakulásában. Rendszeres fogyasztása összefügghet az agyvérzés kockázatának akár 26%-os, valamint a koszorúér-betegségek 13%-os csökkentésével.

Paradicsom vágása deszkán
Így edd a paradicsomot, hogy megvédd a szíved
Getty Images

A likopin többek között:

  • megakadályozza a „rossz” LDL-koleszterin oxidációját, lassítva az érelmeszesedést, segíti az erek rugalmasságának megőrzését,
  • hozzájárul a vérnyomás szabályozásához,
  • menopauza után mérsékelheti a csontvesztést a nőknél,
  • támogathatja a férfiak termékenységét,
  • védelmet nyújthat az UV-sugárzás káros hatásaival szemben.

A paradicsom ezen felül kiváló káliumforrás, amely szintén létfontosságú a szív egészségéhez – miközben a legtöbb ember a szükséges mennyiségnek csak a felét fogyasztja el. Tartalmaz továbbá C-vitamint, rostot, és alacsony kalóriatartalmú: egy közepes paradicsomban mindössze kb. 25 kcal található.

Hogyan hozd ki belőle a legtöbbet? Aprítsd fel, így jobban hasznosul a likopin!

  • Aprítsd fel vagy készíts belőle szószt: a likopin sokkal jobban hasznosul, ha a paradicsomot apróra vágod vagy pürésíted. A szószok és pürék még hatékonyabbak, mint a nyers forma.
  • Melegítsd fel – de ne túl sokáig: a hő segíti a likopin felszabadulását, viszont a C-vitamin érzékenyebb, és 40 °C felett gyorsabban bomlik. Ezért, ha vitaminokra is szükséged van, egy részét érdemes nyersen bevinni.
  • Adj hozzá egészséges zsírokat: a likopin zsírban oldódik, így sokkal jobban felszívódik, ha például olívaolajjal, avokádóval, dióval vagy magvakkal együtt eszed.
  • Egészítsd ki szívbarát hozzávalókkal: fokhagyma, hagyma vagy ómega-3-ban gazdag halak mellé téve nemcsak ízletes, de még egészségesebb is lesz a paradicsom.

Mit érdemes megjegyezni?

A paradicsom önmagában is tele van értékes tápanyagokkal, de ha ügyesen párosítod, sokkal többet profitálhatsz belőle. Egy kis aprítás, enyhe főzés és némi egészséges zsír – például olívaolaj – hozzáadásával megsokszorozhatod a benne rejlő likopin hatását.

Forrásunk volt.

Hirdetés
A cékla 6 nem igazán ismert, kellemetlen mellékhatása

Legújabb receptek

gyümölcskrémleves

Szilvakrémleves

A nyári gyümölcsszezon egyik kedvenc receptje lett nálunk ez a selymes szilvakrémleves, aminek a karamellizált cukor és az earl grey ad különleges aromát. Gyorsan elkészíthető, aztán ...

focaccia

Focaccia muffin

Ha imádjátok a focacciát, akkor egyszerűen ki kell próbálnotok muffinformában is! Az önmagában is aromás, ropogós és könnyed tésztát mi most még kevés paradicsommal, olajbogyóval ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

gyümölcsök a boltban
Életmód

Óva intenek a szakértők a boltok slágergyümölcsétől

A különleges, vattacukorízű Cotton Candy szőlő sokak kedvence lett, ám szakértők szerint érdemes vele vigyázni. Bár a boltokban több szőlőfajta bio változata is elérhető, ebből a fajtából jelenleg nem létezik ilyen alternatíva – ezért aki szeretné elkerülni a növényvédőszer-maradványokat, inkább más, bio szőlőt válasszon.

Még több cikk

Top Receptek

nagykunsagi-bojtar-pecsenye
pecsenye

Nagykunsági bojtár pecsenye

Ez egy régi recept, szintén a családom egyik kedvence. A sok, egyenként is finom hozzávaló, egy nagyon kellemes ízharmóniát alkot. Sült burgonyával tálaltam. A sózással nagyon ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept