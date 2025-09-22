Gasztro

2025.09.22.

Extra szűz olívaolaj: tényleg egészségesebb, mint a sima?

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Sok szakértő azt javasolja, hogy amikor olívaolajat vásárolunk, az extra szűz mellett döntsünk, mert gazdagabb és összetettebb íze van, mint a hagyományosnak. De persze nem csak az íz miatt érdemes ezt választani.

Paolo Colavita, az O Olive Oil & Vinegar vezérigazgatója a RealSimple-nek elmagyarázta, mi az extra szűz olívaolaj, miben különbözik a simától, miért egészségesebb, és hogyan tudjuk a legjobban felhasználni.

Olívaolaj
Extra szűz olívaolaj: tényleg egészségesebb, mint a sima?

Mi az extra szűz olívaolaj?

Ez a legmagasabb minősítésű olívaolaj, amit megvehetünk. Ez lényegében egy frissen szedett olajbogyóból, hidegen préselt természetes „gyümölcslé”. Azonban ahhoz, hogy egy olívaolaj hivatalosan extra szűznek számítson, több feltételnek is meg kell felelnie:

  • Olajsavtartalom: a frissen, gondosan préselt olaj savtartalma 0,8% alatt van.
  • Tárolás és kezelés: az olajbogyót és az olajat is szigorú szabályok szerint kell tárolni.
  • Vegyszermentesség: sem vegyszert, sem túlzott hőt nem szabad használni.
  • Íz- és illatteszt: hibátlan ízűnek és illatúnak kell lennie.

Miben más a hagyományos olívaolaj?

A legfőbb különbség az előállítás

Az extra szűz típus finomítatlan, míg a hagyományos olajat gyakran vegyszerekkel vagy hővel kezelik – emiatt elveszíti azt az intenzív ízt, ami az extra szűz sajátja. Emellett a savtartalma is magasabb lehet, ami arra utal, hogy a bogyókat nem megfelelően dolgozták fel. Az alacsony savtartalom ezzel szemben jobb minőséget és több antioxidánst jelent.

Receptajánló:

Egészségesebb az extra szűz?

A rövid válaszunk az, hogy igen. Mivel hidegen sajtolják, megőrzi a polifenolokat és más értékes anyagokat. A polifenolok híresek arról, hogy hatékony gyulladáscsökkentők, de segíthetnek megelőzni krónikus betegségeket is.

A hagyományos olívaolaj már önmagában is jobb választás, mint a legtöbb magolaj, viszont ebben sincs annyi tápanyag, mint az extra szűz típusban. Az extra szűz olívaolaj olajsava ugyanakkor segít javítani a koleszterinszintet, és a szkvalén nevű vegyület révén gyulladáscsökkentő és daganatellenes hatásai is lehetnek.

Hogyan válasszunk extra szűz olajat?

Mindig nézzük a címkét: legyen rajta egyértelműen az extra szűz olívaolaj felirat. Érdemes figyelni a „bio” vagy „organikus” jelölést is, és azt is, hogy mikor szüretelték az olajbogyót. A frissesség kulcsfontosságú: két éven belül szüretelt olajat vegyünk.

Receptajánló:

Hogyan használjuk?

Az extra szűz olaj igazi alapdarab a konyhában. Nemcsak sütéshez, pirításhoz és grillezéshez jó, hanem pácokhoz, salátákhoz, mártogatósokhoz is. Sőt, finom befejező rétegként pizzán, grillezett zöldségeken, vagy akár vaníliafagyin és friss gyümölcsön is remekül működik.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Ez történik a testedben, ha rendszeresen eszel banánt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Anton by Alelí
Gasztro

Az olasz dolce vita új otthona: megnyitott az Anton by...

Budapest gasztronómiai palettája újabb különleges színfolttal bővült: az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba. Giorgio Cavicchiolo vezetésével a hely egyszerre elegáns és otthonos, ahol a pizzák, paninik, antipastik és spritzek mellett a baráti vendégszeretet teremti meg az igazi dolcevita-hangulatot. Az étterem nemcsak az ízekről, hanem a pillanat varázsáról is szól: arról a spontán élményről, amelyért újra és újra visszatérünk.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tepsis-lecso-egyszeruen
lecsó

Tepsis lecsó egyszerűen

Aki az amúgy sem bonyolult lecsó elkészítéséből kivenné az összes maradék macerát (a kevergetést, fedő alatt párolást és egyebeket), nagy szerencséjére az alábbi receptben ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept