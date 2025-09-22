Sok szakértő azt javasolja, hogy amikor olívaolajat vásárolunk, az extra szűz mellett döntsünk, mert gazdagabb és összetettebb íze van, mint a hagyományosnak. De persze nem csak az íz miatt érdemes ezt választani.

Paolo Colavita, az O Olive Oil & Vinegar vezérigazgatója a RealSimple-nek elmagyarázta, mi az extra szűz olívaolaj, miben különbözik a simától, miért egészségesebb, és hogyan tudjuk a legjobban felhasználni.

Extra szűz olívaolaj: tényleg egészségesebb, mint a sima?

Mi az extra szűz olívaolaj?

Ez a legmagasabb minősítésű olívaolaj, amit megvehetünk. Ez lényegében egy frissen szedett olajbogyóból, hidegen préselt természetes „gyümölcslé”. Azonban ahhoz, hogy egy olívaolaj hivatalosan extra szűznek számítson, több feltételnek is meg kell felelnie:

Olajsavtartalom: a frissen, gondosan préselt olaj savtartalma 0,8% alatt van.

a frissen, gondosan préselt olaj savtartalma 0,8% alatt van. Tárolás és kezelés: az olajbogyót és az olajat is szigorú szabályok szerint kell tárolni.

az olajbogyót és az olajat is szigorú szabályok szerint kell tárolni. Vegyszermentesség: sem vegyszert, sem túlzott hőt nem szabad használni.

sem vegyszert, sem túlzott hőt nem szabad használni. Íz- és illatteszt: hibátlan ízűnek és illatúnak kell lennie.

Miben más a hagyományos olívaolaj?

A legfőbb különbség az előállítás

Az extra szűz típus finomítatlan, míg a hagyományos olajat gyakran vegyszerekkel vagy hővel kezelik – emiatt elveszíti azt az intenzív ízt, ami az extra szűz sajátja. Emellett a savtartalma is magasabb lehet, ami arra utal, hogy a bogyókat nem megfelelően dolgozták fel. Az alacsony savtartalom ezzel szemben jobb minőséget és több antioxidánst jelent.

Egészségesebb az extra szűz?

A rövid válaszunk az, hogy igen. Mivel hidegen sajtolják, megőrzi a polifenolokat és más értékes anyagokat. A polifenolok híresek arról, hogy hatékony gyulladáscsökkentők, de segíthetnek megelőzni krónikus betegségeket is.

A hagyományos olívaolaj már önmagában is jobb választás, mint a legtöbb magolaj, viszont ebben sincs annyi tápanyag, mint az extra szűz típusban. Az extra szűz olívaolaj olajsava ugyanakkor segít javítani a koleszterinszintet, és a szkvalén nevű vegyület révén gyulladáscsökkentő és daganatellenes hatásai is lehetnek.

Hogyan válasszunk extra szűz olajat?

Mindig nézzük a címkét: legyen rajta egyértelműen az extra szűz olívaolaj felirat. Érdemes figyelni a „bio” vagy „organikus” jelölést is, és azt is, hogy mikor szüretelték az olajbogyót. A frissesség kulcsfontosságú: két éven belül szüretelt olajat vegyünk.

Hogyan használjuk?

Az extra szűz olaj igazi alapdarab a konyhában. Nemcsak sütéshez, pirításhoz és grillezéshez jó, hanem pácokhoz, salátákhoz, mártogatósokhoz is. Sőt, finom befejező rétegként pizzán, grillezett zöldségeken, vagy akár vaníliafagyin és friss gyümölcsön is remekül működik.

