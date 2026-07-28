Van otthon egy árva tonhalkonzerved? 10 gyors nyári ebéd- és vacsoraötlet

Nyáron sokan keresünk olyan ételeket, amelyek nem igényelnek hosszú főzést, nem nehezek, mégis laktatnak. A tonhalkonzerv pont ilyen alapanyag: nem kell vele bajlódni, csak felbontod, és már mehet is salátába, tésztába, szendvicsbe vagy akár egy gyors vacsora tetejére.
A konzerv tonhal ráadásul praktikus, mert sokáig eltartható, így jól jön azokon a napokon, amikor nincs ötleted, mit készíts. Nem véletlen, hogy sok háztartásban vészhelyzeti alapanyagként lapul a kamrában.
Tudtad?
A tonhal jó fehérjeforrás, emellett ómega–3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek fontos részei a kiegyensúlyozott étrendnek. A saját levében eltett változat általában könnyebb választás lehet, ha alacsonyabb zsír- és kalóriatartalmú megoldást keresel.
Kattints a legjobb tonhalkonzerves receptekért, és inspirálódj a gyors receptekből!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű904Kalória60.4gFehérje95.8gSzénhidrát31.2gZsírA tésztával és a majonézzel nem lehet mellélőni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű664Kalória37.3gFehérje31.4gSzénhidrát44gZsírA híres sajttól nyúlós összesütött szendvics!
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű292Kalória16.5gFehérje20.5gSzénhidrát17.3gZsírKülönleges, kicsit extra, de könnyű elkészíteni.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű360Kalória19.3gFehérje29.3gSzénhidrát18.7gZsírA legegyszerűbb krémet készíteni belőle.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű427Kalória34.4gFehérje23.8gSzénhidrát24gZsírA salátát se hagyjuk ki a buliból.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű523Kalória30gFehérje72.9gSzénhidrát12.8gZsírHa van olyan, aki nem szereti a majonézt, ez az ő tésztája.
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adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű410Kalória15.1gFehérje64.3gSzénhidrát9.9gZsírJapán különlegességekhez is jöhet a tonhal.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű227Kalória23.7gFehérje7.3gSzénhidrát11.6gZsírA tonhalsaláták koronázatlan királya.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű857Kalória89.4gFehérje88.9gSzénhidrát26.2gZsírA pizzát karfiolból is elkészíthetitek, tudtátok?
Extra tippek tonhalkonzervhez:
- citrommal és friss fűszernövényekkel,
- paradicsommal és uborkával,
- kukoricával,
- főtt tojással,
- olívabogyóval,
- joghurtos öntettel.
Amennyiben olajos tonhalat használsz, az olajat jobb átgondolni: néha jól jöhet az ételben, máskor viszont egy könnyebb nyári fogáshoz jobb lecsöpögtetni, hiszen rengeteg kalória van benne.